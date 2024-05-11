Боннский суп: рецепт самого диетического блюда

Этот суп даже называют «супом для похудения». Но еще это настоящий кладезь витаминов.
Боннский суп — это уже легендарное блюдо для тех, кто хочет устроить себе разгрузочные дни после праздничных застолий. В нем невероятное количество овощей, а диетологи по всему миру заверят, что он даже помогает похудеть. Есть боннский суп можно без ограничений: как только почувствовали голод — съешьте тарелочку супа. Вместе с супом в один из дней разрешено есть овощи, в другой — фрукты (кроме бананов, винограда, арбуза и дыни), в третий — отварное мясо, в четвертый — отварное мясо или птицу с овощами, в пятый — отварной бурый рис и овощи, в шестой — отварной картофель с овощами, в седьмой — отварное мясо или птицу, зеленый салат и фрукты. Рецептом поделились на сайте 10diets4you.
Можно без ограничений пить простую воду, чай и кофе без сахара. Секрет супа в том, что его варят из овощей с отрицательной калорийностью, на переваривание которых тратится больше калорий, чем они дают. Это сельдерей, капуста, лук и петрушка. В 100 г супа всего 27 ккал.
Такой суп не солят, овощи не жарят, а вкуса в боннский суп добавляют специями и лимонным соком.
Боннский суп
Ингредиенты:
- капуста цветная или белокочанная 300 г;
- корень сельдерея (или стебли сельдерея) 200 г;
- три луковицы;
- два зубчика чеснока;
- одна морковка;
- три помидора;
- два сладких перца;
- петрушка свежая;
- тмин молотый – щепотка;
- кориандр молотый – щепотка;
- перец острый красный – щепотка;
- лавровый лист 1 шт.;
- сок лимона 1 ст. л.;
- зелень.
Сначала подготовьте все овощи. Лук, чеснок и корень сельдерея очистите. Лук нашинкуйте кольцами, корень сельдерея нарежьте средними кубиками, чеснок и петрушку порубите.
Снимите кожицу с помидоров и нарежьте их на кусочки. Кожицу можно не снимать, если не хотите. Перец нарежьте соломкой, морковку – кружочками. Цветную капусту разберите на отдельные соцветия. Если у вас белокочанная капуста, нашинкуйте.
В кастрюлю сложите все овощи, залейте холодной водой так, чтобы она была выше овощей примерно на 2 см. Доведите до кипения, снимите пену. Затем уменьшите огонь, добавьте петрушку и чеснок, варите суп 25‒30 минут. В конце варки добавьте лавровый лист, тмин и кориандр, острый перец. И не солите. Это важно.
Дайте супу немного остыть и измельчите все овощи прямо в кастрюле погружным блендером.
При подаче добавляйте в тарелку с супом сок лимона, свежую зелень, а также другие специи и приправы по вашему вкусу. Соль, сахар, сметану, масло – добавлять нельзя. Ну, точнее, можно, но тогда суп будет более калорийным.
Менять набор овощей можно так, как вам нравится. Обязательными ингредиентами остаются сельдерей, капуста и петрушка.
Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если у вас есть проблемы, обратитесь к специалисту.
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