ГлавнаяРецептыБлюда, которые стали популярны среди украинцев со времени Независимости: здесь есть ваши любимые Блюда, которые стали популярны среди украинцев со времени Независимости: здесь есть ваши любимые На чтение: 3 минуты Сытно, вкусно и быстро – именно то, что больше всего ценит каждый украинец. Есть некоторые блюда, которые стали особенно популярны за время независимости Украины. КУЛИНАРНЫЙ ГИД За последние 33 года жизни в Украине приобрели резкие изменения. Претерпела трансформацию и украинская кухня. Какие блюда полюбились больше всего – узнайте в материале 24 Канала. Не пропустите Легкие салаты с куриными стрипсами «Легко!»: три идеи для ужина После того, как Украина вышла из состава СССР, для нее открылся целый мир. Большую популярность стали приобретать те блюда, которые из-за железного занавеса не смогли появляться на украинском столе. Рецепт пиццы с ветчиной Время: 45 минут Порций: 4 Очень вкусно / Иллюстративное фото unsplash Ингредиенты: – 2,5 чайные ложки сухих дрожжей; – 1 чайная ложка сахара; – четверть чашки теплой воды; – 2 чашки пшеничной муки; – пол чайной ложки соли; – 2 столовые ложки оливкового масла; – помидоровый соус или паста по вкусу; – пол чашки нарезанной ветчины; – 1,5 чашки натертой моцареллы или другого сыра для пиццы; – оливковое масло по вкусу; – соль и перец по вкусу; – сушеный орегано и базилик по вкусу. Приготовление: В миске смешайте теплую воду, сахар и сухие дрожжи. Оставьте на 5 – 10 минут, пока смесь не начнет пухнуть и пениться. Добавьте пшеничную муку и соль в смесь с дрожжами. Постепенно добавляйте оливковое масло и замешивайте тесто до образования гладкой и эластичной массы. Укройте миску полотенцем или пленкой и оставьте тесто в теплом месте на 1 – 2 часа, пока оно удвоится в объеме. Посыпьте рабочую поверхность мукой и выложите на нее приподнятое тесто. Разделите тесто пополам и сформуйте из каждой половины шар. Раскатайте каждый шар в круглую пиццу толщиной около 0,5 сантиметра. Переложите тесто на противень. Распределите помидорный соус равномерно по поверхности теста, оставляя край теста незасоренным. Добавьте начинку и посыпьте нарезанным сыром. Полейте пиццу оливковым маслом, посыпьте специями по вкусу. Печь в предварительно разогретой печи примерно 12 – 15 минут или до золотистой окраски теста и растопки сыра. Рецепт ролла Филадельфия Время: 50 минут Порций: 4 Інгредієнти: – 1 лист норі (водорості для суші); – 1/2 чашки приготовленого суші-рису (з відсутністю цукру та оцту); – 50 грамів свіжого лосося; – 2 столові ложки крем-сиру Філадельфія; – 1/4 авокадо; – 1 чайна ложка кунжуту; – соєвий соус для поливання; – васабі та імбир для подачі. Приготовление: Рис отварите согласно инструкции на упаковке. Авокадо и лосось нарежьте полоски. Разложите бамбуковый коврик для суши на рабочей поверхности и положите на него пищевую пленку. Положите нори-лист на пленку и равномерно распределите половину суши-риса на норе, оставляя верхнюю часть свободной. Положите нарезанный лосось на рис, размещая его по центру. Уложите тонкие полоски авокадо рядом с лососем. Выложите ложкой крем-сыр Филадельфия на лосось и авокадо. Посыпьте кунжутом. Окропите свободную часть норы водой или рисовым уксусом, чтобы ролл хорошо скрепился. Осторожно скрутите ролл. Заверните ролл в бамбуковый коврик, зафиксируйте его форму и удалите пленку. Разрежьте ролл на 6 – 8 кусочков с помощью острого ножа, смоченного в воде. Подавайте ролл Филадельфия с соевым соусом, а также имбирем и васаби. Этот картофель станет фаворитом на вашем столе, попробуйте приготовить его хоть один раз. Поделитесь с друзьями