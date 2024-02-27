Салат «Здоровье»: готовим фигуру к весне

Кисло-сладкий вкус и свежие овощи и фрукты делают этот салат по-весеннему ярким.
Продолжая тему вкусной и здоровой пищи, а также похудения к весне, не можем обойти вниманием рецепт салата «Здоровье» от известного одесского кулинарного блогера Валерия Пономаря. На приготовление этого блюда вы потратите совсем немного времени, а ваш организм будет вам благодарен.
Салат «Здоровье»
Ингредиенты:
корень сельдерея – 300 гр;
яблоко – 1/2 шт;
ананас – 2 ст. л (консервированный);
изюм – 2 ст. л (вымочить в течение 30 минут).
Для заправки:
сок лайма или лимона – 1 ст. л;
оливковое масло – 2 ст. л;
мед – 1 ст. л
горчица – 1/2 ч.л (сладкая);
соль и перец – по вкусу.
Способ приготовления:
Корень сельдерея очистить от грязной шкурки и натереть на терке. Чтобы он выглядел более эстетично, воспользуйтесь теркой для корейской моркови. Яблоки порезать тонкой соломкой, изюм пропарить, ананас порезать. Все смешать в миске, залить заправкой, смешав все ее ингредиенты до равномерного растворения, перемешать и можно кушать.
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