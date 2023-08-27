Портал про города-курорты | Perekop

Блюда, которые стали популярны среди украинцев со времени Независимости: здесь есть ваши любимые

На чтение: 3 минуты
Блюда, которые стали популярны среди украинцев со времени Независимости: здесь есть ваши любимые

Сытно, вкусно и быстро – именно то, что больше всего ценит каждый украинец. Есть некоторые блюда, которые стали особенно популярны за время независимости Украины.

КУЛИНАРНЫЙ ГИД

За последние 33 года жизни в Украине приобрели резкие изменения. Претерпела трансформацию и украинская кухня. Какие блюда полюбились больше всего – узнайте в материале 24 Канала.

Не пропустите Легкие салаты с куриными стрипсами «Легко!»: три идеи для ужина

После того, как Украина вышла из состава СССР, для нее открылся целый мир. Большую популярность стали приобретать те блюда, которые из-за железного занавеса не смогли появляться на украинском столе.

Рецепт пиццы с ветчиной

  • Время: 45 минут
  • Порций: 4

Очень вкусно / Иллюстративное фото unsplash

Ингредиенты:
– 2,5 чайные ложки сухих дрожжей;
– 1 чайная ложка сахара;
– четверть чашки теплой воды;
– 2 чашки пшеничной муки;
– пол чайной ложки соли;
– 2 столовые ложки оливкового масла;
– помидоровый соус или паста по вкусу;
– пол чашки нарезанной ветчины;
– 1,5 чашки натертой моцареллы или другого сыра для пиццы;
– оливковое масло по вкусу;
– соль и перец по вкусу;
– сушеный орегано и базилик по вкусу.

Приготовление:

  • В миске смешайте теплую воду, сахар и сухие дрожжи. Оставьте на 5 – 10 минут, пока смесь не начнет пухнуть и пениться.
  • Добавьте пшеничную муку и соль в смесь с дрожжами.
  • Постепенно добавляйте оливковое масло и замешивайте тесто до образования гладкой и эластичной массы.
  • Укройте миску полотенцем или пленкой и оставьте тесто в теплом месте на 1 – 2 часа, пока оно удвоится в объеме.
  • Посыпьте рабочую поверхность мукой и выложите на нее приподнятое тесто.
  • Разделите тесто пополам и сформуйте из каждой половины шар.
  • Раскатайте каждый шар в круглую пиццу толщиной около 0,5 сантиметра.
  • Переложите тесто на противень.
  • Распределите помидорный соус равномерно по поверхности теста, оставляя край теста незасоренным.
  • Добавьте начинку и посыпьте нарезанным сыром.
  • Полейте пиццу оливковым маслом, посыпьте специями по вкусу.
  • Печь в предварительно разогретой печи примерно 12 – 15 минут или до золотистой окраски теста и растопки сыра.

Рецепт ролла Филадельфия

  • Время: 50 минут
  • Порций: 4

Інгредієнти:
– 1 лист норі (водорості для суші);
– 1/2 чашки приготовленого суші-рису (з відсутністю цукру та оцту);
– 50 грамів свіжого лосося;
– 2 столові ложки крем-сиру Філадельфія;
– 1/4 авокадо;
– 1 чайна ложка кунжуту;
– соєвий соус для поливання;
– васабі та імбир для подачі.

Приготовление:

  • Рис отварите согласно инструкции на упаковке.
  • Авокадо и лосось нарежьте полоски.
  • Разложите бамбуковый коврик для суши на рабочей поверхности и положите на него пищевую пленку.
  • Положите нори-лист на пленку и равномерно распределите половину суши-риса на норе, оставляя верхнюю часть свободной.
  • Положите нарезанный лосось на рис, размещая его по центру.
  • Уложите тонкие полоски авокадо рядом с лососем.
  • Выложите ложкой крем-сыр Филадельфия на лосось и авокадо.
  • Посыпьте кунжутом.
  • Окропите свободную часть норы водой или рисовым уксусом, чтобы ролл хорошо скрепился.
  • Осторожно скрутите ролл.
  • Заверните ролл в бамбуковый коврик, зафиксируйте его форму и удалите пленку.
  • Разрежьте ролл на 6 – 8 кусочков с помощью острого ножа, смоченного в воде.
  • Подавайте ролл Филадельфия с соевым соусом, а также имбирем и васаби.

Этот картофель станет фаворитом на вашем столе, попробуйте приготовить его хоть один раз.

Что будем искать? Например,Человек