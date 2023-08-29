Описание приготовления:
Чтобы апельсины дольше хранились их обрабатывают, поэтому обязательно тщательно мойте кожуру. Апельсины, как и все цитрусовые, могут вызывать аллергию, поэтому употреблять такие напитки нужно осторожно.
Основной ингредиент: Фрукты / Апельсин Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки
Состав / Ингредиенты:
- Водка 500 Миллилитров
- Сахар 120 Грамм
- Цедра апельсина 1 Штука (с одного апельсина)
- Вода 100 Миллилитров
Количество порций 1
Калорийность
248 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
18 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Настойка на апельсиновых корках»
Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления настойки на апельсиновых корках. Апельсин тщательно вымойте и обсушите.
С апельсина острым ножом срежьте только желтую часть, так называемую цедру. Белую часть обязательно удалите, она придаст напитку горечь. Выложите цедру в чистую и сухую банку.
Воду смешайте с сахаром и доведите до кипения на среднем огне, остудите. Смешайте сахарный сироп с водкой и залейте корки. Оставьте все в темном месте на одну неделю. Настойку процедите, разлейте по бутылкам и плотно закройте. Дайте постоять 3-4 дня и подавайте.
Приятного употребления!