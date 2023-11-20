Куриные отбивные с чесноком в сырном кляре

Вы бы знали, как мне уде надоели эти биточки. Не столько их вкус вызывает у меня скуку, сколько процесс приготовления. Но дети в восторге от такого блюда, и отказывать им у меня язык не поворачивается. Поэтому в один из вторников (для меня это день заготовок) я решила попробовать сварганить куриные отбивные с чесноком в так называемой «ванне». Девушки, это нечто!

Мало того, что отбытое филе сначала «отдыхает» в ароматном овощном маринаде. Далее его обволакивает нежный сырный кляр, который после жарки превратится в сочную сливную оболочку. Для меня данное блюдо стало открытием. Не упустите шанс приготовить его к ужину и вы!

Как приготовить куриные отбивные с чесноком

Для приготовления таких биточков вам понадобится классический набор продуктов, дополненный овощами, а также кусочком сыра. Не бойтесь оставлять куриное филе в луково-чесночиной «ванне». Именно благодаря таким SPA-процедурам блюдо приобретает свой особенный аромат и сочность.

Ингредиенты

Куриное филе800 г Лук2 шт. Чеснок4 зуб. Соль0,5 ч. л. Черный перец (молотый) по вкусу Твердый сыр150 г Подсолнечное масло2 ст. л. Яйцо3 шт. Пшеничная мука3 ст. л.

Приготовление

Первым делом приготовьте маринад. Очищенные от кожуры лук и чеснок измельчите в блендере до максимальной однородности. Можно измельчить овощи и с помощью терки. Добавьте к ним соль и перец по вкусу. Куриное филе (2 крупных или 3 помельче) нарежьте плоскими кусочками. Выложите их на доску, выстеленную пищевой пленкой, ею же покройте сверху. Отбейте филе молоточком. Замочите его в луковом маринаде на 20 минут А пока натрите сыр на мелкой терке. Яйца взболтайте со щепоткой соли. Вмешайте в них сыр. Спустя 20 минут отожмите сок с отбивных в ту же миску, где они мариновались. К маринаду перелейте яичную смесь, перемешайте. В кляр вмешайте две с верхом или 3 ст. л. муки. Макая биточки в кляр, отправляйте их на сковороду с разогретым маслом. Готовьте отбивные до золотистой корочки с обеих сторон

Блюдо готово! Бьюсь об заклад, такими сочными и аппетитными биточки вы еще не пробовали. Чесночно-луковый маринад сделал свое дело: куриное филе полностью пропиталось пикантными ароматами. А сырный кляр хорошо дополнил картину. Эти отбивные не стыдно подать на праздничный стол!