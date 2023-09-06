Пышный и ароматный. Простой пирог 4 стакана: весь секрет в воздушном тесте

С 1990 годов в нашей стране все больше приобретает популярность рецепт пирогов, которые можно сделать быстро. Как правило, в таких способах приготовления домохозяйкам не надо высчитывать точные пропорции муки. Все ингредиенты измеряются стаканами, что удобно, если нет кухонных весов.
Данный метод готовки пришел в нашу страну из разных государств. В 1970 подобный рецепт был замечен в США. Там продавались специальные пакетики с мукой и остальными компонентами для пирога. Кулинарам оставалось только засыпать все содержимое в форму для выпечки.
Ингредиенты для лимонного пирога:
- Кефир – 250 мл;
- Манная крупа — 250 мл;
- Сахар – 250 мл;
- Молоко – 250 мл;
- Соль — ½ ч. л.;
- Яйцо – 2 шт.;
- Масло сливочное – 50 г;
- Мука – 150 г;
- Разрыхлитель – 10 г;
- Сахарная пудра – 100 г;
- Сок половины лимона.
Приготовление лимонного пирога:
В миску с кефиром высыпаем манную крупу и сахарный песок, взбиваем компоненты венчиком до растворения. Разбиваем в кефир яйца, солим и перемешиваем.
Растапливаем сливочное масло, добавляем в смесь манной крупы и кефира. Просеиваем в кефир муку, высыпаем разрыхлитель и замешиваем густое тесто.
Застилаем форму для выпечки пергаментом. Стенки смазываем сливочным маслом, покрываем пергаментом.
Выкладываем тесто в форму, распределяем ровным слоем по поверхности.
Выпекаем пирог при 180 градусах в духовке 50 минут.
Протыкаем пирог шпажкой по всей поверхности, заливаем молоком верхушку.
Оставляем пирог остывать. В это время для глазури смешиваем сахарную пудру и лимонный сок.
Покрываем пирог сверху глазурью из лимонного сока и сахарной пудры.
Получается ароматный и пышный простой пирог.