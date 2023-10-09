Рецепт: Паста с креветками в сливочно-чесночном соусе — Паста с креветками и чесночным соусом

Ингредиенты:

спагетти — 250г;

креветки очищенные — 300г;

измельченный зубчик чеснока — 4 шт;

масло растительное — 2 ст. ложки;

масло оливковое — 1 ст. ложка;

сок лимона — 1 шт;

соль и перец — по вкусу;

свежая петрушка — для украшения

Способ приготовления:

. В крупной кастрюле, слегка подсоленной, варите спагетти до готовности согласно инструкции на упаковке. Откиньте на дуршлаг, но сохраните немного воды от варки.

2. В сковороде разогрейте растительное и оливковое масло на среднем огне. Добавьте чеснок и обжарьте его, пока не станет ароматным.

3. Добавьте креветки в сковороду и обжарьте их 2-3 минуты с каждой стороны, пока не станут розоватыми и прожаренными.

4. Добавьте в сковороду спагетти, сок лимона и немного воды от варки. Перемешивайте и готовьте еще 2 минуты, чтобы все ингредиенты смешались и подогрелись.

5. Отправьте всю смесь на тарелку, посолите и поперчите по вкусу. Украсьте свежей петрушкой перед подачей.

Время приготовления: 16 мин. Примерная стоимость порции: 720 руб.