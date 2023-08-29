Блины на кефире классические – это простой в исполнении и вкусный продукт для домашнего завтрака или перекуса. Такое угощение можно есть просто так или наполнить различными начинками. Для приготовления аппетитных блинчиков используйте проверенную кулинарную подборку из десяти рецептов с пошаговыми фотографиями.

Классические тонкие блины на кефире с дырочками

Классические тонкие блины на кефире с дырочками порадуют своим нежным вкусом и аппетитным внешним видом. Такое угощение можно просто подавать к столу со сливочным маслом, вареньем или другими дополнениями по вкусу. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту.

Ингредиенты –+4 порц.

Мука 1 ст.

Кефир 1 ст.

Кипяток 1 ст.

Яйцо куриное 2 шт.

Сахар-песок 80 гр.

Соль 1 щепотка

Масло растительное 30 мл.

Шаги 20 мин.

Тонкие блины на кефире с дырочками готовятся быстро и просто. В глубокой миске соединяем кефир, куриные яйца, сахар и растительное масло. Вымешиваем венчиком. Просеиваем сюда муку с солью, вымешиваем до исчезновения комочков. Выливаем кипяток и сразу все перемешиваем. Получаем жидкое однородное тесто. Порционно вливаем тесто в разогретую сковороду и распределяем его по всей поверхности. Жарим с одной стороны, переворачиваем и жарим до румянца с другой стороны. Классические тонкие блины на кефире с дырочками готовы. Можно угощаться!

Заварные блины на кефире с кипятком

Заварные блины на кефире с кипятком несложно приготовить в домашних условиях. Порадуйте себя и близких аппетитным и вкусным угощением с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями. Подавайте румяные блинчики с вашими любимыми дополнениями по вкусу.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 1,5 ст.

Кефир – 1 ст.

Кипяток –1 ст.

Яйцо – 2 шт.

Сахар – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Сода – 0,5 ч.л.

Масло растительное –5 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Соединяем куриные яйца, соль, сахар и соду. Взбалтываем венчиком.

Шаг 3. Вливаем сюда кефир и перемешиваем.

Шаг 4. Постепенно просеиваем в массу муку. Замешиваем однородное тесто без комочков.

Шаг 5. Тонкой струей выливаем в тесто кипяток и непрерывно помешиваем заготовку.

Шаг 6. Выливаем в тесто растительное масло и перемешиваем. Дальше порционно выливаем его на раскаленную сковороду и обжариваем блины до румянца с обеих сторон.

Шаг 7. Заварные блины на кефире с кипятком готовы. Подавайте к столу!

Пышные толстые блины на кефире

Пышные толстые блины на кефире получаются невероятно нежными, приятными по вкусу и аппетитными. Приготовить их в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Порадуйте себя и своих родных!

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Мука – 300-400 гр.

Кефир – 500 мл.

Яйцо – 2 шт.

Сахар – 2 ст.л.

Соль – 1 щепотка.

Сода – 1 ч.л.

Масло растительное – 70 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокую миску отправляем куриные яйца, соль и сахар.

Шаг 2. Взбиваем продукты венчиком до полного соединения.

Шаг 3. Выливаем сюда кефир и продолжаем перемешивать до полной однородности.

Шаг 4. Выливаем в заготовку указанное количество растительного масла, перемешиваем до его равномерного распределения по тесту.

Шаг 5. Добавляем соду и перемешиваем. Оставляем на пару минут до появления пузырей.

Шаг 6. Просеиваем сюда муку через мелко металлическое сито.

Шаг 7. Перемешиваем однородное жидкое тесто до полного исчезновения комочков.

Шаг 8. Разогреваем сковороду и порционно выливаем сюда тесто. Жарим толстые и пышные блинчики с обеих сторон до яркого румянца.

Шаг 9. Пышные толстые блины на кефире готовы. Можно подавать к столу!

Ажурные блины на 1 литр кефира с кипятком

Ажурные блины на 1 литр кефира с кипятком — это простой способ приготовления невероятно вкусного и аппетитного угощения для всей семьи. Такой продукт можно подавать вместе с горячими блюдами, наполнять начинкой или есть просто так, дополнив сливочным маслом или сметаной.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 12

Ингредиенты:

Мука — 3,5 ст.

Кефир — 1 л.

Яйцо — 2 шт.

Сахар — 3 ст.л.

Соль — 1 ч.л.

Масло растительное — 7 ст.л.

