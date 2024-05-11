Боннский суп: рецепт самого диетического блюда

Этот суп даже называют «супом для похудения». Но еще это настоящий кладезь витаминов.

Боннский суп — это уже легендарное блюдо для тех, кто хочет устроить себе разгрузочные дни после праздничных застолий. В нем невероятное количество овощей, а диетологи по всему миру заверят, что он даже помогает похудеть. Есть боннский суп можно без ограничений: как только почувствовали голод — съешьте тарелочку супа. Вместе с супом в один из дней разрешено есть овощи, в другой — фрукты (кроме бананов, винограда, арбуза и дыни), в третий — отварное мясо, в четвертый — отварное мясо или птицу с овощами, в пятый — отварной бурый рис и овощи, в шестой — отварной картофель с овощами, в седьмой — отварное мясо или птицу, зеленый салат и фрукты. Рецептом поделились на сайте 10diets4you.

Можно без ограничений пить простую воду, чай и кофе без сахара. Секрет супа в том, что его варят из овощей с отрицательной калорийностью, на переваривание которых тратится больше калорий, чем они дают. Это сельдерей, капуста, лук и петрушка. В 100 г супа всего 27 ккал.

Такой суп не солят, овощи не жарят, а вкуса в боннский суп добавляют специями и лимонным соком.

Боннский суп

Ингредиенты:

капуста цветная или белокочанная 300 г;

корень сельдерея (или стебли сельдерея) 200 г;

три луковицы;

два зубчика чеснока;

одна морковка;

три помидора;

два сладких перца;

петрушка свежая;

тмин молотый – щепотка;

кориандр молотый – щепотка;

перец острый красный – щепотка;

лавровый лист 1 шт.;

сок лимона 1 ст. л.;

зелень.

Сначала подготовьте все овощи. Лук, чеснок и корень сельдерея очистите. Лук нашинкуйте кольцами, корень сельдерея нарежьте средними кубиками, чеснок и петрушку порубите.

Снимите кожицу с помидоров и нарежьте их на кусочки. Кожицу можно не снимать, если не хотите. Перец нарежьте соломкой, морковку – кружочками. Цветную капусту разберите на отдельные соцветия. Если у вас белокочанная капуста, нашинкуйте.

В кастрюлю сложите все овощи, залейте холодной водой так, чтобы она была выше овощей примерно на 2 см. Доведите до кипения, снимите пену. Затем уменьшите огонь, добавьте петрушку и чеснок, варите суп 25‒30 минут. В конце варки добавьте лавровый лист, тмин и кориандр, острый перец. И не солите. Это важно.

Дайте супу немного остыть и измельчите все овощи прямо в кастрюле погружным блендером.

При подаче добавляйте в тарелку с супом сок лимона, свежую зелень, а также другие специи и приправы по вашему вкусу. Соль, сахар, сметану, масло – добавлять нельзя. Ну, точнее, можно, но тогда суп будет более калорийным.

Менять набор овощей можно так, как вам нравится. Обязательными ингредиентами остаются сельдерей, капуста и петрушка.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.

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