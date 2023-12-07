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Гости будут облизывать пальцы: бутерброды из авокадо – весь секрет в особом соусе

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Гости будут облизывать пальцы: бутерброды из авокадо – весь секрет в особом соусе

Зима – время празднований, радости и особых вкусностей. И если вы ищете идеальный способ начать праздничный день бутерброда с авокадо – вы не пожалеете о своем выборе.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Такая закуска не только поражает своей эстетикой и ароматом, она еще и проста в приготовлении. Маленькие багетные тосты, намазанные пастой из авокадо и лососем, способны создать невероятно уютную атмосферу.

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Рецепт бутербродов с авокадо

  • Время: 20 минут

  • Порций: 2

Ингредиенты:
– половина длинного багета;
– 100 грамм лосося (копченого или слабосоленого по вашему вкусу);
– 1 авокадо;
– 1 зубчик чеснока;
– 2 чайные ложки лимонного сока;
– 1 чайная ложка оливкового масла;
– укроп по вкусу;
– 2 столовые ложки майонеза;
– 1 столовая ложка густых сливок;
– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

  1. Нарежьте багет по диагонали тонкими ломтиками и немного запеките в тостере, духовке или сковороде.
  2. Чеснок очистите и разрежьте пополам. Натрите половинкой чеснока гренки. Остальное выдавите через пресс.
  3. Разрежьте авокадо вдоль, удалите косточку, затем ложкой извлеките мякоть.
  4. Нарежьте кубиками, добавьте к нему половину выжатого чеснока, лимонный сок, оливковое масло, приправьте солью и перцем.
  5. Перемешайте и частично разомните мякоть вилкой.
  6. Намажьте тосты пастой из авокадо.
  7. Добавьте кусочки лосося, сбрызните лимонным соком и приправьте свежемолотым перцем.
  8. Для соуса: майонез смешайте со сливками, чайной ложкой лимонного сока, оставшимся чесноком, солью, перцем и укропом по вкусу.
  9. Все тщательно перемешайте.
  10. Полейте гренки соусом и украсьте укропом.

Прекрасная закуска: особенный и вкусный салат в Новый год.

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