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Пирог с брынзой и помидорами

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Пирог с брынзой и помидорами

Описание приготовления:

В тесто я добавляю сушеный базилик. Благодаря этому тесто получается ароматное. Сыр можно использовать любой. Брынза отлично сочетается с помидорами. Готовый пирог посыпьте свежей зеленью.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Овощи / Помидор / Молочные продукты / Сыр / Брынза Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

  • Яйца 1 Штука
  • Масло сливочное 140 Грамм
  • Сахар 1 Чайная ложка
  • Мука пшеничная 220 Грамм
  • Брынза 200 Грамм
  • Лук 1 Штука
  • Помидоpы 2 Штуки
  • Оливковое мaсло 2 Ст. ложки
  • Соль По вкусу
  • Специи По вкусу

Количество порций 6

Калорийность

220 ккал

Калорийность

12 г

Белки

4 г

Жиры

25 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Пирог с брынзой и помидорами»

Пирог с брынзой и помидорами

Для приготовления пирога подготовьте необходимые ингредиенты. Сливочное масло заранее достаньте из холодильника, чтобы оно стало мягкое.

Пирог с брынзой и помидорами

Чтобы масло быстрее нагрелось, порежьте его в чашу на кусочки.

Пирог с брынзой и помидорами

Добавьте к маслу яйцо. Подсыпьте специи по вкусу. Добавьте сахар и немного соли.

Пирог с брынзой и помидорами

Постепенно подсыпайте просеянную муку и замешивайте тесто.

Пирог с брынзой и помидорами

Быть может, что муки понадобится чуть больше или меньше. Ориентируйтесь по готовности теста. Оно хорошо соберется в комок и не будет липнуть к рукам. Оберните тесто пищевой пленкой и положите в холодильник на 30-40 минут.

Пирог с брынзой и помидорами

Можно приготовить два маленьких пирога или один большой. У меня вышло два маленьких. Раскатайте тесто в круг сразу на листе пергамента.

Пирог с брынзой и помидорами

Распределите по тесту брынзу, натертую на терке. Немного не доходите до краев теста.

Пирог с брынзой и помидорами

Поверх сыра разложите нарезанные помидоры. Заверните наверх края теста. Разложите по пирогу кружочки нарезанного лука. Смажьте весь верх оливковым маслом. Это необходимо для того, чтобы овощи на сохли в духовке.

Пирог с брынзой и помидорами

Сверху посыпьте пирог специями. У меня молотый перец и сушеный базилик. Поставьте пирог в духовку, предварительно разогретую до 180 градусов, примерно на 30 минут. Ориентируйтесь по своей духовке.

Пирог с брынзой и помидорами

Готовый пирог начнет слегка подрумяниваться. Извлеките его из духовки и немного остудите.

Пирог с брынзой и помидорами

Приятного угощения!

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