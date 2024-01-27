Салат, как в столовой: всё дело в заправке. Рецепт, который никогда не надоедает

Капустные салаты стали важной частью рациона человека. Но, многие забывают про капустные салаты, так как считают их бесполезными. Насытиться капустным салатом бывает невозможно в период сильного голода. К тому же, салаты из зелени не всегда вкусные.
При этом капустный салат очень полезный. Он содержит много витаминов и клетчатки, нужных организму для правильного функционирования. При похудении капуста становится лучшим другом, так как сжигает калории.
Даже без похудения и диет не надо забывать про капустные салаты. Это хорошее дополнение к основному блюду. Например, к жирной пище. После салата тяжесть в желудке уйдет и не случится изжоги.
Приготовим простой капустный салат к обеду и ужину.
Ингредиенты для капустного салата:
- Капуста белокочанная — 700 г;
- Горошек консервированный — 260 г;
- Укроп свежий — 20 г;
- Лук красный сладкий — 1 шт.
Ингредиенты для заправки:
- Растительное масло — 3 ст.л.;
- Сок лимона — 3 ст.л.;
- Мёд — 1 ст.л.;
- Соль — 1 ч.л.;
- Кориандр в зёрнах — ½ ч.л.
Приготовление капустного салата:
Шинкуем не особо мелко кочан капусты. Сливаем жидкость из горошка, выкладываем его к капусте. Шинкуем укроп, нарезаем перьями лук и кладем тоже к капусте.
Для заправки в растительном масле смешиваем сок лимона, мед, соль и кориандр. Вливаем заправку в салат и тщательно перемешиваем компоненты.
К салату также можно добавить огурец, получится не менее вкусно.
Это простой салат, который вполне подходит в качестве даже гарнира к мясу.