Описание приготовления:

Крем чиз готовим на сливках, а тесто для блинов — на молоке. Блинчики я выпекала на сковороде диаметром 16 см. и тортик собирала в форме также диаметром 16 см.

Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Сливочный сыр Блюдо: Выпечка / Торты / Блинный торт

Состав / Ингредиенты:

Мука 200 Грамм

Молоко 400 Миллилитров

Яйцо 2 Штуки

Разрыхлитель 1 Чайная ложка

Сахар 2 Ст. ложки

Сливочный сыр 400 Грамм

Сливки 33-38% 150 Миллилитров (100 мл. — в крем, 50 мл. — в глазурь)

Сахарная пудра 80 Грамм

Шоколад 90 Миллилитров (темный)

Растительное масло 40 Миллилитров

Соль 1/2 Чайных ложки

Количество порций 6

Калорийность

249 ккал

Калорийность

6 г

Белки

13 г

Жиры

22 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Блинный торт с кремом чиз»

Подготовьте все ингредиенты для приготовления блинов.

В миску вбейте яйца, залейте растительное масло, добавьте соль и сахар.

Активно взбейте эти ингредиенты венчиком.

Залейте молоко и все перемешайте.

Просейте всю муку, добавьте разрыхлитель.

Венчиком активно перемешайте все до получения однородного блинного теста.

Разогрейте сковороду, смажьте тонким слоем растительного масла, выложите порцию теста и распределите по сковороде равномерно. Блинчик обжарьте с двух сторон до золотистого румянца.

Готовые блинчики сложите стопкой на тарелку.

Соберите все ингредиенты для приготовления крем чиза.

Жирные сливки залейте в миску и взбейте их миксером до мягких пиков. Добавьте ко взбитым сливкам сливочный крем и сахарную пудру.

Взбейте миксером эти ингредиенты до получения однородного, нежного крема.

Приступайте к сборке тортика. На дно формы выложите пергамент для выпекания, поверх выложите блинчик, затем выложите 2-3 столовые ложки крема и распределите равномерно, поверх опять выложите блинчик.

Таким образом выложите все блинчики и крем, а форму с будущим тортиком поместите в холодильник минимум на 4 часа.

После чего извлеките тортик из формы.

Подготовьте ингредиенты для приготовления шоколадной глазури.

Миску установите на кастрюлю с водой, выложите в нее поломанный кусочками шоколад, залейте сливки.

На водяной бане растопите эти ингредиенты, помешивая венчиком.

Залейте тортик шоколадной глазурью, покрывая верх и бока. Сверху можно украсить готовый тортик по своему вкусу — я присыпала тертым шоколадом и выложила печеньки орео.

Приятного аппетита!