Вкусные и старинные: какие 12 блюд следует сделать на Сочельник – лучшие идеи

На Сочельник традиционно подают 12 постных блюд. У каждой украинской хозяйки есть свой список, однако его всегда можно пополнить свежими идеями. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ 24 Канал предлагает воспользоваться подборкой древних рецептов. Ваши близкие будут в восторге от этих вкусных блюд. Стоит попробовать Как приготовить идеальные куриные голени на Новый год: особый рецепт мегахрустящего блюда Идеи 12 блюд на Рождество Первые 5 блюд – довольно простые в приготовлении или продаются в каждом магазине: плетенка;

сельдь;

квашеная капуста;

маринованные грибы;

компот;

чеснок, который следует положить по углам стола, чтобы он уберегал от злых сил. Пошаговые рецепты других блюд узнайте дальше. Как приготовить постный борщ Время : 1 час 15 минут

: 1 час 15 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 1 свекла среднего размера;

– 1 репчатый лук;

– 3 – 4 картофелины;

– половинка сладкого перца;

– половина моркови;

– 2 столовые ложки томатной пасты;

– 200 граммов квашеной капусты с рассолом;

– 1 – 2 столовые ложки меда;

– 1 столовая ложка подсолнечного масла;

– соль и перец по вкусу. Приготовление: Приготовьте бульон на свекле. Для этого почистите свеклу, разрежьте ее пополам, залейте водой и варите 40 минут до готовности. Добавьте половину луковицы в отвар и продолжайте готовить. Очищенные 3 – 4 картофелины нарежьте мелкими кубиками и отправьте в свекольный бульон. Половину моркови нарежьте соломкой и добавьте в кастрюлю к бульону. Для зажарки половину сладкого перца и вторую половину луковицы нарежьте кубиком и припустите на сковороде с 1 столовой ложкой подсолнечного масла в течение 3 – 5 минут. Добавьте 2 столовых ложки томатной пасты и тушите еще 2 – 3 минуты. Достаньте из бульона свеклу, дайте ей немного остыть и нашинкуйте произвольными кусочками. Верните нарезанную свеклу в бульон и туда же отправьте зажарку. Когда все овощи будут готовы, добавьте в борщ 200 граммов квашеной капусты с рассолом. Проварите 3 минуты и попробуйте. Доведите вкус солью, перцем и медом – все ингредиенты на ваш вкус. Готовый борщ можно оставить на 20 минут, чтобы он настоялся. Подавайте горячим. Борщ – традиционное блюдо на Сочельник / Фото Depositphotos Постные ушки к борщу Время : 1 час

: 1 час Порций: 8 Ингредиенты:

– две горсти белых сушеных грибов;

– 1 луковица;

– 150 граммов муки;

– 1 яйцо;

– 50 граммов воды;

– соль, черный молотый перец по вкусу. Приготовление: Грибы замочите на ночь. Затем залейте чистой водой и варите до готовности ориентировочно 1 час. После этого грибной бульон слейте, процедив через мелкое сито. Лук порежьте мелкими кубиками. Отваренные грибы пропустите через мясорубку или измельчите ножом. Лук слегка подрумяньте на подсолнечном масле. Затем добавьте грибы, посолите, поперчите и вместе с луком жарьте еще 3 – 5 минут на среднем огне. На столешницу высыпьте муку, сделайте в ней небольшое углубление и разбейте туда яйцо. Добавьте щепотку соли и немного перемешайте рукой. Затем постепенно добавляя воду, замесите тесто. На присыпанной мукой столешнице очень тоненько раскатайте тесто. Далее формочкой или стаканом вырежьте кружочки диаметром 4 сантиметра или порежьте тесто на квадратики со стороной примерно 4 сантиметра. На кружочек выложите немного грибной начинки, плотно слепите края и соедините противоположные концы полученного вареника. Ушки выложите в кастрюлю с кипящей подсоленной водой, доведите до кипения и варите 1 – 2 минуты. Далее смажьте их растительным маслом, чтобы не слипались. Рецепт вареников с грибами Время : 1 час

: 1 час Порций: 6 Ингредиенты:

– 500 граммов шампиньонов;

– 1 лук;

– 300 граммов пшеничной муки;

– 1 стакан воды;

– соль и перец по вкусу;

