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Суп из говядины

На чтение: 12 минут
Суп из говядины

Суп из говядины – это простое и вкусное кулинарное решение для домашнего обеденного меню. Мясное горячее блюдо можно приготовить самыми разными способами. Лучшие варианты мы собрали для вас в нашей проверенной подборке из десяти вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Суп харчо из говядины с рисом

Суп-харчо из говядины с рисом – это невероятно вкусное и питательное угощение для вашего домашнего обеда. Такой продукт порадует аппетитным внешним видом и наваристостью. Приготовить харчо своими руками несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Суп из говядины

Ингредиенты –+6 порц.

  • Говядина ½ кг
  • Рис белый 80 гр.
  • Вода 2.5 л.
  • Лук репчатый 1 шт.
  • Чеснок 8 зуб.
  • Томатная паста 100 гр.
  • Аджика 25 гр.
  • Приправа 2 ч.л.
  • Кориандр молотый 1 ч.л.
  • Кинза 1 пучок
  • Петрушка 1 пучок
  • Соль ½ ч.л.
  • Лавровый лист 3 шт.
  • Масло растительное  для жарки

Шаги 120 мин.

  1. Суп из говядины

    Как приготовить вкусный суп из говядины? Подготовим все необходимые продукты по списку.

  2. Суп из говядины

    Мясо промываем под водой и обсушиваем с помощью бумажных полотенец. Затем нарезаем его небольшим кубиком.

  3. Суп из говядины

    Выкладываем кубики говядины в кастрюлю и заливаем водой. Варим на медленном огне полтора-два часа, периодически убирая пену.

  4. Суп из говядины

    Мелко рубим ножом очищенные репчатый лук и чеснок.

  5. Суп из говядины

    В небольшом сотейнике обжариваем лук с чесноком на растительном масле. Готовим несколько минут.

  6. Суп из говядины

    Добавляем к овощам измельченные стебли кинзы и аджику. Спустя 3 минуты добавляем томатную пасту. Готовим около 25 минут, периодически помешивая.

  7. Суп из говядины

    Готовую говядину извлекаем из бульона.

  8. Суп из говядины

    Сам бульон процеживаем и выливаем обратно в кастрюлю. Солим и доводим до кипения. Дальше добавляем томатную массу и лавровый лист. Всыпаем уцхо-сунели и кориандр. Снова доводим до кипения.

  9. Суп из говядины

    Сюда высыпаем хорошо промытый рис и варим еще 15 минут. Убираем заготовку с огня, возвращаем в нее мясо и отправляем измельченную зелень. Закрываем суп крышкой и оставляем настаиваться на 10 минут.

  10. Суп из говядины

    Суп харчо из говядины с рисом готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу, дополнив измельченной зеленью!

Простой и вкусный суп из говядины с картошкой

Простой и вкусный суп из говядины с картошкой выходит вкусным, сытным и аппетитным. Такое блюдо идеально подойдет для большого семейного обеда и разнообразит ваше привычное меню. Обязательно попробуйте приготовить наваристый суп по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Говядина – 400 гр.
  • Картофель – 3 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Зелень сушеная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку. Говядину выбираем с жировой прослойкой.

Суп из говядины

Шаг 2. Куски говядины выкладываем в кастрюлю или казан.

Суп из говядины

Шаг 3. Заливаем все это кипящей водой. Ставим заготовку на плиту.

Суп из говядины

Шаг 4. В это время очищаем картофель от кожуры и режем его крупными кусочками. На четвертинки разделываем очищенный репчатый лук.

Суп из говядины

Шаг 5. Когда говядина будет готова и образуется бульон, выкладываем в кастрюлю или казан картофель с луком.

Суп из говядины

Шаг 6. Варим блюдо до готовности картофеля. В конце добавляем соль, молотый перец измельченную сушеную зелень. Выключаем плиту и даем угощению настояться под крышкой.

Суп из говядины

Шаг 7. Простой и вкусный суп из говядины с картошкой готов. Подавайте к столу, дополнив хлебом!

Суп из говядины

Гороховый суп с говядиной

Гороховый суп с говядиной – это невероятно вкусное угощение для вашего домашнего обеда. Такой продукт порадует аппетитным внешним видом и питательными свойствами. Приготовить такой суп несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Горох – 190 гр.
  • Голяшка говяжья – 350 гр.
  • Картофель – 3 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Лист лавровый – 2 шт.
  • Соль – 0,5 ч.л.
  • Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
  • Вода – 2 л.
  • Петрушка – 4 ветки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим основные продукты по списку.

Суп из говядины

Шаг 2. Предварительно горох промываем несколько раз в воде и замачиваем на 2-3 часа.

