Наггетсы куриные на сковороде – это простое в исполнении и очень вкусное угощение для семьи или компании. Такой продукт можно подавать к столу с любыми соусами или гарнирами по вкусу. Для приготовления наггетсов используйте нашу проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов приготовления в домашних условиях с пошаговыми фотографиями.

Наггетсы из куриного филе на сковороде в домашних условиях

Наггетсы из куриного филе на сковороде в домашних условиях получаются невероятно вкусными, аппетитными и хрустящими. Такое блюдо можно подавать к семейному обеду или в качестве сытной закуски для компании. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Ингредиенты –+6 порц.

Куриное филе 700 гр.

Яйцо куриное 2 шт.

Сухари панировочные по вкусу

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Паприка по вкусу

Масло растительное для жарки

Шаги 25 мин.

Куриные наггетсы на сковороде готовятся быстро и просто. Размораживаем куриное филе, промываем его и разделываем на небольшие порционные кусочки. В глубокую емкость разбиваем куриные яйца, взбиваем их вилкой. В отдельную миску отправляем панировочные сухари, сюда же добавляем соль, черный молотый перец и молотую паприку. Перемешиваем. Разогреваем в сковороде большое количество растительного масла. Куриные кусочки погружаем в яичную смесь. После обваливаем в панировке и отправляем в кипящее масло. Жарим до яркого румянца и перекладываем на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир. Наггетсы из куриного филе на сковороде в домашних условиях готовы. Подавайте к столу с любимыми соусами или гарнирами!

Куриные наггетсы в панировке на сковороде

Куриные наггетсы в панировке на сковороде отличаются ярким вкусом, привлекательным внешним видом и несложным кулинарным процессом. Обязательно попробуйте приготовить такие наггетсы в домашних условиях по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Филе куриное – 180 гр.

Яйцо – 1 шт.

Сухари панировочные – 100 гр.

Мука – 100 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Куркума – 10 гр.

Масло растительное – 200 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Размораживаем куриное филе, промываем его и разделываем на небольшие порционные кусочки. Посыпаем солью и черным молотым перцем по вкусу.

Шаг 2. В миске взбалтываем куриное яйцо со щепоткой соли.

Шаг 3. На плоскую тарелку высыпаем муку. В ней обваливаем каждый кусочек куриного филе.

Шаг 4. Далее курицу погружаем в яичный кляр.

Шаг 5. После обваливаем в панировочных сухарях, перемешанных с куркумой.

Шаг 6. Дальше заготовки погружаем в кипящее растительное масло. Жарим до румянца и перекладываем на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Шаг 7. Куриные наггетсы в панировке на сковороде готовы. Подавайте к столу и угощайтесь!

Наггетсы из курицы в кукурузной муке

Наггетсы из курицы в кукурузной муке получаются невероятно привлекательными. Такое аппетитное угощение точно никого не оставит равнодушным. Подавайте к семейному обеду или в качестве интересного перекуса. Можно дополнить соусами и гарнирами по вкусу.

Время готовки – 3 часа 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Филе куриное – 1 кг.

Чеснок – 1 зубчик.

Хлопья кукурузные – 270 гр.

Яйцо – 3 шт.

Вода – 300 мл.

Паприка молотая – 0,5 ч.л.

Куркума – 0,5 ч.л.

Кориандр молотый – 0,5 ч.л.

Сахар-песок – 0,5 ч.л.

Уксус винный – 1 ст.л.

Перец красный молотый – 0,5 ч.л.

Соль – 2 ч.л.

Мука – 150 гр.

Масло растительное – 1,5 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промытое куриное филе разделываем на некрупные кусочки.

Шаг 2. В глубокой миске соединяем соль, измельченный чеснок, паприку, куркуму, кориандр, сахар, винный уксус и воду, все перемешиваем. В этот маринад опускаем куриное филе и оставляем на 3 часа. Можно замариновать на ночь.

Шаг 3. Необходимое количество кукурузных хлопьев перемалываем в блендере.

Шаг 4. В отдельной миске взбиваем куриные яйца с солью и красным молотым перцем.

Шаг 5. Маринованную курицу обваливаем в муке, после в яичном кляре и кукурузных хлопьях.

Шаг 6. В сковороде разогреваем большое количество растительного масла.

Шаг 7. Погружаем сюда куриное филе. Лучше всего погрузить курицу в масло на металлическом сите. Обжариваем в таком фритюре до яркого румянца.

Шаг 8. Дальше продукт перекладываем на бумажные полотенца, чтобы удалить лишнее масло.

Шаг 9. Наггетсы из курицы в кукурузной муке готовы. Подавайте к столу с соусами или другими дополнениями!

Куриные наггетсы на сковороде в кляре

Куриные наггетсы на сковороде в кляре выходят удивительно вкусными, румяными и хрустящими. Такое блюдо можно подавать к семейному обеду или в качестве сытной закуски для компании, дополнив любимыми соусами. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Филе куриное – 250 гр.

