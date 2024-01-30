«Бомбочки» из капусты с курицей

Приготовление овощных шариков с начинкой — интересный способ использования кочана капусты. Формируются они намного проще, чем голубцы. Из-за этого «Бомбочки» из капусты не требуют много времени на приготовление.

В качестве начинки для таких аппетитных шариков можно использовать как куриное филе, так и мясной фарш. Со вторым продуктом блюдо получится еще сочнее. Потому при желании замените филе курицы свиным фаршем.

Как вкусно приготовить сытные «Бомбочки» из капусты

К слову, твердый сыр, натертый на терке, вы можете добавлять не только в начинку для овощных шариков. Также попробуйте посыпать им «Бомбочки» за 5–7 минут до конца приготовления в духовом шкафу. Сыр за это время успеет расплавиться, благодаря чему появится аппетитная корочка на блюде.

Ингредиенты

Капуста белокочанная0,5 шт. Куриное филе2 шт. Помидоры черри6 шт. Укроп0,5 пуч. Зеленый лук по вкусу Твердый сыр50 г Сметана200 г Чеснок3 зуб. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу Приправа для курицы1 ч. л.

Приготовление

Берем капусту. Отделяем верхние листья. Отправляем их в кипящую воду. Аккуратно разбираем капусту на листья. Срезаем плотные части.Промываем куриное филе. Обсушиваем его. Нарезаем мясо небольшими кусочками. Промываем помидоры черри. Разрезаем их на 4 части. Также моем укроп и зеленый лук. Измельчаем их. Натираем на терке твердый сыр. Соединяем его с мясом, помидорами и зеленью в глубокой емкости.Всыпаем соль, черный молотый перец и приправу для курицы. Перемешиваем все ингредиенты до однородной массы.В центр листа капусты выкладываем мясную начинку. Заворачиваем ее внутрь, формируя «бомбочку». Проделываем это и с остальными ингредиентами. Смазываем форму для выпекания подсолнечным маслом. Помещаем в нее заготовки из капусты.Готовим заливку. Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс. Добавляем чеснок к сметане. Всыпаем соль по вкусу. Перемешиваем всё до однородной консистенции.Заливаем полученным соусом капустные заготовки, равномерно его распределяя. Отправляем форму в разогретый до 180 градусов духовой шкаф на 40 минут. Готово!

Это оригинальное блюдо из капусты подходит и для будничного ужина, и для праздничного застолья. Оно выходит сытным, аппетитным и до безумия вкусным. Как вам такой рецепт с капустой? Захотелось ли скорее его опробовать? Делитесь своими мыслями по этому поводу в комментариях.