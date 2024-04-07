Рецепт: Апельсиновый мармелад — Сласти для Поста.

Ингредиенты:
сок апельсиновый — 450 мл.;
агар — агар — 8 гр.;
сахар — 3 ст. л.
Способ приготовления: Я уверена в том, что детей из кухни во время готовки не нужно выпроваживать. Потому мы с внуком зачастую готовим вместе, он помогает по мере своих сил и получает от этого удовольствие. Уверена в том, что по жизни умение готовить ему пригодится. Сегодня мы вместе готовили апельсиновый мармелад.
Можно, в принципе, купить готовый сок и из него готовить сласти. И это может быть любой сладкий сок, либо нектар из ассорти фруктов. Но мы лёгких путей не ищем)
Мармелад я готовлю с добавлением Агар — агар. Это заменитель желатина и изготовлен из продуктов растительного происхождения, потому наш мармелад я называю — Сласти для Поста.
Всего три ингредиента и получается вкусный, натуральный, полезный и (в сравнении с магазинными ценами) не дорогой десерт.
Заранее не известно сколько штук апельсинов понадобится. Даже одного сорта и величины апельсины дают иногда разное количество сока. С помощью соковыжималки для цитрусовых отжимаю сок.
Корки апельсинов не выбрасываю, из них я сделаю цукаты.
Сок выливаю в кастрюлю с толстым дном и ставлю на огонь. Добавляю сахар (у меня апельсины сладкие, потому только три ложки.)
Сразу же добавляю все содержимое одного пакетика (8 грамм агар — агара).
На большом огне довожу до кипения, убавляю огонь и помешивая варю апельсиновый сок с загустителей примерно пять минут.
В идеале нужны формочки не большого размера, но не вижу смысла покупать новые формы. Конфеты мы делаем не часто, потому взяла те селиконовые формы, которые есть в доме.
Наливаю горячий сок с загустителем в мерный стаканчик (он с носиком и малышу так удобней наливать) и внук разливает самостоятельно. Так как глубина большая наливает внук примерно половину одной формочки и треть другой.
Если есть время, то можно формочки в холодильник не ставить. Сегодня очень жарко, потому я поставила в холодильник примерно на два часа.
Ребенок очень старался вынимать наши сласти из формы.
На мой взгляд конфеты в форме сердечек выглядят поинтересней.
Приятного аппетита и творческого кулинарного вдохновения.
Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.
**** Готовила и формочках для кекса, наливала полные формочки, но добавляла в серединку ягодки клубники не большого размера, или дольки мандаринов, очищенных от белых пленок.****
**** Время указываю без учёта времени застывания, только подготовку и разлив по формам.****
Время приготовления: 15 мин.