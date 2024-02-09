«Ленивый сырник»: рецепт творожной запеканки

Для того чтобы творожная запеканка имела нежную консистенцию, не всегда нужно долго возиться с тестом. К примеру, «Ленивый сырник», который прямо тает во рту, словно мороженое, готовится всего за 15 минут. Всё остальное делает духовой шкаф.

Вам не придется взбивать в отдельной емкости белки до пышности, а затем очень аккуратно вводить их в творожное тесто. Ведь это упрощенный рецепт запеканки. Соединили все ингредиенты в одной емкости, поместили полученную смесь в форму и отправили в духовку. Проще не придумаешь!

Как правильно приготовить нежный «Ленивый сырник»

Важная деталь. В творожное тесто необходимо добавлять размягченное сливочное масло. Оно должно быть комнатной температуры. Потому растапливать масло перед соединением с другими компонентами блюда не стоит. В ином случае у вас не выйдет получить нужную консистенцию теста.

Ингредиенты

Творог500 г Яйцо2 шт. Сливочное масло50 г Сахар100 г Ванилин2 г Сметана2 ст. л. Манка100 г Молоко50 мл

Приготовление

В миску вбиваем яйца. Всыпаем сахарный песок и ванилин. Добавляем размягченное сливочное масло. Хорошенько взбиваем все ингредиенты до однородной консистенции.Добавляем творог средней жирности. Вливаем молоко комнатной температуры. Взбиваем всё до получения однородной массы (без творожных крупинок). Постепенно всыпаем в полученную смесь манную крупу, активно перемешивая всё ложкой или кулинарной лопаткой. Накрываем однородное тесто пищевой пленкой. Оставляем его на полчаса при комнатной температуре для набухания манки.Смазываем форму для выпекания сливочным маслом. Выкладываем в нее творожную массу. Ровняем ее. Верх будущей запеканки смазываем тонким слоем сметаны. Разогреваем духовой шкаф до 180 градусов. Отправляем в него форму с творожной массой на 30–40 минут. Готово!

Форму с запеканкой лучше всего ставить на средний уровень. Помните, что время ее приготовления зависит от мощности вашей духовки и размера выбранной вами формы. Как только творожная запеканка подрумянится, проверьте ее готовность, проткнув десерт зубочисткой. Затем подождите, пока выпечка остынет. Далее нарежьте ее на аккуратные порционные кусочки, которые стоит посыпать сахарной пудрой. Подавайте такое сладкое блюдо со сметаной или с вареньем. Приятного аппетита!