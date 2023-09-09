Это круче, чем беляши и чебуреки: добавьте в тесто 2 ст. л. сметаны. Китайские мясные пирожки

Не всегда пирожки могут быть в классическом виде — в виде треугольников или булочек. Иногда стоит поддаться экспериментам и попробовать приготовить выпечку из за границы.

Например, существует интересный рецепт китайской выпечки. Мясные пирожки нередко являются заменой обычному хлебу, как для жителей Востока лаваш. Готовятся такие пирожки просто, в сковороде. При этом получается сытная выпечка, которая выступает как самостоятельное блюдо и как гарнир к мясу и супам.

Расскажем, как приготовить китайские мясные пирожки.

Ингредиенты для китайских мясные пирожки:

Растительное масло — 30 мл;

Лук репчатый — 1 шт.;

Отварной рис — 100 г;

Тёплая вода — 250 г;

Сметана — 2 ст.л.;

Соль — 1 ч.л.;

Мука — 400 г;

Разрыхлитель — 1,5 ч.л.

Приготовление китайских мясные пирожки:

Нарезаем полукольцами лук, выкладываем в сковороду с горячим растительным маслом. Обжариваем лук до мягкости, добавляем фарш. Солим мясо, добавляем специи — паприку и кориандр по вкусу.

Обжариваем фарш с луком до готовности. Отвариваем до готовности рис, выкладываем к мясной массе, перемешиваем.

В теплую воду кладем сметану, солим и смешиваем. Просеиваем в сметанную жидкость муку, соединенную с разрыхлителем, замешиваем тесто.

Запечатываем полученный колобок пищевой пленкой и оставляем на 15 минут в тепле. Формируем из колобка 10 маленьких колобков, покрываем пищевой пленкой.

Каждый колобок раскатываем в прямоугольный пласт толщиной 2-3 мм. На короткий край пласта выкладываем начинку из риса и фарша, сворачиваем в рулет.

Аналогично поступаем с остальными пластами.

В сковороде с горячим маслом обжариваем пирожки-рулетики до золотистой корочки со всех сторон.

В итоге получаются небольшие пирожки. Внутри много начинки, снаружи тонкое хрустящее тесто.