Сода — 2 ч.л. без горки.

Кипяток — ⅔-1 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Соединяем куриные яйца, сахар, соль, соду, кефир и растительное масло. Вымешиваем смесь до полной однородности.

Шаг 2. Просеиваем сюда муку и вымешиваем до исчезновения комочков.

Шаг 3. Выливаем кипяток и быстро все перемешиваем до однородности.

Шаг 4. Получаем жидкое однородное тесто.

Шаг 5. Порционно выливаем тесто на раскаленную сковороду и распределяем его тонким слоем.

Шаг 6. Обжариваем до румянца с обеих сторон.

Шаг 7. Ажурные блины на 1 литр кефира с кипятком готовы. Угощайтесь!

Блины на кефире без яиц

Блины на кефире без яиц порадуют аппетитным внешним видом и приятным нежным вкусом. Такое угощение можно подавать к столу как самостоятельное угощение с любыми дополнениями по вкусу или вместе с горячими блюдами. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Мука — 180 гр.

Кефир — 400 мл.

Сахар — 40 гр.

Сода — 0,5 ч.л.

Соль — 1 щепотка.

Масло растительное — 3 ст.л.

Кипяток — 180 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Кефир нагреваем до теплого состояния и выливаем в глубокую миску.

Шаг 2. Добавляем в кисломолочный продукт соду, сахар и соль. Перемешиваем венчиком до растворения сухих ингредиентов.

Шаг 3. Просеиваем сюда муку через мелкое сито и сразу вымешиваем венчиком до исчезновения комочков.

Шаг 4. Вливаем растительное масло.

Шаг 5. Перемешиваем, чтобы масло равномерно распределилась в тесте.

Шаг 6. Выливаем сюда указанное количество крутого кипятка и сразу замешиваем.

Шаг 7. Получаем не слишком густое, но однородное тесто.

Шаг 8. Порционно выливаем тесто на раскаленную сковороду, разделяем его тонким слоем по всей поверхности.

Шаг 9. Обжариваем заготовки до румянца с обеих сторон.

Шаг 10. Блины на кефире без яиц готовы. Подавайте к столу и скорее угощайтесь!

Блины на кефире с содой

Блины на кефире с содой каждый может приготовить в домашних условиях. Порадуйте себя и близких аппетитным и вкусным угощением с помощью нашего проверенного рецепта с пошаговыми фотографиями. Подавайте золотистые блинчики с вашими любимыми дополнениями по вкусу.

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Мука — 200 гр.

Кефир — 200 мл.

Яйцо — 2 шт.

Сахар — 3 ст.л.

Соль — 0,5 ч.л.

Сода — 0,5 ч.л.

Масло растительное — для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Взбиваем куриные яйца с сахаром и солью до появления легкой пены.

Шаг 2. Выливаем сюда кефир и перемешиваем. Через мелкое металлическое сито просеиваем муку с содой.

Шаг 3. Перемешиваем массу венчиком до полной однородности и исчезновения мучных комочков.

Шаг 4. Выливаем немного растительного масла на раскаленную сковороду, распределяем его по всей поверхности.

Шаг 5. Порционно кладем сюда тесто и размазываем его по периметру сковороды.

Шаг 6. Обжариваем до румянца с обеих сторон и выкладываем на тарелку.

Шаг 7. Блины на кефире с содой готовы. Подавайте к столу и скорее пробуйте!

Дрожжевые блины на кефире

Дрожжевые блины на кефире получаются невероятно мягкими, нежными и аппетитными. Приготовить их в домашних условиях несложно. Для этого используйте проверенный кулинарный рецепт с пошаговыми фотографиями из нашей подборки. Порадуйте себя и своих родных румяными блинчиками!

Время готовки – 25 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 3

Ингредиенты:

Мука — 150 гр.

Кефир — 250 мл.

Яйцо — 2 шт.

Сахар — 1 ст.л.

Соль — 0,5 ч.л.

Дрожжи сухие — 1 ч.л.

Кипяток — 150 мл.

Масло растительное — 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты из списка.

Шаг 2. Одну третью часть муки просеиваем через мелкое сито и отправляем в глубокую миску. Добавляем сюда соль и сухие дрожжи, перемешиваем.

Шаг 3. Вливаем сюда теплый кефир (комнатной температуры), перемешиваем, закрываем пищевой пленкой и оставляем на 30 минут.