Яйцо – 1 шт.

Сухари панировочные – 50 гр.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Размороженное и промытое куриное филе разрезаем на равные по толщине полосы.

Шаг 2. Далее куриные кусочки слегка отбиваем кухонным молотком.

Шаг 3. Натираем куски солью и черным молотым перцем.

Шаг 4. Вилкой взбалтываем куриное яйцо со щепоткой соли.

Шаг 5. Каждый кусок курицы погружаем в яичную смесь.

Шаг 6. Дальше заготовки обваливаем в панировочных сухарях.

Шаг 7. Отправляем их в сковороду с прогретым растительным маслом.

Шаг 8. Обжариваем до яркого румянца с обеих сторон.

Шаг 9. Куриные наггетсы на сковороде в кляре готовы. Можно пробовать!

Домашние куриные наггетсы в манке

Домашние куриные наггетсы в манке порадуют вас ярким вкусом, привлекательным внешним видом и несложным кулинарным процессом. Обязательно попробуйте приготовить аппетитные наггетсы своими руками по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фото.

Время готовки – 45 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Филе куриное – 500 гр.

Соль – 1 ст.л.

Приправа для курицы – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Яйцо – 2 шт.

Крупа манная – 150 гр.

Мука – 150 гр.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Куриное филе промываем, обсушиваем и разделываем на небольшие кусочки.

Шаг 3. Далее эти кусочки нужно замариновать. Складываем их в одной миске.

Шаг 4. Посыпаем куриное мясо черным молотым перцем.

Шаг 5. Добавляем куриную приправу.

Шаг 6. Всыпаем указанное количество соли, перемешиваем и оставляем на 15 минут.

Шаг 7. Дальше маринованные кусочки обваливаем в муке.

Шаг 8. После муки погружаем их во взбитые куриные яйца.

Шаг 9. Дальше панируем в манной крупе и обжариваем до румянца со всех сторон на разогретом растительном масле.

Шаг 10. Домашние куриные наггетсы в манке готовы. Скорее подавайте к столу и угощайтесь!

Куриные наггетсы в кукурузных хлопьях

Куриные наггетсы в кукурузных хлопьях – это очень аппетитное угощение с хрустящей корочкой, как в популярных ресторанах быстрого питания. Подавать такие наггетсы можно с любимыми соусами и гарнирами. Порадуйте себя и родных с помощью простого пошагового рецепта.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Филе куриное – 500 гр.

Чеснок – 4 зубчика.

Хлопья кукурузные – 200 гр.

Яйцо – 2 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим куриное филе, заранее его размораживаем, обдаем холодной водой и обсушиваем.

Шаг 2. Очищаем от шелухи зубчики чеснока и измельчаем их через мелкую терку или специальный пресс.

Шаг 3. Кукурузные хлопья выкладываем в глубокую тарелку и измельчаем их с помощью ступки. Для наггетсов обязательно выбираем несладкие хлопья.

Шаг 4. Необходимо получить однородную крошку из хлопьев. Разминать их слишком мелко не нужно.

Шаг 5. Промытое куриное филе разрезаем на небольшие порционные кусочки: полосы или слайсы.

Шаг 6. Теперь подготовим простой яичный кляр. Для этого взбалтываем вилкой яйца с солью.

Шаг 7. Кусочки куриного филе посыпаем солью, перцем и измельченным чесноком. Если у вас есть время, то оставьте птицу мариноваться на 1 час.

Шаг 8. Дальше каждый кусочек филе необходимо погрузить в яичную смесь.

Шаг 9. После яичной смеси обваливаем кусочки в кукурузных хлопьях. Они будут хорошо прилипать к филе.

Шаг 10. Перекладываем заготовки на хорошо прогретую с растительным маслом сковороду.

Шаг 11. Обжариваем наггетсы до румянца со всех сторон без крышки. На процесс обжарки уйдет примерно 15 минут.

Шаг 12. Куриные наггетсы в кукурузных хлопьях готовы. Угощайтесь!

Наггетсы из куриного фарша в домашних условиях

Наггетсы из куриного фарша в домашних условиях получаются интересными по вкусу, хрустящими снаружи и сочными внутри. Такое угощение точно никого не оставит равнодушным. Подавайте к семейному обеду или в качестве сытного перекуса с любыми дополнениями по вкусу.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Филе куриное – 500 гр.

Базилик/петрушка – 1 ст.л.

Мука – 3 ст.л.

Яйцо – 2 шт.

Сухари панировочные – 1 ст.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе выкладываем в глубокую миску. Сюда же отправляем измельченные базилик или петрушку, соль и черный молотый перец. Хорошенько вымешиваем и отбиваем руками.

