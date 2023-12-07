Рецепт: Салат из консервированной фасоли — Простой и сытный

Ингредиенты:

фасоль консервированная красная — 1 банка;

грецкий орех рубленый — по вкусу;

зелень петрушки — по вкусу;

зелень кинзы — по вкусу;

маслины консервированные без косточки — 1 банка;

соль — по вкусу;

масло оливковое «экстра вирджин» — 1 ст.л.

Способ приготовления: Фасоль — замечательный продукт для приготовления салатов, и она сочетается со многими продуктами, что делает её весьма привлекательной как для праздничных салатов, так и для вполне обычных и повседневных. Свой салат я буду делать с грецкими орехами, маслинами и зеленью с заправкой из оливкового масла.

Для этого салата нам понадобится консервированная красная фасоль в собственном соку. Сок мы, разумеется, сливаем, а саму фасоль выкладываем в подходящую ёмкость.

К консервированной фасоли добавляем измельчённый грецкие орехи.

Обязательно для этого салата нам понадобится измельченная зелень петрушки и кинзы.

Нарезаем тонкими кольцами маслины и добавляем их к остальным ингредиентам салата.

Добавляем в салат соль по вкусу. Чаще похожие салаты заправляют майонезом, но я решила на этот раз заправить его оливковым маслом.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 15 мин.