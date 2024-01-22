Суп из говядины – это простое и вкусное кулинарное решение для домашнего обеденного меню. Мясное горячее блюдо можно приготовить самыми разными способами. Лучшие варианты мы собрали для вас в нашей проверенной подборке из десяти вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями и подробным описанием процесса.

Суп харчо из говядины с рисом

Суп-харчо из говядины с рисом – это невероятно вкусное и питательное угощение для вашего домашнего обеда. Такой продукт порадует аппетитным внешним видом и наваристостью. Приготовить харчо своими руками несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Ингредиенты –+6 порц.

Говядина ½ кг

Рис белый 80 гр.

Вода 2.5 л.

Лук репчатый 1 шт.

Чеснок 8 зуб.

Томатная паста 100 гр.

Аджика 25 гр.

Приправа 2 ч.л.

Кориандр молотый 1 ч.л.

Кинза 1 пучок

Петрушка 1 пучок

Соль ½ ч.л.

Лавровый лист 3 шт.

Масло растительное для жарки

Шаги 120 мин.

Как приготовить вкусный суп из говядины? Подготовим все необходимые продукты по списку. Мясо промываем под водой и обсушиваем с помощью бумажных полотенец. Затем нарезаем его небольшим кубиком. Выкладываем кубики говядины в кастрюлю и заливаем водой. Варим на медленном огне полтора-два часа, периодически убирая пену. Мелко рубим ножом очищенные репчатый лук и чеснок. В небольшом сотейнике обжариваем лук с чесноком на растительном масле. Готовим несколько минут. Добавляем к овощам измельченные стебли кинзы и аджику. Спустя 3 минуты добавляем томатную пасту. Готовим около 25 минут, периодически помешивая. Готовую говядину извлекаем из бульона. Сам бульон процеживаем и выливаем обратно в кастрюлю. Солим и доводим до кипения. Дальше добавляем томатную массу и лавровый лист. Всыпаем уцхо-сунели и кориандр. Снова доводим до кипения. Сюда высыпаем хорошо промытый рис и варим еще 15 минут. Убираем заготовку с огня, возвращаем в нее мясо и отправляем измельченную зелень. Закрываем суп крышкой и оставляем настаиваться на 10 минут. Суп харчо из говядины с рисом готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу, дополнив измельченной зеленью!

Простой и вкусный суп из говядины с картошкой

Простой и вкусный суп из говядины с картошкой выходит вкусным, сытным и аппетитным. Такое блюдо идеально подойдет для большого семейного обеда и разнообразит ваше привычное меню. Обязательно попробуйте приготовить наваристый суп по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Говядина – 400 гр.

Картофель – 3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Зелень сушеная – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку. Говядину выбираем с жировой прослойкой.

Шаг 2. Куски говядины выкладываем в кастрюлю или казан.

Шаг 3. Заливаем все это кипящей водой. Ставим заготовку на плиту.

Шаг 4. В это время очищаем картофель от кожуры и режем его крупными кусочками. На четвертинки разделываем очищенный репчатый лук.

Шаг 5. Когда говядина будет готова и образуется бульон, выкладываем в кастрюлю или казан картофель с луком.

Шаг 6. Варим блюдо до готовности картофеля. В конце добавляем соль, молотый перец измельченную сушеную зелень. Выключаем плиту и даем угощению настояться под крышкой.

Шаг 7. Простой и вкусный суп из говядины с картошкой готов. Подавайте к столу, дополнив хлебом!

Гороховый суп с говядиной

Гороховый суп с говядиной – это невероятно вкусное угощение для вашего домашнего обеда. Такой продукт порадует аппетитным внешним видом и питательными свойствами. Приготовить такой суп несложно. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Горох – 190 гр.

Голяшка говяжья – 350 гр.

Картофель – 3 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Лист лавровый – 2 шт.

Соль – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Вода – 2 л.

Петрушка – 4 ветки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим основные продукты по списку.

Шаг 2. Предварительно горох промываем несколько раз в воде и замачиваем на 2-3 часа.

Шаг 3. Выкладываем подготовленный горох в кастрюлю вместе с говяжьей голяшкой. Заливаем все это водой и доводим до кипения. Затем делаем огонь минимальным и варим около 1 часа, периодически снимая пену.

Шаг 4. В это время очищаем морковь от кожуры и натираем на крупной терке.

Шаг 5. Измельчаем репчатый лук и обжариваем его с морковью несколько минут на растительном масле.

Шаг 6. Достаем сваренное мясо из супа. В кастрюлю отправляем картофель, добавляем соль, молотый перец. Варим 10 минут, затем выкладываем обжаренные лук с морковью. Спустя 5 минут добавляем измельченную зелень и лавровый лист. Доводим содержимое до кипения и убираем с огня.

Шаг 7. Остывшее мясо отделяем от косточки и режем небольшими кусочками. Мясо будем добавлять в суп порционно.

Шаг 8. Гороховый суп с говядиной готов. Угощайтесь!

