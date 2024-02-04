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Наггетсы куриные на сковороде

На чтение: 11 минут
Наггетсы куриные на сковороде

Наггетсы куриные на сковороде – это простое в исполнении и очень вкусное угощение для семьи или компании. Такой продукт можно подавать к столу с любыми соусами или гарнирами по вкусу. Для приготовления наггетсов используйте нашу проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов приготовления в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.

Наггетсы из куриного филе на сковороде в домашних условиях

Наггетсы из куриного филе на сковороде в домашних условиях получаются невероятно вкусными, аппетитными и хрустящими. Такое блюдо можно подавать к семейному обеду или в качестве сытной закуски для компании. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Наггетсы куриные на сковороде

Ингредиенты –+6 порц.

  • Куриное филе 700 гр.
  • Яйцо куриное 2 шт.
  • Сухари панировочные  по вкусу
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу
  • Паприка  по вкусу
  • Масло растительное  для жарки

Шаги 25 мин.

  1. Наггетсы куриные на сковороде

    Куриные наггетсы на сковороде готовятся быстро и просто. Размораживаем куриное филе, промываем его и разделываем на небольшие порционные кусочки.

  2. Наггетсы куриные на сковороде

    В глубокую емкость разбиваем куриные яйца, взбиваем их вилкой.

  3. Наггетсы куриные на сковороде

    В отдельную миску отправляем панировочные сухари, сюда же добавляем соль, черный молотый перец и молотую паприку. Перемешиваем.

  4. Наггетсы куриные на сковороде

    Разогреваем в сковороде большое количество растительного масла.

  5. Наггетсы куриные на сковороде

    Куриные кусочки погружаем в яичную смесь.

  6. Наггетсы куриные на сковороде

    После обваливаем в панировке и отправляем в кипящее масло. Жарим до яркого румянца и перекладываем на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

  7. Наггетсы куриные на сковороде

    Наггетсы из куриного филе на сковороде в домашних условиях готовы. Подавайте к столу с любимыми соусами или гарнирами!

Куриные наггетсы в панировке на сковороде

Куриные наггетсы в панировке на сковороде отличаются ярким вкусом, привлекательным внешним видом и несложным кулинарным процессом. Обязательно попробуйте приготовить такие наггетсы в домашних условиях по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 180 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сухари панировочные – 100 гр.
  • Мука – 100 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Куркума – 10 гр.
  • Масло растительное – 200 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Размораживаем куриное филе, промываем его и разделываем на небольшие порционные кусочки. Посыпаем солью и черным молотым перцем по вкусу.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 2. В миске взбалтываем куриное яйцо со щепоткой соли.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 3. На плоскую тарелку высыпаем муку. В ней обваливаем каждый кусочек куриного филе.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 4. Далее курицу погружаем в яичный кляр.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 5. После обваливаем в панировочных сухарях, перемешанных с куркумой.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 6. Дальше заготовки погружаем в кипящее растительное масло. Жарим до румянца и перекладываем на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 7. Куриные наггетсы в панировке на сковороде готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Наггетсы куриные на сковороде

Наггетсы из курицы в кукурузной муке

Наггетсы из курицы в кукурузной муке получаются невероятно привлекательными. Такое аппетитное угощение точно никого не оставит равнодушным. Подавайте к семейному обеду или в качестве интересного перекуса. Можно дополнить соусами и гарнирами по вкусу.

Время готовки – 3 часа 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 1 кг.
  • Чеснок – 1 зубчик.
  • Хлопья кукурузные – 270 гр.
  • Яйцо – 3 шт.
  • Вода – 300 мл.
  • Паприка молотая – 0,5 ч.л.
  • Куркума – 0,5 ч.л.
  • Кориандр молотый – 0,5 ч.л.
  • Сахар-песок – 0,5 ч.л.
  • Уксус винный – 1 ст.л.
  • Перец красный молотый – 0,5 ч.л.
  • Соль – 2 ч.л.
  • Мука – 150 гр.
  • Масло растительное – 1,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытое куриное филе разделываем на некрупные кусочки.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 2. В глубокой миске соединяем соль, измельченный чеснок, паприку, куркуму, кориандр, сахар, винный уксус и воду, все перемешиваем. В этот маринад опускаем куриное филе и оставляем на 3 часа. Можно замариновать на ночь.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 3. Необходимое количество кукурузных хлопьев перемалываем в блендере.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 4. В отдельной миске взбиваем куриные яйца с солью и красным молотым перцем.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 5. Маринованную курицу обваливаем в муке, после в яичном кляре и кукурузных хлопьях.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 6. В сковороде разогреваем большое количество растительного масла.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 7. Погружаем сюда куриное филе. Лучше всего погрузить курицу в масло на металлическом сите. Обжариваем в таком фритюре до яркого румянца.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 8. Дальше продукт перекладываем на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 9. Наггетсы из курицы в кукурузной муке готовы. Подавайте к столу с соусами или другими дополнениями!

