Рецепт: Салат из консервированной фасоли — Простой и сытный

Ингредиенты:
фасоль консервированная красная — 1 банка;
грецкий орех рубленый — по вкусу;
зелень петрушки — по вкусу;
зелень кинзы — по вкусу;
маслины консервированные без косточки — 1 банка;
соль — по вкусу;
масло оливковое «экстра вирджин» — 1 ст.л.
Способ приготовления: Фасоль — замечательный продукт для приготовления салатов, и она сочетается со многими продуктами, что делает её весьма привлекательной как для праздничных салатов, так и для вполне обычных и повседневных. Свой салат я буду делать с грецкими орехами, маслинами и зеленью с заправкой из оливкового масла.
Для этого салата нам понадобится консервированная красная фасоль в собственном соку. Сок мы, разумеется, сливаем, а саму фасоль выкладываем в подходящую ёмкость.
К консервированной фасоли добавляем измельчённый грецкие орехи.
Обязательно для этого салата нам понадобится измельченная зелень петрушки и кинзы.
Нарезаем тонкими кольцами маслины и добавляем их к остальным ингредиентам салата.
Добавляем в салат соль по вкусу. Чаще похожие салаты заправляют майонезом, но я решила на этот раз заправить его оливковым маслом.
Приятного аппетита!
Время приготовления: 15 мин.