– растительное масло для жарки. Приготовление: В миску насыпьте просеянную муку и добавьте щепотку соли. Влейте 200 миллилитров холодной воды и тщательно перемешайте. При необходимости добавьте еще немного муки. Вымешайте эластичное тесто. Грибы помойте и нарежьте мелкими кубиками. Лук почистите, помойте и нарежьте помельче. Обжарьте грибы вместе с луком. Добавьте соль и перец по вкусу. Как только грибы поджарятся, снимите сковороду с огня и подождите, пока начинка полностью не остынет. Тем временем тесто выложите на стол, слегка присыпьте мукой и раскатайте как можно тоньше. С помощью бокала или стакана вырежьте круги. В центр каждого положите чайную ложку начинки и плотно защепите края вареников. Поставьте на плиту кастрюлю с водой, добавьте щепотку соли и доведите до кипения. Опустите вареники в кипяток и варите в течение 5 – 7 минут. Рецепт кутьи на Рождество Время : 2 часа 45 минут

: 2 часа 45 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 250 граммов пшеницы;

– 100 граммов изюма;

– 100 граммов мака;

– 100 граммов грецких орехов;

– 100 граммов меда;

– 100 граммов сахара;

– 1 щепотка соли Приготовление: Пшеницу залейте чистой водой на ночь или на 4 – 5 часов. После этого промойте ее, добавьте 0,5 литра воды, щепотку соли и отварите до полной готовности в течение часа-полтора. Грецкие орехи измельчите, а мак залейте крутым кипятком. Через 10 – 15 минут слейте из мака воду, добавьте сахар и измельчите блендером. Также мак можно сразу перекрутить на ручной мельнице без замачивания. Изюм промойте и залейте кипятком. Через 10 – 15 минут слейте воду. Разведите мед в небольшом количестве теплой воды. Заправьте пшеницу орехами, маком, изюмом и медовым сиропом. Оставьте кутью на несколько часов, чтобы настоялась. Кутью традиционно делают с маком и изюмом / Фото istockphoto Рецепт фасоли Время: 45 минут

45 минут Порций: 4 Ингредиенты:

– 500 граммов фасоли;

– 500 граммов томатной пасты;

– 3 четверти стакана воды;

– 1 луковица;

– 5 зубчиков чеснока;

– 2 столовые ложки масла;

– 1 столовая ложка майорана;

– 1 столовая ложка соевого соуса;

– 1 чайная ложка паприки;

– четверть чайной ложки чили;

– четверть чайной ложки кориандра;

– 3 горошины перца;

– 3 зерна душистого перца;

– 2 лавровых листа;

– соль, перец по вкусу. Приготовление: Положите фасоль в кастрюлю. Вода должна быть примерно на 10 сантиметров выше фасоли. Отставьте ночь. На следующий день слейте воду, фасоль промойте, уложите в кастрюлю и залейте литром воды. Варите на медленном огне около 90 минут, пока она не станет мягкой. В конце посолите, процедите и отставьте. Разогрейте масло в большой кастрюле и обжарьте нарезанный кубиками лук до прозрачности. Добавьте продавленные зубчики чеснока, лавровый лист, душистый и черный перец. Жарьте около 5 минут, постоянно помешивая. Добавьте томатную пасту, воду, соевый соус и остальные специи. Перемешивайте и тушите примерно 6 минут. Добавьте сваренную фасоль и потушите под крышкой на медленном огне примерно 20 минут. Рыба с сушеными грибами Время : 3 часа

: 3 часа Порций: 6 Ингредиенты:

– 1,5 килограмма рыбы;

– 50 грамм сушеных грибов;

– 2 луковицы;

– 100 миллилитров масла;

– 1 чайная ложка горчицы;

– нарезанная зелень петрушки по вкусу;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– щепотка соли. Приготовление: Почищенную и подсушенную рыбу нарежьте порционно, посолите и посыпьте растолченным чесноком. Оставьте на 1 – 2 часа в холодном месте мариноваться. Дно формы выстелите нарезанным луком и измельченными отварными грибами. Сверху уложите рыбу, перекладывая ее луком и грибами так, чтобы верх был покрыт луком. Залейте отваром из грибов, перемешанным с растительным маслом и горчицей. Накройте и запекайте в духовке 1 час. Перед подачей выложите рыбу в полуглубокую тарелку, полейте образовавшимся во время запекания соусом и посыпьте нарезанной зеленью. Приятного аппетита! Ищете вкусный постный рецепт на Сочельник? Попробуйте приготовить красный борщ с ушками. Начинок аж двое – с селедкой и с грибами.