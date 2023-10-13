Блины на сыворотке с творожной начинкой

На самом деле, мои знакомые хозяюшки уже не первый год замораживают кефир. Говорят, это еще советский рецепт. Наши мамы, да и бабушки, готовили из кефира вкуснейший творог. Современные хозяйки, впрочем, одним рецептом себя не огрничивают: им также полюбился крем-чиз из замороженного кефира. Ну а если вы заморозите не одну упаковку продукта, обязательно испеките воздушные блины на сыворотке.
От этого лакомства будут в восторге и дети, и взрослые. Только представьте: тонкие эластичные блины с воздушной текстурой, начиненные не менее нежной творожной массой. Только натуральные ингредиенты и реакции! Подавайте блины на завтрак, чтобы настроить родных на удачный день, или на десерт после обеда. Отменное завершение трапезы!
Как приготовить блины на сыворотке и чем их начинить
Прелесть данного рецепта в том, что он не требует дополнений. Из одного пакета замороженного кефира вы сможете приготовить как сами блины, так и начинку к ним. Конечно, изюм как дополнение к начинке или вишневый джем в качестве декора не помешают. Это уже на ваше усмотрение!
Ингредиенты
Кефир900 мл Пшеничная мука250 г Яйцо2 шт. Сахар2 ст. л. Соль щеп. Подсолнечное масло2 ст. л. Вода150 мл Сода0,5 ч. л. Сахарная пудра2 ст. л. Ванильный сахар0,5 ч. л. Сливочное масло2 ст. л.
Приготовление
- Пакет кефира отправьте в морозильную камеру до полного застывания. Затем достаньте его из морозилки, а далее — из упаковки. Поместите замороженный кефир в марлю, а ее — в сито. Поставьте сито в глубокую миску. Оставьте сыворотку стекать минимум на 6 часом (к примеру, на ночь). У меня сыворотки из одного пакета кефира выходит примерно 600 мл. Разделите жидкость пополам.
К половине сыворотки добавьте яйцо, щепотку соли и сахар. Перемешайте. Просейте в эту миску муку. Замесите тесто, постепенно добавляя оставшуюся сыворотку. Если консистенция всё еще густая, добавляю горячую воду.Далее добавьте соду и растительное масло. Перемешайте ингредиенты. Из теста готовьте блины привычным для вас способом. Готовым изделиям дайте остыть. Тем временем приготовьте начинку. В творожную массу, которая осталась после стекания сыворотки, добавьте сахарную пудру и ванильный сахар. Начините каждый блин творожной начинкой, выложите в противень и полейте растопленным сливочным маслом.
Готовьте блинчики минут 10 в разогретой до 170 градусов духовке. Конечно, их можно и на сковороде поджарить. Тогда они получатся более румяные и будут лучше держать форму.
А как вы готовите блинчики с творогом — легендарное блюдо выходного дня? Делитесь любимым рецептом с нами в комментариях!