Блины, которые получаются всегда: без яиц и молока. Делюсь рецептом правильного теста

Блины — это старинное славянское блюдо, которое пришло к нам от язычников. Как правило, блины готовятся в Масленицу. Причем, каждый день масленичной недели сопровождается определенным поводом готовки блинов. Есть день, когда блины готовятся для свекрови, мужа, родителей.

Раньше, до прихода христианства к славянам, блины готовили для богини Лады. Это языческая богиня плодородия. Считалось, чем больше блинов ей принести, тем обильнее на урожай будет год.

Позднее подношения богине сменились отношениями родственникам. Вероятно, это было нужно для сохранения традиций в православном русле.

Приготовим дома ароматные тонкие блины на каждый день.

Ингредиенты для блинов:

Мука — 200 г;

Соль — 1/4 ч.л.;

Сахар — 1 ч.л.;

Масло растительное — 2 ст.л.;

Сода — 1/3 ч.л.;

Газированная вода — 500 мл.

Приготовление блинов:

В миску с мукой высыпаем соль и сахар, добавляем соду и растительное масло. Постепенно в муку вливаем газированную воду и перемешиваем. Замешиваем тесто для блинов.

В сковороде на небольшом количестве растительного масла обжариваем тонкие блины.

Распределяем блины на сковороде половником. Как только тесто схватилось сверху, переворачиваем блин и готовим еще минуту.

В итоге мы имеем тонкие вкусные блины для завтрака.

В них можно завернуть любую начинку, от мяса до яиц с луком.