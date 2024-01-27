Салат, как в столовой: всё дело в заправке. Рецепт, который никогда не надоедает

Капустные салаты стали важной частью рациона человека. Но, многие забывают про капустные салаты, так как считают их бесполезными. Насытиться капустным салатом бывает невозможно в период сильного голода. К тому же, салаты из зелени не всегда вкусные.

При этом капустный салат очень полезный. Он содержит много витаминов и клетчатки, нужных организму для правильного функционирования. При похудении капуста становится лучшим другом, так как сжигает калории.

Даже без похудения и диет не надо забывать про капустные салаты. Это хорошее дополнение к основному блюду. Например, к жирной пище. После салата тяжесть в желудке уйдет и не случится изжоги.

Приготовим простой капустный салат к обеду и ужину.

Ингредиенты для капустного салата:

Капуста белокочанная — 700 г;

Горошек консервированный — 260 г;

Укроп свежий — 20 г;

Лук красный сладкий — 1 шт.

Ингредиенты для заправки:

Растительное масло — 3 ст.л.;

Сок лимона — 3 ст.л.;

Мёд — 1 ст.л.;

Соль — 1 ч.л.;

Кориандр в зёрнах — ½ ч.л.

Приготовление капустного салата:

Шинкуем не особо мелко кочан капусты. Сливаем жидкость из горошка, выкладываем его к капусте. Шинкуем укроп, нарезаем перьями лук и кладем тоже к капусте.

Для заправки в растительном масле смешиваем сок лимона, мед, соль и кориандр. Вливаем заправку в салат и тщательно перемешиваем компоненты.

К салату также можно добавить огурец, получится не менее вкусно.

Это простой салат, который вполне подходит в качестве даже гарнира к мясу.