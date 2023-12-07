Гости будут облизывать пальцы: бутерброды из авокадо – весь секрет в особом соусе

Зима – время празднований, радости и особых вкусностей. И если вы ищете идеальный способ начать праздничный день бутерброда с авокадо – вы не пожалеете о своем выборе.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Такая закуска не только поражает своей эстетикой и ароматом, она еще и проста в приготовлении. Маленькие багетные тосты, намазанные пастой из авокадо и лососем, способны создать невероятно уютную атмосферу.

Интересно Идеальный семейный ужин на Николая: готовим особый кош с курицей и сыром

Рецепт бутербродов с авокадо

Время: 20 минут

Порций: 2

Ингредиенты:

– половина длинного багета;

– 100 грамм лосося (копченого или слабосоленого по вашему вкусу);

– 1 авокадо;

– 1 зубчик чеснока;

– 2 чайные ложки лимонного сока;

– 1 чайная ложка оливкового масла;

– укроп по вкусу;

– 2 столовые ложки майонеза;

– 1 столовая ложка густых сливок;

– соль, перец по вкусу.

Приготовление:

Нарежьте багет по диагонали тонкими ломтиками и немного запеките в тостере, духовке или сковороде. Чеснок очистите и разрежьте пополам. Натрите половинкой чеснока гренки. Остальное выдавите через пресс. Разрежьте авокадо вдоль, удалите косточку, затем ложкой извлеките мякоть. Нарежьте кубиками, добавьте к нему половину выжатого чеснока, лимонный сок, оливковое масло, приправьте солью и перцем. Перемешайте и частично разомните мякоть вилкой. Намажьте тосты пастой из авокадо. Добавьте кусочки лосося, сбрызните лимонным соком и приправьте свежемолотым перцем. Для соуса: майонез смешайте со сливками, чайной ложкой лимонного сока, оставшимся чесноком, солью, перцем и укропом по вкусу. Все тщательно перемешайте. Полейте гренки соусом и украсьте укропом.

Прекрасная закуска: особенный и вкусный салат в Новый год.