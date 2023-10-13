Блины на сыворотке с творожной начинкой

На самом деле, мои знакомые хозяюшки уже не первый год замораживают кефир. Говорят, это еще советский рецепт. Наши мамы, да и бабушки, готовили из кефира вкуснейший творог. Современные хозяйки, впрочем, одним рецептом себя не огрничивают: им также полюбился крем-чиз из замороженного кефира. Ну а если вы заморозите не одну упаковку продукта, обязательно испеките воздушные блины на сыворотке.

От этого лакомства будут в восторге и дети, и взрослые. Только представьте: тонкие эластичные блины с воздушной текстурой, начиненные не менее нежной творожной массой. Только натуральные ингредиенты и реакции! Подавайте блины на завтрак, чтобы настроить родных на удачный день, или на десерт после обеда. Отменное завершение трапезы!

Как приготовить блины на сыворотке и чем их начинить

Прелесть данного рецепта в том, что он не требует дополнений. Из одного пакета замороженного кефира вы сможете приготовить как сами блины, так и начинку к ним. Конечно, изюм как дополнение к начинке или вишневый джем в качестве декора не помешают. Это уже на ваше усмотрение!

Ингредиенты

Кефир900 мл Пшеничная мука250 г Яйцо2 шт. Сахар2 ст. л. Соль щеп. Подсолнечное масло2 ст. л. Вода150 мл Сода0,5 ч. л. Сахарная пудра2 ст. л. Ванильный сахар0,5 ч. л. Сливочное масло2 ст. л.

Приготовление

Пакет кефира отправьте в морозильную камеру до полного застывания. Затем достаньте его из морозилки, а далее — из упаковки. Поместите замороженный кефир в марлю, а ее — в сито. Поставьте сито в глубокую миску. Оставьте сыворотку стекать минимум на 6 часом (к примеру, на ночь). У меня сыворотки из одного пакета кефира выходит примерно 600 мл. Разделите жидкость пополам. К половине сыворотки добавьте яйцо, щепотку соли и сахар. Перемешайте. Просейте в эту миску муку. Замесите тесто, постепенно добавляя оставшуюся сыворотку. Если консистенция всё еще густая, добавляю горячую воду.Далее добавьте соду и растительное масло. Перемешайте ингредиенты. Из теста готовьте блины привычным для вас способом. Готовым изделиям дайте остыть. Тем временем приготовьте начинку. В творожную массу, которая осталась после стекания сыворотки, добавьте сахарную пудру и ванильный сахар. Начините каждый блин творожной начинкой, выложите в противень и полейте растопленным сливочным маслом. Готовьте блинчики минут 10 в разогретой до 170 градусов духовке. Конечно, их можно и на сковороде поджарить. Тогда они получатся более румяные и будут лучше держать форму.

А как вы готовите блинчики с творогом — легендарное блюдо выходного дня? Делитесь любимым рецептом с нами в комментариях!