Суп-гуляш из говядины по-венгерски

Суп-гуляш из говядины по-венгерски никого не оставит равнодушным. Обязательно попробуйте приготовить его по нашему проверенному рецепту с пошаговыми фотографиями. Аппетитное угощение порадует ярким вкусом, питательными свойствами и интересной подачей.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Говядина – 0,5 кг.

Картофель – 0,5 кг.

Перец сладкий – 1 шт.

Морковь – 2 шт.

Помидоры – 2 шт.

Лук репчатый – 2 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Паста томатная – 1 ст.л.

Вода – 3 ст.

Паприка молотая – 1 ст.л.

Тмин – 1 щепотка.

Соль – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты, указанные в списке.

Шаг 2. Мелким кубиком режем очищенный репчатый лук и обжариваем его в кастрюле или казане с растительным маслом. После обжарки добавляем к луку томатную пасту, перемешиваем и готовим еще 5 минут.

Шаг 3. Присоединяем измельченный чеснок вместе с паприкой и тмином. Хорошенько перемешиваем и на время выкладываем заготовку в отдельную тарелку.

Шаг 4. В эту же посуду отправляем кубики говядины. Обжариваем до румяной корочки.

Шаг 5. К мясу выкладываем овощную зажарку. Вливаем стакан воды и доводим все это до кипения.

Шаг 6. Прикрываем заготовку крышкой и оставляем на медленном огне на полтора часа. При необходимости, доливаем воду.

Шаг 7. Отправляем в заготовку измельченный сладкий перец. Сюда же выкладываем измельченные морковь и помидоры.

Шаг 8. Дальше выкладываем кубики очищенного картофеля. Солим содержимое по вкусу.

Шаг 9. Заливаем заготовку водой и доводим до кипения. Затем варим под крышкой около 20 минут.

Шаг 10. Выключаем огонь и даем блюду настояться под крышкой 10 минут.

Шаг 11. Суп-гуляш из говядины по-венгерски готов. Подавайте к столу!

Суп-шурпа из говядины

Суп-шурпа из говядины порадует вас ярким вкусом и точно разнообразит привычное обеденное меню. Такой продукт выходит аппетитным и питательным. Для приготовления в домашних условиях используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями и подробным описанием процесса.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Говядина – 0,5 кг.

Картофель – 6 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Лист лавровый – 2 шт.

Перец душистый горошек – 4 шт.

Куркума – по вкусу.

Карри – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Вода – 2,5 л.

Кинза – 0,5 пучка.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем говядину и выкладываем ее в кастрюлю. Сюда же отправляем лавровый лист и горошины душистого перца. Заливаем все это водой и варим около полутора часов до готовности мяса.

Шаг 2. Картофель очищаем от кожуры и разделываем на крупные кусочки. Можно на половинки.

Шаг 3. Очищенную морковь нарезаем крупными кусочками.

Шаг 4. Очищенный репчатый лук разделываем полукольцами или перьями.

Шаг 5. В мясной бульон выкладываем картофель и варим до его полуготовности. Дальше выкладываем лук и морковь, всыпаем специи.

Шаг 6. Когда картофель будет готов, блюдо можно убирать с плиты и посыпать измельченной зеленью.

Шаг 7. Суп-шурпа из говядины готов. Разливайте по тарелкам и угощайтесь!

Вкусный суп из говядины на косточке

Вкусный суп из говядины на косточке – это отличная кулинарная идея для вашего домашнего обеда. Такое блюдо выходит очень наваристым, сытным и аппетитным. Для быстрого и несложного приготовления своими руками, используйте наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Ребра говяжьи – 0,6 кг.

Картофель – 300 гр.

Перец болгарский – 1 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Вода – 2 л.

Укроп – 2 ветка.

Лук зеленый – 3 стебля.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говяжьи ребра промываем под водой и обсушиваем с помощью бумажных полотенец. Дальше ребра разделываем на косточки.

Шаг 2. Выкладываем подготовленные ребра в кастрюлю, заливаем их водой и отвариваем в течение 40 минут. В процессе варки обязательно убираем пену.

Шаг 3. Небольшими кубиками разделываем картофель и болгарский перец.

Шаг 4. Мелко рубим очищенный репчатый лук.

Шаг 5. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем на нем лук до прозрачного состояния.

Шаг 6. В кастрюлю с говяжьими ребрами отправляем картофель и болгарский перец. Варим в течение 15 минут.

Шаг 7. Отправляем сюда обжаренный лук и добавляем соль. Варим еще 5 минут.

Шаг 8. Вкусный суп из говядины на косточке готов. Подавайте к столу, посыпав зеленым луком и укропом!

Вьетнамский суп фо бо с говядиной

Вьетнамский суп фо бо с говядиной – это невероятно вкусное и оригинальное угощение для вашего стола. Такой суп точно разнообразит привычное меню и никого не оставит равнодушным. Для приготовления интересного супа используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 1 час

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Говядина – 200 гр.

Кости говяжьи – 400 гр.

Вода – 1,5 л.

Корица – 1 палочка.

Бадьян – 1 шт.

Зерна фенхеля – 1/3 ч.л.

