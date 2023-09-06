Пышный и ароматный. Простой пирог 4 стакана: весь секрет в воздушном тесте

С 1990 годов в нашей стране все больше приобретает популярность рецепт пирогов, которые можно сделать быстро. Как правило, в таких способах приготовления домохозяйкам не надо высчитывать точные пропорции муки. Все ингредиенты измеряются стаканами, что удобно, если нет кухонных весов.

Данный метод готовки пришел в нашу страну из разных государств. В 1970 подобный рецепт был замечен в США. Там продавались специальные пакетики с мукой и остальными компонентами для пирога. Кулинарам оставалось только засыпать все содержимое в форму для выпечки.

Ингредиенты для лимонного пирога:

Кефир – 250 мл;

Манная крупа — 250 мл;

Сахар – 250 мл;

Молоко – 250 мл;

Соль — ½ ч. л.;

Яйцо – 2 шт.;

Масло сливочное – 50 г;

Мука – 150 г;

Разрыхлитель – 10 г;

Сахарная пудра – 100 г;

Сок половины лимона.

Приготовление лимонного пирога:

В миску с кефиром высыпаем манную крупу и сахарный песок, взбиваем компоненты венчиком до растворения. Разбиваем в кефир яйца, солим и перемешиваем.

Растапливаем сливочное масло, добавляем в смесь манной крупы и кефира. Просеиваем в кефир муку, высыпаем разрыхлитель и замешиваем густое тесто.

Застилаем форму для выпечки пергаментом. Стенки смазываем сливочным маслом, покрываем пергаментом.

Выкладываем тесто в форму, распределяем ровным слоем по поверхности.

Выпекаем пирог при 180 градусах в духовке 50 минут.

Протыкаем пирог шпажкой по всей поверхности, заливаем молоком верхушку.

Оставляем пирог остывать. В это время для глазури смешиваем сахарную пудру и лимонный сок.

Покрываем пирог сверху глазурью из лимонного сока и сахарной пудры.

Получается ароматный и пышный простой пирог.