Рецепт: Апельсиновый мармелад — Сласти для Поста.

Ингредиенты:

сок апельсиновый — 450 мл.;

агар — агар — 8 гр.;

сахар — 3 ст. л.

Способ приготовления: Я уверена в том, что детей из кухни во время готовки не нужно выпроваживать. Потому мы с внуком зачастую готовим вместе, он помогает по мере своих сил и получает от этого удовольствие. Уверена в том, что по жизни умение готовить ему пригодится. Сегодня мы вместе готовили апельсиновый мармелад.

Можно, в принципе, купить готовый сок и из него готовить сласти. И это может быть любой сладкий сок, либо нектар из ассорти фруктов. Но мы лёгких путей не ищем)

Мармелад я готовлю с добавлением Агар — агар. Это заменитель желатина и изготовлен из продуктов растительного происхождения, потому наш мармелад я называю — Сласти для Поста.

Всего три ингредиента и получается вкусный, натуральный, полезный и (в сравнении с магазинными ценами) не дорогой десерт.

Заранее не известно сколько штук апельсинов понадобится. Даже одного сорта и величины апельсины дают иногда разное количество сока. С помощью соковыжималки для цитрусовых отжимаю сок.

Корки апельсинов не выбрасываю, из них я сделаю цукаты.

Сок выливаю в кастрюлю с толстым дном и ставлю на огонь. Добавляю сахар (у меня апельсины сладкие, потому только три ложки.)

Сразу же добавляю все содержимое одного пакетика (8 грамм агар — агара).

На большом огне довожу до кипения, убавляю огонь и помешивая варю апельсиновый сок с загустителей примерно пять минут.

В идеале нужны формочки не большого размера, но не вижу смысла покупать новые формы. Конфеты мы делаем не часто, потому взяла те селиконовые формы, которые есть в доме.

Наливаю горячий сок с загустителем в мерный стаканчик (он с носиком и малышу так удобней наливать) и внук разливает самостоятельно. Так как глубина большая наливает внук примерно половину одной формочки и треть другой.

Если есть время, то можно формочки в холодильник не ставить. Сегодня очень жарко, потому я поставила в холодильник примерно на два часа.

Ребенок очень старался вынимать наши сласти из формы.

На мой взгляд конфеты в форме сердечек выглядят поинтересней.

Приятного аппетита и творческого кулинарного вдохновения.

Готовьте с любовью, ведь наши близкие этого заслуживают.

**** Готовила и формочках для кекса, наливала полные формочки, но добавляла в серединку ягодки клубники не большого размера, или дольки мандаринов, очищенных от белых пленок.****

**** Время указываю без учёта времени застывания, только подготовку и разлив по формам.****

Время приготовления: 15 мин.