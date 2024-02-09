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Рецепт: Говяжье сердце отварное — Тушеное сердце в кефире

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Рецепт: Говяжье сердце отварное — Тушеное сердце в кефире

Ингредиенты:
говяжье сердце — 500-700 гр;
лук репчатый — 1-2 шт;
специи — по вкусу;
масло сливочное — 50 гр;
кефир — 200-300 мл;
мука — по желанию
Способ приготовления: Всем доброго времени суток.

Сегодня у нас очередной рецепт вкусняшки, а именно говяжьего сердца!

Весьма интересный продукт. Итак, моем и нарезаем на удобные кусочки, как вам нравится.

Рецепт: Говяжье сердце отварное - Тушеное сердце в кефире

Обжариваем на сливочном масле, долго. Добавляем лук.

Рецепт: Говяжье сердце отварное - Тушеное сердце в кефире

Солим и перчим по вкусу, здесь волен каждый выбирать как ему нравится.

Рецепт: Говяжье сердце отварное - Тушеное сердце в кефире

Далее заливаем кипятком и тушим под крышкой на медленном огне. Само сердце достаточно жесткое и требует долгого тушения для придания мягкости.

Рецепт: Говяжье сердце отварное - Тушеное сердце в кефире

В конце добавляем кефир и тушим еще.

Рецепт: Говяжье сердце отварное - Тушеное сердце в кефире

При желании можно регулировать густоту мукой, только не переборщите.

Рецепт: Говяжье сердце отварное - Тушеное сердце в кефире

На гарнир прекрасно подойдет картофель или тот же рис, вообще все что угодно.

Время приготовления: 1 ч.

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