Рецепт: Тушеная капуста в горшочке — с овощами

Ингредиенты:

капуста белокочанная — 300 гр.;

лук репчатый — 1 шт.;

морковь — 1 шт.;

перец красный сладкий — 1 шт.;

стебель сельдерея — 1 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

помидоры консервированные без кожицы — 150 гр.;

питьевая вода — 1 ст.;

соль — 1 ч.л.;

итальянские травы — 1 ч.л.;

чеснок гранулированный — 0,5 ч.л.;

кориандр молотый — 0,5 ч.л.;

сосиски охотничьи — 2 шт.

Способ приготовления: Тушёная капуста может быть и самостоятельным блюдом, и гарниром к чему-нибудь — это очень вкусно и полезно. По классическом способу мы готовим тушеную капусту в сковородке или в кастрюле на плите, постоянно её помешивая, но я предлагаю другой способ тушения капусты — в глиняном горшочке, помещенном в духовой шкаф. При этом капусту постоянно помешивать не придется, она не пригорит, а будет насыщенной по вкусу и хорошо пропитается соком овощей, с которыми она тушилась.

Главный ингредиент этого блюда — тонко нашинкованная белокочанная капуста, но компанию ей составит еще и тонко нарезанная морковь, мелко порезанный репчатый лук, стебель сельдерея, измельченный чеснок и порезанный тонкими полосками красный сладкий перец. Также нам понадобятся еще две охотничьи сосиски, но мы их добавим только в один горшочек, а второй останется вегетарианским или постным.

На дно горшочков выкладываем половину капусты.

Далее слоями выкладываем все овощи, а в один из горшочков еще и сосиски, нарезанные небольшими колечками.

Верхним слоем кладем вторую половину капусты, поверх которой выкладываем красный сладкий перец.

Для заливки нашей тушеной капусты возьмем измельченные помидоры без кожи, консервированные в собственном соку, стакан воды и специи: по одной чайной ложке соли и смеси «Итальянские травы», в состав которой входит сушеный измельченный базилик, сельдерей, петрушка, душица и другие ароматные травы, а так же по половине ложки гранулированного чеснока и кориандра.

Свешиваем все ингредиенты соуса и заливаем их сверху в горшочки.

Закрываем горшочки крышками и ставим из в разогретую до ста восьмидесяти градусов духовку на полтора часа. За это время овощи хорошо протомятся и станут мягкими.

Теперь готовое блюдо можно подавать к столу, причем, как непосредственно в горшочке, так и переложив в порционную тарелку. Я для пикантности добавила при подачи к тушеной капусте с овощами еще и мелко нарезанный зеленый лук.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 2 ч.