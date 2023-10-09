Рецепт: Паста с креветками в сливочно-чесночном соусе — Паста с креветками и чесночным соусом

Ингредиенты:
спагетти — 250г;
креветки очищенные — 300г;
измельченный зубчик чеснока — 4 шт;
масло растительное — 2 ст. ложки;
масло оливковое — 1 ст. ложка;
сок лимона — 1 шт;
соль и перец — по вкусу;
свежая петрушка — для украшения
Способ приготовления:
. В крупной кастрюле, слегка подсоленной, варите спагетти до готовности согласно инструкции на упаковке. Откиньте на дуршлаг, но сохраните немного воды от варки.
2. В сковороде разогрейте растительное и оливковое масло на среднем огне. Добавьте чеснок и обжарьте его, пока не станет ароматным.
3. Добавьте креветки в сковороду и обжарьте их 2-3 минуты с каждой стороны, пока не станут розоватыми и прожаренными.
4. Добавьте в сковороду спагетти, сок лимона и немного воды от варки. Перемешивайте и готовьте еще 2 минуты, чтобы все ингредиенты смешались и подогрелись.
5. Отправьте всю смесь на тарелку, посолите и поперчите по вкусу. Украсьте свежей петрушкой перед подачей.
Время приготовления: 16 мин. Примерная стоимость порции: 720 руб.