Суп из говядины

Шаг 3. Выкладываем подготовленный горох в кастрюлю вместе с говяжьей голяшкой. Заливаем все это водой и доводим до кипения. Затем делаем огонь минимальным и варим около 1 часа, периодически снимая пену.

Суп из говядины

Шаг 4. В это время очищаем морковь от кожуры и натираем на крупной терке.

Суп из говядины

Шаг 5. Измельчаем репчатый лук и обжариваем его с морковью несколько минут на растительном масле.

Суп из говядины

Шаг 6. Достаем сваренное мясо из супа. В кастрюлю отправляем картофель, добавляем соль, молотый перец. Варим 10 минут, затем выкладываем обжаренные лук с морковью. Спустя 5 минут добавляем измельченную зелень и лавровый лист. Доводим содержимое до кипения и убираем с огня.

Суп из говядины

Шаг 7. Остывшее мясо отделяем от косточки и режем небольшими кусочками. Мясо будем добавлять в суп порционно.

Суп из говядины

Шаг 8. Гороховый суп с говядиной готов. Угощайтесь!

Суп из говядины

Суп-гуляш из говядины по-венгерски

Суп-гуляш из говядины по-венгерски никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить его по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями. Аппетитное угощение порадует ярким вкусом, питательными свойствами и интересной подачей.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

  • Говядина – 0,5 кг.
  • Картофель – 0,5 кг.
  • Перец сладкий – 1 шт.
  • Морковь – 2 шт.
  • Помидоры – 2 шт.
  • Лук репчатый – 2 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Вода – 3 ст.
  • Паприка молотая – 1 ст.л.
  • Тмин – 1 щепотка.
  • Соль – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты, указанные в списке.

Суп из говядины

Шаг 2. Мелким кубиком режем очищенный репчатый лук и обжариваем его в кастрюле или казане с растительным маслом. После обжарки добавляем к луку томатную пасту, перемешиваем и готовим еще 5 минут.

Суп из говядины

Шаг 3. Присоединяем измельченный чеснок вместе с паприкой и тмином. Хорошенько перемешиваем и на время выкладываем заготовку в отдельную тарелку.

Суп из говядины

Шаг 4. В эту же посуду отправляем кубики говядины. Обжариваем до румяной корочки.

Суп из говядины

Шаг 5. К мясу выкладываем овощную зажарку. Вливаем стакан воды и доводим все это до кипения.

Суп из говядины

Шаг 6. Прикрываем заготовку крышкой и оставляем на медленном огне на полтора часа. При необходимости, доливаем воду.

Суп из говядины

Шаг 7. Отправляем в заготовку измельченный сладкий перец. Сюда же выкладываем измельченные морковь и помидоры.

Суп из говядины

Шаг 8. Дальше выкладываем кубики очищенного картофеля. Солим содержимое по вкусу.

Суп из говядины

Шаг 9. Заливаем заготовку водой и доводим до кипения. Затем варим под крышкой около 20 минут.

Суп из говядины

Шаг 10. Выключаем огонь и даем блюду настояться под крышкой 10 минут.

Суп из говядины

Шаг 11. Суп-гуляш из говядины по-венгерски готов. Подавайте к столу!

Суп из говядины

Суп-шурпа из говядины

Суп-шурпа из говядины порадует вас ярким вкусом и точно разнообразит привычное обеденное меню. Такой продукт выходит аппетитным и питательным. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Говядина – 0,5 кг.
  • Картофель – 6 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Лист лавровый – 2 шт.
  • Перец душистый горошек – 4 шт.
  • Куркума – по вкусу.
  • Карри – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.
  • Вода – 2,5 л.
  • Кинза – 0,5 пучка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем говядину и выкладываем ее в кастрюлю. Сюда же отправляем лавровый лист и горошины душистого перца. Заливаем все это водой и варим около полутора часов до готовности мяса.

Суп из говядины

Шаг 2. Картофель очищаем от кожуры и разделываем на крупные кусочки. Можно на половинки.

Суп из говядины

Шаг 3. Очищенную морковь нарезаем крупными кусочками.

Суп из говядины

Шаг 4. Очищенный репчатый лук разделываем полукольцами или перьями.

Суп из говядины

Шаг 5. В мясной бульон выкладываем картофель и варим до его полуготовности. Дальше выкладываем лук и морковь, всыпаем специи.

Суп из говядины

Шаг 6. Когда картофель будет готов, блюдо можно убирать с плиты и посыпать измельченной зеленью.

Суп из говядины

Шаг 7. Суп-шурпа из говядины готов. Разливайте по тарелкам и угощайтесь!

