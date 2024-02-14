Описание приготовления:

В тесто я добавляю сушеный базилик. Благодаря этому тесто получается ароматное. Сыр можно использовать любой. Брынза отлично сочетается с помидорами. Готовый пирог посыпьте свежей зеленью.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Овощи / Помидор / Молочные продукты / Сыр / Брынза Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

Яйца 1 Штука

Масло сливочное 140 Грамм

Сахар 1 Чайная ложка

Мука пшеничная 220 Грамм

Брынза 200 Грамм

Лук 1 Штука

Помидоpы 2 Штуки

Оливковое мaсло 2 Ст. ложки

Соль По вкусу

Специи По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

220 ккал

Калорийность

12 г

Белки

4 г

Жиры

25 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирог с брынзой и помидорами»

Для приготовления пирога подготовьте необходимые ингредиенты. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягкое.

Чтобы масло быстрее нагрелось, порежьте его в чашу на кусочки.

Добавьте к маслу яйцо. Подсыпьте специи по вкусу. Добавьте сахар и немного соли.

Постепенно подсыпайте просеянную муку и замешивайте тесто.

Быть может, что муки понадобится чуть больше или меньше. Ориентируйтесь по готовности теста. Оно хорошо соберется в комок и не будет липнуть к рукам. Оберните тесто пищевой пленкой и положите в холодильник на 30-40 минут.

Можно приготовить два маленьких пирога или один большой. У меня вышло два маленьких. Раскатайте тесто в круг сразу на листе пергамента.

Распределите по тесту брынзу, натертую на терке. Немного не доходите до краев теста.

Поверх сыра разложите нарезанные помидоры. Заверните наверх края теста. Разложите по пирогу кружочки нарезанного лука. Смажьте весь верх оливковым маслом. Это необходимо для того, чтобы овощи на сохли в духовке.

Сверху посыпьте пирог специями. У меня молотый перец и сушеный базилик. Поставьте пирог в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, примерно на 30 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.

Готовый пирог начнет слегка подрумяниваться. Извлеките его из духовки и немного остудите.

Приятного угощения!