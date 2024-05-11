Встречайте финал Евровидения вкусно: легкие блюда, которые можно приготовить за считанные минуты

Финал Евровидения – это не только увлекательное музыкальное событие, но и отличный повод для вечерней посиделки с друзьями и семьей. Чтобы сделать этот вечер особенно незабываемым, важно позаботиться о вкусных закусках. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Лучшие блюда для посиделок – те, которые можно быстро приготовить. Если вы планируете вечеринку в честь финала Евровидения, вам понадобятся закуски, которые не только вкусные, но и легкие в приготовлении. Интересно Идеальный легкий ужин: готовим салат из тунца и фасоли Спринг-роллы из фарша Время: 30 минут

30 минут Порций: 4 Особый вкус / Фото fajne gotowanie Ингредиенты:

– 12 листов рисовой бумаги;

– 400 миллилитров масла для жарки 400 миллилитров масла для жарки;

– 250 грамм микса замороженных овощей;

– 250 грамм свиного фарша;

– 1 яйцо;

– специи: соль, перец, соевый соус, карри, молотый имбирь. Приготовление: На сковороде разогрейте 2 столовые ложки масла и обжарьте смесь овощей. Жарьте ее пока овощи не размякнут. Затем добавьте фарш, 1 столовую ложку соевого соуса, половину чайной ложки карри и половину чайной ложки имбиря. Ингредиенты смешайте и обжарьте до готовности мяса. В конце жарки добавьте в начинку яйцо, посолите и поперчите. Вскипятите воду в кастрюле и окуните в нее каждый кусок рисовой бумаги на несколько секунд. Затем положите их на доску для высыхания. На каждый лист рисовой бумаги следует выложить по 2 столовые ложки начинки, загнуть края внутрь и сформировать рулет. Обжарьте спринг-роллы в хорошо разогретом масле с двух сторон до золотистой корочки. Выложите роллы на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир. Подавайте спринг-роллы с любимыми соусами. Рулеты из слоеного теста Время : 40 минут

: 40 минут Порций: 4 Такие аппетитные / Фото fajne gotowanie Ингредиенты:

– 275 грамм слоеного теста;

– 60 грамм кетчупа;

– 160 грамм нарезанной ветчины;

– 150 грамм нарезанного желтого сыра;

– специи: соль, перец, орегано, базилик, гранулированный чеснок. Приготовление: Смешайте кетчуп с 1 чайной ложкой базилика, 1 чайной ложкой орегано, половиной чайной ложки гранулированного чеснока, щепоткой соли и перца. Слоеное тесто разверните и смажьте приготовленным соусом. На слоеное тесто выложите ломтики сыра и ломтики ветчины. Сверните слоеное тесто по более длинному краю в рулет. Слоеное тесто нарежьте ломтиками шириной около 2 сантиметров. Выложите эти «улитки» из слоеного теста на противень, застеленный бумагой для выпечки. Выпекайте их в разогретой до 200 градусов духовке около 20 минут (до золотистой корочки). Выньте запеченные закуски из духовки, дайте остыть и подавайте. Наггетсы в хрустящей панировке Время : 25 минут

: 25 минут Порций: 4 Аж слюнки потекли / Фото fajne gotowanie Ингредиенты:

– 500 грамм куриного филе;

– 75 грамм хлопьев кукурузных без сахара;

– 1 яйцо;

– специи: соль, перец, приправы для курицы. Приготовление: Куриное мясо очистите от пленки и разделите на небольшие полоски. Приправьте мясо солью, перцем и приправами для курицы. Яйцо тщательно перемешайте. Смочите кусочки курицы в яйце, а затем в хлопьях. Противень застелите бумагой для выпечки и выложите на него кусочки курицы. Запекайте мясо в разогретой до 200 градусов духовке 20 минут. Клубника в шоколаде Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4 Невероятный десерт / Иллюстративное фото fajne gotowanie Ингредиенты:

– 400 грамм клубники (примерно 20 штук среднего размера);

– 200 грамм темного или молочного шоколада;

– 2 столовые ложки растительного масла. Приготовление: Клубнику тщательно помойте и обсушите. Важно, чтобы ягоды были полностью сухими перед тем, как погрузить их в шоколад. Положите шоколад в небольшую миску. Добавьте растительное масло. Масло поможет шоколаду растаять равномерно и сделает его более блестящим. Растопите шоколад на водяной бане или в микроволновой печи. Если используете микроволновую печь, растапливайте шоколад с интервалами по 20 – 30 секунд, тщательно перемешивая каждый раз, чтобы избежать перегрева. Воткните каждую клубнику за хвостик или используйте зубочистки. Окуните клубнику в растопленный шоколад, покрыв примерно половину ягоды. Слегка отряхните излишки шоколада и положите клубнику на лист с пергаментной бумагой. Дайте шоколаду застыть при комнатной температуре или положите клубнику в холодильник на 10 – 15 минут. Напиток с клубникой Время : 15 минут

: 15 минут Порций: 4 Приготовьте и не пожалеете / Фото fajne gotowanie Ингредиенты:

– 500 грамм клубники;

– 200 грамм льда;

– 2 стакана водки;

– 40 грамм лайма;

– 60 грамм сахара. Приготовление: Поместите клубнику, кубики льда и водку в шейкер, выжмите сок лимона и все взбейте, добавьте сахар и перемешайте. Подавайте в коктейльных бокалах. Идеи для быстрых и бюджетных канапе Канапе – идеальный способ добавить элегантности и разнообразия к посиделкам в честь Евровидения. Канапе с крем-сыром и огурцом – нарежьте багет на тонкие ломтики, смажьте крем-сыром, сверху положите тонкий ломтик огурца и украсьте укропом.

– нарежьте багет на тонкие ломтики, смажьте крем-сыром, сверху положите тонкий ломтик огурца и украсьте укропом. Томаты черри с моцареллой и базиликом – возьмите зубочистки и нанизывайте на них чередуя томаты черри, листочек базилика и шарик моцареллы. Перед подачей капните на них оливковым маслом и бальзамическим уксусом.

– возьмите зубочистки и нанизывайте на них чередуя томаты черри, листочек базилика и шарик моцареллы. Перед подачей капните на них оливковым маслом и бальзамическим уксусом. Куриные канапе с ананасом – вареное или запеченное куриное филе нарежьте на маленькие кусочки, смешайте с майонезом и карри, положите на крекер или кусочек багета, а сверху поместите кусочек ананаса. Важно знать: сколько времени следует мариновать шашлык.