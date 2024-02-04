Такой бульон готовят в Вене: что особенного туда добавляют

Может показаться, что бульон – это привычное блюдо, которым трудно удивить. Однако это далеко не так. В Вене к нему добавляют такие ингредиенты, которые создают невероятный вкус.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Бульон готовят по-разному, с добавлением ароматных специй. Популярными вариантами являются по-американски – с кусочками курицы, овощами и макаронами, а также восточный. Однако вы просто обязаны познакомиться с австрийской вариацией блюда. В местных ресторанах его называют “Rindsuppe mit Wiener Einlage”, что переводится как “говяжий бульон с венской вставкой”.

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Рецепт бульона по-венски