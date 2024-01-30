Просто возьмите куриную грудку. Шашлык в домашних условиях: вкусно и быстро

Большое количество людей любит шашлык. Это традиционное блюдо для любых дачников и отдыхающих летом. Эта любовь к мясу на вертеле пришла к народу в XVIII веке. Тогда в кулинарных книгах можно было найти рецепты приготовления мяса птицы, свиньи, коровы на вертеле. Подавалось такое мясо в основном к балам и иным торжествам у элиты общества.

Шашлык называли “царским кушаньем” в XVI веке. Помимо мяса домашних животных, шашлыки готовили из дичи. Например, популярен был шашлык из зайца. Слово шашлык пришло из татарского языка, где “шиш” — это вертел.

Расскажем, как в домашних условиях создать куриный шашлык.

Ингредиенты для куриного шашлыка:

куриная грудка — 600 г;

соль — ½ ч.л.;

черный перец — щепотка;

сладкий перец — ½ ч.л.;

сухой чеснок — ½ ч.л.;

сушеная петрушка — ½ ч.л.;

сливочное масло — ст.л.;

растительное масло — 2 ст.л.;

лимонный сок — 2 ст.л.

Приготовление куриного шашлыка:

Нарезаем куриную грудку на тонкие пластины. Солим курицу, посыпаем черным молотым перцем, сладким перцем, сухим чесноком, сушеной петрушкой.

Вливаем к мясу растопленное сливочное масло, растительное масло и лимонный сок, смешиваем компоненты.

Насаживаем каждую пластину на шпажку и кладем на бортики формы для запекания.

На дно формы не забываем положить пергамент. Запекаем шашлык при 200 градусах 25 минут. Переворачиваем шашлык на вторую сторону и запекаем еще 10 минут.

К шашлыку можно сделать соус из сливочного масла, нашинкованной петрушки и чеснока.

Этой смесью после запекания смазываем шашлык для более пикантного вкуса.