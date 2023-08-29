Описание приготовления:

Чтобы апельсины дольше хранились их обрабатывают, поэтому обязательно тщательно мойте кожуру. Апельсины, как и все цитрусовые, могут вызывать аллергию, поэтому употреблять такие напитки нужно осторожно.

Основной ингредиент: Фрукты / Апельсин Блюдо: Напитки / Алкогольные / Настойки

Состав / Ингредиенты:

Водка 500 Миллилитров

Сахар 120 Грамм

Цедра апельсина 1 Штука (с одного апельсина)

Вода 100 Миллилитров

Количество порций 1

Калорийность

248 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

18 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Настойка на апельсиновых корках»

Подготовьте все необходимые ингредиенты для приготовления настойки на апельсиновых корках. Апельсин тщательно вымойте и обсушите.

С апельсина острым ножом срежьте только желтую часть, так называемую цедру. Белую часть обязательно удалите, она придаст напитку горечь. Выложите цедру в чистую и сухую банку.

Воду смешайте с сахаром и доведите до кипения на среднем огне, остудите. Смешайте сахарный сироп с водкой и залейте корки. Оставьте все в темном месте на одну неделю. Настойку процедите, разлейте по бутылкам и плотно закройте. Дайте постоять 3-4 дня и подавайте.

Приятного употребления!