Так готовили еще наши предки: старинные рецепты на Сочельник от уникальной кулинарки Дарии Цвек

Рождественские праздники – лучший период для угощения старинной украинской кухней. Она интересна и многогранна, поэтому каждый сможет найти для себя любимый рецепт. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Многие украинские хозяйки годами готовили давние обрядовые блюда по переписям легендарной кулинарки Дарии Цвек. Попытайтесь и вы. Стоит попробовать Вкусно и не банально: подборка оригинальных блюд с куриными слайсами РябChick Кутья с вишневым вареньем Время : 4 часа

: 4 часа Порций: 6 Ингредиенты:

– 2 стакана пшеницы;

– 1 стакан мака;

– 1 стакан сахара;

– 2 столовые ложки меда;

– орехи, изюм, вишневое варенье по вкусу. Приготовление: Хорошо промойте пшеницу, залейте крутым кипятком в уровень с зерном, накройте крышкой и варите на малом огне несколько часов до готовности. Если вода будет выкипать, доливайте еще. Мак помойте, залейте кипятком и оставьте на 2 – 3 часа или на всю ночь, чтобы набух. После этого слейте воду и разотрите зерна в макитре без сахара или измельчите на мясорубке с очень густым ситом. К перетертому маку добавьте пшеницу, чистые и поджаренные орехи и помытый изюм. Также влейте переваренную воду, добавьте мед, сахар по вкусу и вишневое варенье. Рыба с сушеными грибами Время : 3 часа

: 3 часа Порций: 6 Ингредиенты:

– 1,5 килограмма рыбы;

– 50 грамм сушеных грибов;

– 2 луковицы;

– 100 миллилитров масла;

– 1 чайная ложка горчицы;

– нарезанная зелень петрушки по вкусу;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– щепотка соли. Приготовление: Почищенную и подсушенную рыбу нарежьте порционно, посолите и посыпьте растолченным чесноком. Оставьте на 1 – 2 часа в холодном месте мариноваться. Дно формы выстелите нарезанным луком и измельченными отварными грибами. Сверху уложите рыбу, перекладывая ее луком и грибами так, чтобы верх был покрыт луком. Залейте отваром из грибов, перемешанным с растительным маслом и горчицей. Накройте и запекайте в духовке 1 час. Перед подачей выложите рыбу в полуглубокую тарелку, полейте образовавшимся во время запекания соусом и посыпьте нарезанной зеленью. Печеный картофель в сухарях Время : 1 час

: 1 час Порций: 6 Ингредиенты:

– 1 килограмм мелкого картофеля;

– 2 горсти панировочных сухарей или пшеничных отрубей;

– соль по вкусу. Приготовление: Очистите картофель и обкатайте его в панировочных сухарях или отрубях пшеницы. Потом разложите на пергамент и запекайте при температуре 240 градусов до готовности. Изредка перемешивайте, чтобы картофель зарумянился. Готовое блюдо выложите в глубокую миску и посолите, пока оно горячее. Ищете вкусный постный рецепт на Сочельник? Попробуйте приготовить красный борщ с ушками. Начинок аж двое – с селедкой и с грибами.