Суп из говядины

Вкусный суп из говядины на косточке

Вкусный суп из говядины на косточке – это отличная кулинарная идея для вашего домашнего обеда. Такое блюдо выходит очень наваристым, сытным и аппетитным. Для быстрого и несложного приготовления своими руками, используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Ребра говяжьи – 0,6 кг.
  • Картофель – 300 гр.
  • Перец болгарский – 1 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.
  • Вода – 2 л.
  • Укроп – 2 ветка.
  • Лук зеленый – 3 стебля.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говяжьи ребра промываем под водой и обсушиваем с помощью бумажных полотенец. Дальше ребра разделываем на косточки.

Суп из говядины

Шаг 2. Выкладываем подготовленные ребра в кастрюлю, заливаем их водой и отвариваем в течение 40 минут. В процессе варки обязательно убираем пену.

Суп из говядины

Шаг 3. Небольшими кубиками разделываем картофель и болгарский перец.

Суп из говядины

Шаг 4. Мелко рубим очищенный репчатый лук.

Суп из говядины

Шаг 5. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем лук до прозрачного состояния.

Суп из говядины

Шаг 6. В кастрюлю с говяжьими ребрами отправляем картофель и болгарский перец. Варим в течение 15 минут.

Суп из говядины

Шаг 7. Отправляем сюда обжаренный лук и добавляем соль. Варим еще 5 минут.

Суп из говядины

Шаг 8. Вкусный суп из говядины на косточке готов. Подавайте к столу, посыпав зеленым луком и укропом!

Суп из говядины

Вьетнамский суп фо бо с говядиной

Вьетнамский суп фо бо с говядиной – это невероятно вкусное и оригинальное угощение для вашего стола. Такой суп точно разнообразит привычное меню и никого не оставит равнодушным. Для приготовления интересного супа используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Говядина – 200 гр.
  • Кости говяжьи – 400 гр.
  • Вода – 1,5 л.
  • Корица – 1 палочка.
  • Бадьян – 1 шт.
  • Зерна фенхеля – 1/3 ч.л.
  • Гвоздика – 3 шт.
  • Перец чили – 1/3 шт.
  • Лапша рисовая – 250 гр.
  • Корень имбиря – 10 гр.
  • Лук зеленый – по вкусу.
  • Лайм/лимон – 1 шт.
  • Соус рыбный – 2 ст.л.
  • Кинза – по вкусу.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В кастрюлю или сотейник выкладываем говяжьи кости. Добавляем к ним палочку корицы, бадьян, зерна фенхеля, гвоздику, перец чили и корень имбиря, нарезанный тонкими ломтиками. Заливаем все это водой и варим 40 минут на умеренном огне до образования насыщенного бульона. В конце вливаем рыбный соус.

Суп из говядины

Шаг 2. Из готового говяжьего бульона достаем косточки и палочку корицы.

Суп из говядины

Шаг 3. Обязательно процеживаем бульон через мелкое сито.

Суп из говядины

Шаг 4. Рисовую лапшу замачиваем в холодной воде на 10 минут. Измельчаем кинзу и зеленый лук. Зелень можно сразу разложить по порционным тарелкам.

Суп из говядины

Шаг 5. Кусок мяса разделываем на тонкие слайсы и слегка отбиваем кухонным молоточком. Солим и перчим по вкусу. Также раскладываем по тарелкам.

Суп из говядины

Шаг 6. Процеженный бульон снова ставим на плиту, добавляем к нему рисовую лапшу и варим еще 3 минуты.

Суп из говядины

Шаг 7. Кипящий бульон с лапшой разливаем по тарелкам, в которых уже содержится зелень и тонкие ломтики говядины.

Суп из говядины

Шаг 8. Продавливаем в суп сок лайма или лимона.

Суп из говядины

Шаг 9. Вьетнамский суп фо бо с говядиной готов. Угощайтесь!

Суп из говядины

Гороховый суп из говядины

Гороховый суп из говядины отличается ярким вкусом и питательными свойствами. Такой суп станет настоящим украшением вашего обеденного стола. Подавайте, дополнив черным хлебом, сметаной или зеленью. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

  • Горох – 200 гр.
  • Вода – 2,5 л.
  • Говядина на кости – 400 гр.
  • Картофель – 2 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Чеснок – 2 зубчика.
  • Паприка молотая – 1 ч.л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Петрушка – по вкусу.
  • Масло растительное – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты.

Суп из говядины

Шаг 2. Горох заранее промываем и вымачиваем в воде. Лучше оставить на ночь.

Суп из говядины

Шаг 3. Говядину на кости заливаем водой и отвариваем до мягкости мяса. Дальше готовый бульон процеживаем и в него выкладываем мясо, отделенное от кости.

