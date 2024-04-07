ГлавнаяРецептыВенский кулич: элементарный рецепт на «ночном» тесте Венский кулич: элементарный рецепт на «ночном» тесте На чтение: 2 минуты Если вы решили в этом году печь пасху, приготовьте венскую. Она печется еще проще, чем обычная. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Опара ставится вечером, а замешивается тесто и выпекаются изделия уже утром. Этот рецепт точно не доставит вам лишних хлопот. Будет вкусно Изысканные блюда со «Снежным крабом»: 5 небанальных рецептов на праздники и каждый день Венский кулич Время: 3 часа Порций: 3 Ингредиенты: – 130 граммов масла; – 900 граммов муки; – 11 граммов сухих дрожжей; – 250 миллилитров молока 2,5%; – 250 граммов сахара; – 3 яйца; – 1 чайная ложка соли; – 20 граммов ванильного сахара; – 150 граммов изюма. Для смазывания: – 1 желток; – 1 столовая ложка молока. Приготовление: К теплому молоку добавьте дрожжи, сахар, мягкое сливочное масло и яйца. Перемешайте венчиком до однородности, после чего накройте пищевой пленкой и оставьте на ночь в теплом месте. Утром насыпьте половину просеянной муки, соль, ванильный сахар и размешайте ложкой. Изюм промойте, просушите и тоже добавьте в тесто. Просейте вторую часть муки. Перемешайте сначала ложкой, а потом – руками. Вымешивайте тесто в течение 10 – 15 минут. Разделите тесто на 3 части, сформируйте из них шары и выложите в формы для выпекания. Накройте полотенцем и оставьте на 90 минут, чтобы поднялись. Желток смешайте с молоком и смажьте им куличи. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 50 минут. Понравился рецепт? Попробуйте приготовить еще одну невероятно вкусный кулич от Лилии Цвит. Поделитесь с друзьями