Шаг 2. Мокрыми руками из фарша лепим аккуратные плоские котлеты.

Шаг 3. В трех разных тарелках размещаем взбитые яйца, панировочные сухари и муку.

Шаг 4. Погружаем заготовку по очереди в муку и яичную смесь.

Шаг 5. После обваливаем в панировочных сухарях.

Шаг 6. Подправляем руками форму наггетсов.

Шаг 7. Дальше отправляем их в сковороду с разогретым растительным маслом. Жарим со всех сторон до золотистой корочки.

Шаг 8. Перекладываем угощения на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Шаг 9. Наггетсы из куриного фарша в домашних условиях готовы. Можно пробовать!

Наггетсы из куриного филе, как в Макдональдсе

Наггетсы из куриного филе, как в Макдональдсе, каждый сможет приготовить на своей кухне. Для этого следуйте простым шагам из нашего проверенного кулинарного рецепта. Порадуйте себя и близких аппетитными хрустящими наггетсами. Их можно подавать к столу с соусами, овощами и картошкой фри.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Филе куриное – 2 шт.

Яйцо – 2 шт.

Сухари панировочные – 1 ст.

Соль – 1 ч.л.

Травы сушеные – 1 ст.л.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Куриное филе можно разделать двумя разными способами. Первый – это филе рубим ножом и из полученной массы лепим небольшие плоские фрикадельки.

Шаг 2. Второй способ – нарезаем небольшими ломтиками.

Шаг 3. Ломтики птицы необходимо отбить кухонным молотком.

Шаг 4. В глубокой миске взбиваем куриные яйца с солью, черным молотым перцем и ароматными сушеными травами.

Шаг 5. Погружаем куриные заготовки в яичный кляр, после обваливаем в панировочных сухарях.

Шаг 6. Обжариваем заготовки до румянца в большом количестве растительного масла.

Шаг 7. Наггетсы из куриного филе, как в Макдональдсе готовы. Подавайте к столу!

Наггетсы из куриной грудки без панировочных сухарей

Наггетсы из куриной грудки без панировочных сухарей – это не самый популярный рецепт приготовления популярного блюда, но зато один из самых интересных и вкусных. Предлагаем приготовить наггетсы в аппетитном картофельном кляре по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 35 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Филе куриное – 350 гр.

Картофель – 370 гр.

Яичный белок – 2 шт.

Крахмал картофельный – 50 гр.

Мука – 40 гр.

Приправа для курицы – 0,5 ч.л.

Соль – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты.

Шаг 2. Промытое и обсушенное филе режем на небольшие кусочки.

Шаг 3. Кладем куриные кусочки в глубокую миску, посыпаем их мукой.

Шаг 4. Перемешиваем куриные кусочки с мукой.

Шаг 5. Почищенный картофель натираем на средней терке. Отжимаем от лишней влаги.

Шаг 6. Взбиваем яичные белки до получения мягких пиков.

Шаг 7. Погружаем в белковую массу картофель, крахмал, приправу для курицы, соль и черный молотый перец.

Шаг 8. Перемешиваем продукты до однородности.

Шаг 9. В полученном кляре обваливаем куриные заготовки.

Шаг 10. Перекладываем их в сковороду с растительным маслом.

Шаг 11. Обжариваем до румянца с каждой стороны по 5 минут. Перед подачей кладем наггетсы на бумажные полотенца, чтобы удалить лишний жир.

Шаг 12. Наггетсы из куриной грудки без панировочных сухарей готовы. Угощайтесь!

Куриные наггетсы с сыром на сковороде

Куриные наггетсы с сыром на сковороде получаются невероятно вкусными, аппетитными и хрустящими. Такое привлекательное блюдо с золотистой корочкой можно подавать к семейному обеду или в качестве сытной закуски для компании. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 20 минут

Время приготовления – 10 минут

Порции – 2

Ингредиенты:

Филе куриное – 220 гр.

Сыр твердый – 50 гр.

Мука пшеничная – 40 гр.

Мука овсяная – 40 гр.

Яйцо – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Соль – 4 гр.

Перец черный молотый – 3 гр.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске соединяем два вида муки.

Шаг 2. Сюда же натираем твердый сыр на мелкой терке, продавливаем зубчики чеснока, добавляем соль и черный молотый перец. Перемешиваем.

Шаг 3. Размораживаем куриное филе, промываем его и разделываем на небольшие порционные кусочки. Солим их и посыпаем черным молотым перцем.

Шаг 4. В глубокой емкости взбиваем яйцо и погружаем в эту смесь кусочки филе, перемешиваем.

Шаг 5. Дальше курицу обваливаем в заготовке из муки и сыра.

Шаг 6. Обжариваем филе в сковороде с растительным маслом со всех сторон.

Шаг 7. Куриные наггетсы с сыром на сковороде готовы. Подавайте к столу с соусами по вкусу!