Наггетсы куриные на сковороде

Куриные наггетсы на сковороде в кляре

Куриные наггетсы на сковороде в кляре выходят удивительно вкусными, румяными и хрустящими. Такое блюдо можно подавать к семейному обеду или в качестве сытной закуски для компании, дополнив любимыми соусами. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 250 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Сухари панировочные – 50 гр.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Размороженное и промытое куриное филе разрезаем на равные по толщине полосы.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 2. Далее куриные кусочки слегка отбиваем кухонным молотком.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 3. Натираем куски солью и черным молотым перцем.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 4. Вилкой взбалтываем куриное яйцо со щепоткой соли.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 5. Каждый кусок курицы погружаем в яичную смесь.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 6. Дальше заготовки обваливаем в панировочных сухарях.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 7. Отправляем их в сковороду с прогретым растительным маслом.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 8. Обжариваем до яркого румянца с обеих сторон.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 9. Куриные наггетсы на сковороде в кляре готовы. Можно пробовать!

Наггетсы куриные на сковороде

Домашние куриные наггетсы в манке

Домашние куриные наггетсы в манке порадуют вас ярким вкусом, привлекательным внешним видом и несложным кулинарным процессом. Обязательно попробуйте приготовить аппетитные наггетсы своими руками по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фото.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 500 гр.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Приправа для курицы – 0,5 ч.л.
  • Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Крупа манная – 150 гр.
  • Мука – 150 гр.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 2. Куриное филе промываем, обсушиваем и разделываем на небольшие кусочки.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 3. Далее эти кусочки нужно замариновать. Складываем их в одной миске.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 4. Посыпаем куриное мясо черным молотым перцем.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 5. Добавляем куриную приправу.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 6. Всыпаем указанное количество соли, перемешиваем и оставляем на 15 минут.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 7. Дальше маринованные кусочки обваливаем в муке.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 8. После муки погружаем их во взбитые куриные яйца.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 9. Дальше панируем в манной крупе и обжариваем до румянца со всех сторон на разогретом растительном масле.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 10. Домашние куриные наггетсы в манке готовы. Скорее подавайте к столу и угощайтесь!

Наггетсы куриные на сковороде

Куриные наггетсы в кукурузных хлопьях

Куриные наггетсы в кукурузных хлопьях – это очень аппетитное угощение с хрустящей корочкой, как в популярных ресторанах быстрого питания. Подавать такие наггетсы можно с любимыми соусами и гарнирами. Порадуйте себя и родных с помощью простого пошагового рецепта.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 500 гр.
  • Чеснок – 4 зубчика.
  • Хлопья кукурузные – 200 гр.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим куриное филе, заранее его размораживаем, обдаем холодной водой и обсушиваем.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 2. Очищаем от шелухи зубчики чеснока и измельчаем их через мелкую терку или специальный пресс.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 3. Кукурузные хлопья выкладываем в глубокую тарелку и измельчаем их с помощью ступки. Для наггетсов обязательно выбираем несладкие хлопья.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 4. Необходимо получить однородную крошку из хлопьев. Разминать их слишком мелко не нужно.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 5. Промытое куриное филе разрезаем на небольшие порционные кусочки: полосы или слайсы.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 6. Теперь подготовим простой яичный кляр. Для этого взбалтываем вилкой яйца с солью.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 7. Кусочки куриного филе посыпаем солью, перцем и измельченным чесноком. Если у вас есть время, то оставьте птицу мариноваться на 1 час.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 8. Дальше каждый кусочек филе необходимо погрузить в яичную смесь.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 9. После яичной смеси обваливаем кусочки в кукурузных хлопьях. Они будут хорошо прилипать к филе.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 10. Перекладываем заготовки на хорошо прогретую с растительным маслом сковороду.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 11. Обжариваем наггетсы до румянца со всех сторон без крышки. На процесс обжарки уйдет примерно 15 минут.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 12. Куриные наггетсы в кукурузных хлопьях готовы. Угощайтесь!

