Такой бульон готовят в Вене: что особенного туда добавляют

Новый вкус привычного блюда / Иллюстративное фото pexels
Ингредиенты:
– 750 грамм говядины;
– 500 грамм говяжьих костей;
– 2 луковицы;
– 2 морковки;
– 1 корень петрушки;
– 1/4 луковицы сельдерея;
– 4 зубчика чеснока;
– петрушка по вкусу,
– свежий или сушеный тимьян по вкусу;
– 2 лавровых листа;
– соль и несколько зерен перца по вкусу;
блины:
– 2 яйца;
– полстакана пшеничной муки;
– полстакана молока;
– полстакана газированной воды;
– щепотка соли;
– масло для жарки.
Приготовление:
- Положите мясо с костями в большую кастрюлю, залейте холодной водой (примерно 2,5 литра) и доведите до кипения, снимая пену. Лук разрежьте пополам, не очищая, и обжарьте на огне до темно-коричневого цвета.
- Добавьте в суп чайную ложку соли, лавровый лист, горошины перца и обжаренные половинки лука. Варите все на медленном огне не менее 3 часов (чем дольше, тем лучше).
- Соедините все ингредиенты для блинов до однородной массы.
- Жарьте блины на небольшом количестве жира и отставьте остывать. Когда остынут, нарежьте тонкими полосками.
- Сваренный суп процедите и удалите лук, мясо и кости. Говядину нарежьте небольшими кусочками.
- В кастрюлю с прозрачным бульоном добавить нарезанные овощи, очищенные зубчики чеснока, зелень, соль, перец и мясо.
- Готовьте еще примерно 30 минут.
- Подавайте бульон с нарезанными блинами и кусочками мяса.
Насколько это необходимый шаг: нужно ли снимать пену с бульона.