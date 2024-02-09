Рецепт: Говяжье сердце отварное — Тушеное сердце в кефире

Ингредиенты:
говяжье сердце — 500-700 гр;
лук репчатый — 1-2 шт;
специи — по вкусу;
масло сливочное — 50 гр;
кефир — 200-300 мл;
мука — по желанию
Способ приготовления: Всем доброго времени суток.
Сегодня у нас очередной рецепт вкусняшки, а именно говяжьего сердца!
Весьма интересный продукт. Итак, моем и нарезаем на удобные кусочки, как вам нравится.
Обжариваем на сливочном масле, долго. Добавляем лук.
Солим и перчим по вкусу, здесь волен каждый выбирать как ему нравится.
Далее заливаем кипятком и тушим под крышкой на медленном огне. Само сердце достаточно жесткое и требует долгого тушения для придания мягкости.
В конце добавляем кефир и тушим еще.
При желании можно регулировать густоту мукой, только не переборщите.
На гарнир прекрасно подойдет картофель или тот же рис, вообще все что угодно.
Время приготовления: 1 ч.