Шаг 4. Отдельно взбиваем куриные яйца и затем переливаем их в опару.

Шаг 5. Просеиваем в заготовку оставшуюся муку. Перемешиваем до однородного состава.

Шаг 6. Выливаем в смесь кипяток и снова хорошо все перемешиваем. Даем тесту отдохнуть в теплом месте 15 минут.

Шаг 7. Порционно выливаем тесто на раскаленную сковороду и обжариваем блины до яркого румянца с обеих сторон.

Шаг 8. Дрожжевые блины на кефире готовы. Подавайте угощение к столу!

Как приготовить вкусные блины на кислом кефире

Как приготовить вкусные блины на кислом кефире, рассказываем в нашем пошаговом рецепте с фотографиями. Обязательно берите на заметку проверенную кулинарную идею и радуйте своих родных. Аппетитные блинчики можно подавать на завтрак, в качестве перекуса или как дополнение к горячим блюдам.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Кефир кислый — 1 л.

Мука — 14 ст.л.

Сахар — 1 ст.л.

Яйцо — 2 шт.

Сода — 1 ч.л.

Кипяток — 1 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество прокисшего кефира и выливаем его в глубокую миску.

Шаг 2. В кефир добавляем сахар и перемешиваем его.

Шаг 3. Ставим заготовку на огонь и доводим до кипения. Нужно, чтобы начала отделяться сыворотка.

Шаг 4. Остужаем кефир, отправляем сюда яйца и постепенно вводим муку. Перемешиваем до исчезновения комочков.

Шаг 5. Добавляем соду, гашенную кипятком. Перемешиваем и ждем 1-2 минуты, далее тесто можно использовать.

Шаг 6. Разогреваем сковороду. Порционно выливаем сюда тесто и обжариваем блины до румянца с обеих сторон.

Шаг 7. Теперь вы знаете, как приготовить вкусные блины на кислом кефире. Пробуйте!

Блины из рисовой муки на кефире

Блины из рисовой муки порадует своим нежным вкусом, аппетитным внешним видом и невысокой калорийностью. Подавайте к столу с вашими любимыми дополнениями или наполняйте их начинкой. Обязательно попробуйте приготовить такие блины по нашему проверенному рецепту.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кефир — 300 мл.

Мука рисовая — 250 гр.

Вода — 300 мл.

Яйцо — 2 шт.

Сахар — 3 ст.л.

Соль — 1 щепотка.

Сода — 1 щепотка.

Масло растительное — 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В глубокой миске соединяем куриные яйца с сахаром.

Шаг 2. Выливаем сюда указанное количество кефира.

Шаг 3. Выливаем растительное масло и хорошо все перемешиваем.

Шаг 4. Высыпаем рисовую муку и соду. Начинаем замешивать и выливаем кипяток. Быстро перемешиваем до однородного теста без комочков.

Шаг 5. Порционно вливаем тесто на раскаленную сковороду, размазываем его по всей поверхности.

Шаг 6. Обжариваем блины до румяной корочки с обеих сторон.

Шаг 7. Блины из рисовой муки готовы. Можно угощаться!

ПП блины на кефире с овсяной мукой

ПП блины на кефире с овсяной мукой — находка для тех, кто следит за своей фигурой. Такое угощение получается вкусным, полезным и некалорийным. Отличное решение для ваших завтраков и перекусов. Для приготовления, воспользуйтесь нашим проверенным пошаговым рецептом.

Время готовки – 30 минут

Время приготовления – 15 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Кефир — 1 ст.

Мука овсяная — 1 ст.

Яйцо — 1 шт.

Вода — 1 ст.

Соль — 1 щепотка.

Мука пшеничная — 3 ст.л.

Крахмал — 1 ст.л.

Масло растительное — 50 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Отмеряем необходимое количество кефира.

Шаг 2. Выливаем кефир и теплую воду в глубокую миску. Разбиваем сюда куриное яйцо.

Шаг 3. Вымешиваем смесь до однородности. Добавляем сюда овсяную муку, пшеничную муку, крахмал и соль.

Шаг 4. Выливаем растительное масло и с помощью миксера перемешиваем тесто до однородности.

Шаг 5. Ложкой или небольшим черпаком выливаем готовое тесто на раскаленную сковороду.

Шаг 6. Обжариваем продукт до легкого румянца с обеих сторон.

Шаг 7. ПП блины на кефире с овсяной мукой готовы. Подавайте к столу.