ГлавнаяРецептыГости будут облизывать пальцы: бутерброды из авокадо – весь секрет в особом соусе Гости будут облизывать пальцы: бутерброды из авокадо – весь секрет в особом соусе На чтение: 2 минуты Зима – время празднований, радости и особых вкусностей. И если вы ищете идеальный способ начать праздничный день бутерброда с авокадо – вы не пожалеете о своем выборе. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Такая закуска не только поражает своей эстетикой и ароматом, она еще и проста в приготовлении. Маленькие багетные тосты, намазанные пастой из авокадо и лососем, способны создать невероятно уютную атмосферу. Интересно Идеальный семейный ужин на Николая: готовим особый кош с курицей и сыром Рецепт бутербродов с авокадо Время: 20 минут Порций: 2 Ингредиенты: – половина длинного багета; – 100 грамм лосося (копченого или слабосоленого по вашему вкусу); – 1 авокадо; – 1 зубчик чеснока; – 2 чайные ложки лимонного сока; – 1 чайная ложка оливкового масла; – укроп по вкусу; – 2 столовые ложки майонеза; – 1 столовая ложка густых сливок; – соль, перец по вкусу. Приготовление: Нарежьте багет по диагонали тонкими ломтиками и немного запеките в тостере, духовке или сковороде. Чеснок очистите и разрежьте пополам. Натрите половинкой чеснока гренки. Остальное выдавите через пресс. Разрежьте авокадо вдоль, удалите косточку, затем ложкой извлеките мякоть. Нарежьте кубиками, добавьте к нему половину выжатого чеснока, лимонный сок, оливковое масло, приправьте солью и перцем. Перемешайте и частично разомните мякоть вилкой. Намажьте тосты пастой из авокадо. Добавьте кусочки лосося, сбрызните лимонным соком и приправьте свежемолотым перцем. Для соуса: майонез смешайте со сливками, чайной ложкой лимонного сока, оставшимся чесноком, солью, перцем и укропом по вкусу. Все тщательно перемешайте. Полейте гренки соусом и украсьте укропом. Прекрасная закуска: особенный и вкусный салат в Новый год. Поделитесь с друзьями