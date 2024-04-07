Описание приготовления:
Крем чиз готовим на сливках, а тесто для блинов — на молоке. Блинчики я выпекала на сковороде диаметром 16 см. и тортик собирала в форме также диаметром 16 см.
Назначение: На праздничный стол Основной ингредиент: Молочные продукты / Сыр / Сливочный сыр Блюдо: Выпечка / Торты / Блинный торт
Состав / Ингредиенты:
- Мука 200 Грамм
- Молоко 400 Миллилитров
- Яйцо 2 Штуки
- Разрыхлитель 1 Чайная ложка
- Сахар 2 Ст. ложки
- Сливочный сыр 400 Грамм
- Сливки 33-38% 150 Миллилитров (100 мл. — в крем, 50 мл. — в глазурь)
- Сахарная пудра 80 Грамм
- Шоколад 90 Миллилитров (темный)
- Растительное масло 40 Миллилитров
- Соль 1/2 Чайных ложки
Количество порций 6
Калорийность
249 ккал
Калорийность
6 г
Белки
13 г
Жиры
22 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Блинный торт с кремом чиз»
Подготовьте все ингредиенты для приготовления блинов.
В миску вбейте яйца, залейте растительное масло, добавьте соль и сахар.
Активно взбейте эти ингредиенты венчиком.
Залейте молоко и все перемешайте.
Просейте всю муку, добавьте разрыхлитель.
Венчиком активно перемешайте все до получения однородного блинного теста.
Разогрейте сковороду, смажьте тонким слоем растительного масла, выложите порцию теста и распределите по сковороде равномерно. Блинчик обжарьте с двух сторон до золотистого румянца.
Готовые блинчики сложите стопкой на тарелку.
Соберите все ингредиенты для приготовления крем чиза.
Жирные сливки залейте в миску и взбейте их миксером до мягких пиков. Добавьте ко взбитым сливкам сливочный крем и сахарную пудру.
Взбейте миксером эти ингредиенты до получения однородного, нежного крема.
Приступайте к сборке тортика. На дно формы выложите пергамент для выпекания, поверх выложите блинчик, затем выложите 2-3 столовые ложки крема и распределите равномерно, поверх опять выложите блинчик.
Таким образом выложите все блинчики и крем, а форму с будущим тортиком поместите в холодильник минимум на 4 часа.
После чего извлеките тортик из формы.
Подготовьте ингредиенты для приготовления шоколадной глазури.
Миску установите на кастрюлю с водой, выложите в нее поломанный кусочками шоколад, залейте сливки.
На водяной бане растопите эти ингредиенты, помешивая венчиком.
Залейте тортик шоколадной глазурью, покрывая верх и бока. Сверху можно украсить готовый тортик по своему вкусу — я присыпала тертым шоколадом и выложила печеньки орео.
Приятного аппетита!