Суп из говядины

Шаг 4. Вымоченный горох хорошенько промываем под водой.

Суп из говядины

Шаг 5. Выкладываем подготовленный горох в кастрюлю с бульоном. Варим до полуготовности продукта.

Суп из говядины

Шаг 6. Очищаем картофель и режем его кубиками.

Суп из говядины

Шаг 7. Выкладываем кубики картофеля в кастрюлю с супом.

Суп из говядины

Шаг 8. Очищаем морковь и натираем ее на мелкой терке.

Суп из говядины

Шаг 9. Мелко рубим ножом очищенный репчатый лук.

Суп из говядины

Шаг 10. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем до румянца репчатый лук.

Суп из говядины

Шаг 11. Выкладываем в сковороду тертую на терке морковь. Обжариваем все вместе.

Суп из говядины

Шаг 12. В зажарку отправляем измельченный чеснок и специи по списку.

Суп из говядины

Шаг 13. Ароматный лук с морковью выкладываем в суп.

Суп из говядины

Шаг 14. Закрываем заготовку крышкой и варим до полной готовности гороха и картофеля.

Суп из говядины

Шаг 15. В конце готовки добавляем измельченную зелень.

Суп из говядины

Шаг 16. Гороховый суп из говядины готов. Разливайте по тарелкам!

Суп из говядины

Суп из говядины с лапшой

Суп из говядины с лапшой – это невероятно вкусное угощение для вашего домашнего обеда. Такой продукт порадует аппетитным внешним видом и питательными свойствами. Приготовить яркое блюдо сможет каждый. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Говядина – 250 гр.
  • Лапша рисовая – 50 гр.
  • Перец болгарский – 70 гр.
  • Лук репчатый – 50 гр.
  • Морковь – 70 гр.
  • Лук зеленый – 15 гр.
  • Соус соевый – 50 мл.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Вода – 2 л.
  • Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Суп из говядины

Шаг 2. Хорошо промываем говядину и режем ее на порционные кусочки. Выкладываем мясо в кастрюлю, солим и заливаем водой. Доводим до кипения и варим 50 минут. В процессе варки обязательно убираем пенку.

Суп из говядины

Шаг 3. Небольшими кубиками разделываем очищенные репчатый лук, морковь и болгарский перец.

Суп из говядины

Шаг 4. Нарезанные овощи обжариваем на сковороде с растительным маслом около 5 минут.

Суп из говядины

Шаг 5. Когда мясной бульон будет готов, отправляем в него рисовую лапшу.

Суп из говядины

Шаг 6. Сразу же добавляем обжаренные овощи.

Суп из говядины

Шаг 7. Вливаем соевый соус, добавляем молотый перец по вкусу. Доводим суп до кипения и варим еще несколько минут.

Суп из говядины

Шаг 8. Выключаем плиту и отправляем в кастрюлю измельченную зелень. Перемешиваем, закрываем крышкой и оставляем на 10 минут.

Суп из говядины

Шаг 9. Суп из говядины с лапшой готов. Угощайтесь!

Суп из говядины

Фасолевый суп с говядиной

Фасолевый суп с говядиной выходит очень вкусным, питательным и аппетитным. Такое блюдо идеально подойдет для большого семейного обеда и разнообразит ваше привычное меню. Обязательно попробуйте приготовить наваристый суп по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

  • Говядина на кости – 0,5 кг.
  • Фасоль консервированная – 1 банка.
  • Картофель некрупный – 4 шт.
  • Лук репчатый – 1 шт.
  • Морковь – 1 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный горошек – по вкусу.
  • Лист лавровый – 2 шт.
  • Зелень – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Вода – 2 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем говядину и кладем ее в кастрюлю. Заливаем водой, доводим до кипения и варим на маленьком огне до мягкости говядины. Затем бульон процеживаем, а мясо отделяем от косточки и возвращаем в кастрюлю.

Суп из говядины

Шаг 2. Очищаем и промываем картофель, режем его небольшим кубиком. Отправляем в мясной бульон, дополняем солью, горошинами перца и лавровым листком.

Суп из говядины

Шаг 3. Измельчаем лук с морковью и обжариваем их на растительном масле около 6 минут.

Суп из говядины

Шаг 4. Обжаренные овощи отправляем в суп.

Суп из говядины

Шаг 5. Дальше выкладываем фасоль из банки. Варим суп еще 10 минут.

Суп из говядины

Шаг 6. Выключаем огонь, добавляем измельченную зелень и даем блюду настояться под крышкой 10 минут. Перед подачей обязательно достаем горошины перца и лавровый лист.

Суп из говядины

Шаг 7. Фасолевый суп с говядиной готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу!

Суп из говядины

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