Наггетсы куриные на сковороде

Наггетсы из куриного фарша в домашних условиях

Наггетсы из куриного фарша в домашних условиях получаются интересными по вкусу, хрустящими снаружи и сочными внутри. Такое угощение точно никого не оставит равнодушным. Подавайте к семейному обеду или в качестве сытного перекуса с любыми дополнениями по вкусу.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 500 гр.
  • Базилик/петрушка – 1 ст.л.
  • Мука – 3 ст.л.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сухари панировочные – 1 ст.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе выкладываем в глубокую миску. Сюда же отправляем измельченные базилик или петрушку, соль и черный молотый перец. Хорошенько вымешиваем и отбиваем руками.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 2. Мокрыми руками из фарша лепим аккуратные плоские котлеты.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 3. В трех разных тарелках размещаем взбитые яйца, панировочные сухари и муку.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 4. Погружаем заготовку по очереди в муку и яичную смесь.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 5. После обваливаем в панировочных сухарях.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 6. Подправляем руками форму наггетсов.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 7. Дальше отправляем их в сковороду с разогретым растительным маслом. Жарим со всех сторон до золотистой корочки.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 8. Перекладываем угощения на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 9. Наггетсы из куриного фарша в домашних условиях готовы. Можно пробовать!

Наггетсы куриные на сковороде

Наггетсы из куриного филе, как в Макдональдсе

Наггетсы из куриного филе, как в Макдональдсе, каждый сможет приготовить на своей кухне. Для этого следуйте простым шагам из нашего проверенного кулинарного рецепта. Порадуйте себя и близких аппетитными хрустящими наггетсами. Их можно подавать к столу с соусами, овощами и картошкой фри.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 2 шт.
  • Яйцо – 2 шт.
  • Сухари панировочные – 1 ст.
  • Соль – 1 ч.л.
  • Травы сушеные – 1 ст.л.
  • Перец черный молотый – 1 щепотка.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе можно разделать двумя разными способами. Первый – это филе рубим ножом и из полученной массы лепим небольшие плоские фрикадельки.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 2. Второй способ – нарезаем небольшими ломтиками.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 3. Ломтики птицы необходимо отбить кухонным молотком.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 4. В глубокой миске взбиваем куриные яйца с солью, черным молотым перцем и ароматными сушеными травами.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 5. Погружаем куриные заготовки в яичный кляр, после обваливаем в панировочных сухарях.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 6. Обжариваем заготовки до румянца в большом количестве растительного масла.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 7. Наггетсы из куриного филе, как в Макдональдсе готовы. Подавайте к столу!

Наггетсы куриные на сковороде

Наггетсы из куриной грудки без панировочных сухарей

Наггетсы из куриной грудки без панировочных сухарей – это не самый популярный рецепт приготовления популярного блюда, но зато один из самых интересных и вкусных. Предлагаем приготовить наггетсы в аппетитном картофельном кляре по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 350 гр.
  • Картофель – 370 гр.
  • Яичный белок – 2 шт.
  • Крахмал картофельный – 50 гр.
  • Мука – 40 гр.
  • Приправа для курицы – 0,5 ч.л.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 2. Промытое и обсушенное филе режем на небольшие кусочки.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 3. Кладем куриные кусочки в глубокую миску, посыпаем их мукой.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 4. Перемешиваем куриные кусочки с мукой.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 5. Почищенный картофель натираем на средней терке. Отжимаем от лишней влаги.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 6. Взбиваем яичные белки до получения мягких пиков.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 7. Погружаем в белковую массу картофель, крахмал, приправу для курицы, соль и черный молотый перец.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 8. Перемешиваем продукты до однородности.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 9. В полученном кляре обваливаем куриные заготовки.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 10. Перекладываем их в сковороду с растительным маслом.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 11. Обжариваем до румянца с каждой стороны по 5 минут. Перед подачей кладем наггетсы на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 12. Наггетсы из куриной грудки без панировочных сухарей готовы. Угощайтесь!

Наггетсы куриные на сковороде

Куриные наггетсы с сыром на сковороде

Куриные наггетсы с сыром на сковороде получаются невероятно вкусными, аппетитными и хрустящими. Такое привлекательное блюдо с золотистой корочкой можно подавать к семейному обеду или в качестве сытной закуски для компании. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

  • Филе куриное – 220 гр.
  • Сыр твердый – 50 гр.
  • Мука пшеничная – 40 гр.
  • Мука овсяная – 40 гр.
  • Яйцо – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Соль – 4 гр.
  • Перец черный молотый – 3 гр.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске соединяем два вида муки.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 2. Сюда же натираем твердый сыр на мелкой терке, продавливаем зубчики чеснока, добавляем соль и черный молотый перец. Перемешиваем.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 3. Размораживаем куриное филе, промываем его и разделываем на небольшие порционные кусочки. Солим их и посыпаем черным молотым перцем.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 4. В глубокой емкости взбиваем яйцо и погружаем в эту смесь кусочки филе, перемешиваем.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 5. Дальше курицу обваливаем в заготовке из муки и сыра.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 6. Обжариваем филе в сковороде с растительным маслом со всех сторон.

Наггетсы куриные на сковороде

Шаг 7. Куриные наггетсы с сыром на сковороде готовы. Подавайте к столу с соусами по вкусу!

Наггетсы куриные на сковороде

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