Венский кулич: элементарный рецепт на «ночном» тесте

Если вы решили в этом году печь пасху, приготовьте венскую. Она печется еще проще, чем обычная.

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Опара ставится вечером, а замешивается тесто и выпекаются изделия уже утром. Этот рецепт точно не доставит вам лишних хлопот.

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Венский кулич

Время : 3 часа

: 3 часа Порций: 3

Ингредиенты:

– 130 граммов масла;

– 900 граммов муки;

– 11 граммов сухих дрожжей;

– 250 миллилитров молока 2,5%;

– 250 граммов сахара;

– 3 яйца;

– 1 чайная ложка соли;

– 20 граммов ванильного сахара;

– 150 граммов изюма.

Для смазывания:

– 1 желток;

– 1 столовая ложка молока.

Приготовление:

К теплому молоку добавьте дрожжи, сахар, мягкое сливочное масло и яйца. Перемешайте венчиком до однородности, после чего накройте пищевой пленкой и оставьте на ночь в теплом месте. Утром насыпьте половину просеянной муки, соль, ванильный сахар и размешайте ложкой. Изюм промойте, просушите и тоже добавьте в тесто. Просейте вторую часть муки. Перемешайте сначала ложкой, а потом – руками. Вымешивайте тесто в течение 10 – 15 минут. Разделите тесто на 3 части, сформируйте из них шары и выложите в формы для выпекания. Накройте полотенцем и оставьте на 90 минут, чтобы поднялись. Желток смешайте с молоком и смажьте им куличи. Выпекайте в разогретой до 180 градусов духовке 50 минут.

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