Гвоздика – 3 шт.

Перец чили – 1/3 шт.

Лапша рисовая – 250 гр.

Корень имбиря – 10 гр.

Лук зеленый – по вкусу.

Лайм/лимон – 1 шт.

Соус рыбный – 2 ст.л.

Кинза – по вкусу.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В кастрюлю или сотейник выкладываем говяжьи кости. Добавляем к ним палочку корицы, бадьян, зерна фенхеля, гвоздику, перец чили и корень имбиря, нарезанный тонкими ломтиками. Заливаем все это водой и варим 40 минут на умеренном огне до образования насыщенного бульона. В конце вливаем рыбный соус.

Шаг 2. Из готового говяжьего бульона достаем косточки и палочку корицы.

Шаг 3. Обязательно процеживаем бульон через мелкое сито.

Шаг 4. Рисовую лапшу замачиваем в холодной воде на 10 минут. Измельчаем кинзу и зеленый лук. Зелень можно сразу разложить по порционным тарелкам.

Шаг 5. Кусок мяса разделываем на тонкие слайсы и слегка отбиваем кухонным молоточком. Солим и перчим по вкусу. Также раскладываем по тарелкам.

Шаг 6. Процеженный бульон снова ставим на плиту, добавляем к нему рисовую лапшу и варим еще 3 минуты.

Шаг 7. Кипящий бульон с лапшой разливаем по тарелкам, в которых уже содержится зелень и тонкие ломтики говядины.

Шаг 8. Продавливаем в суп сок лайма или лимона.

Шаг 9. Вьетнамский суп фо бо с говядиной готов. Угощайтесь!

Гороховый суп из говядины

Гороховый суп из говядины отличается ярким вкусом и питательными свойствами. Такой суп станет настоящим украшением вашего обеденного стола. Подавайте, дополнив черным хлебом, сметаной или зеленью. Для приготовления берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 1 час 40 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Горох – 200 гр.

Вода – 2,5 л.

Говядина на кости – 400 гр.

Картофель – 2 шт.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 2 зубчика.

Паприка молотая – 1 ч.л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Петрушка – по вкусу.

Масло растительное – 100 мл.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты.

Шаг 2. Горох заранее промываем и вымачиваем в воде. Лучше оставить на ночь.

Шаг 3. Говядину на кости заливаем водой и отвариваем до мягкости мяса. Дальше готовый бульон процеживаем и в него выкладываем мясо, отделенное от кости.

Шаг 4. Вымоченный горох хорошенько промываем под водой.

Шаг 5. Выкладываем подготовленный горох в кастрюлю с бульоном. Варим до полуготовности продукта.

Шаг 6. Очищаем картофель и режем его кубиками.

Шаг 7. Выкладываем кубики картофеля в кастрюлю с супом.

Шаг 8. Очищаем морковь и натираем ее на мелкой терке.

Шаг 9. Мелко рубим ножом очищенный репчатый лук.

Шаг 10. Разогреваем сковороду с растительным маслом и обжариваем до румянца репчатый лук.

Шаг 11. Выкладываем в сковороду тертую на терке морковь. Обжариваем все вместе.

Шаг 12. В зажарку отправляем измельченный чеснок и специи по списку.

Шаг 13. Ароматный лук с морковью выкладываем в суп.

Шаг 14. Закрываем заготовку крышкой и варим до полной готовности гороха и картофеля.

Шаг 15. В конце готовки добавляем измельченную зелень.

Шаг 16. Гороховый суп из говядины готов. Разливайте по тарелкам!

Суп из говядины с лапшой

Суп из говядины с лапшой – это невероятно вкусное угощение для вашего домашнего обеда. Такой продукт порадует аппетитным внешним видом и питательными свойствами. Приготовить яркое блюдо сможет каждый. Для этого используйте проверенный пошаговый рецепт с фотографиями.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Говядина – 250 гр.

Лапша рисовая – 50 гр.

Перец болгарский – 70 гр.

Лук репчатый – 50 гр.

Морковь – 70 гр.

Лук зеленый – 15 гр.

Соус соевый – 50 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Вода – 2 л.

Масло растительное – для жарки.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Хорошо промываем говядину и режем ее на порционные кусочки. Выкладываем мясо в кастрюлю, солим и заливаем водой. Доводим до кипения и варим 50 минут. В процессе варки обязательно убираем пенку.

Шаг 3. Небольшими кубиками разделываем очищенные репчатый лук, морковь и болгарский перец.

Шаг 4. Нарезанные овощи обжариваем на сковороде с растительным маслом около 5 минут.

Шаг 5. Когда мясной бульон будет готов, отправляем в него рисовую лапшу.

Шаг 6. Сразу же добавляем обжаренные овощи.

Шаг 7. Вливаем соевый соус, добавляем молотый перец по вкусу. Доводим суп до кипения и варим еще несколько минут.

Шаг 8. Выключаем плиту и отправляем в кастрюлю измельченную зелень. Перемешиваем, закрываем крышкой и оставляем на 10 минут.

Шаг 9. Суп из говядины с лапшой готов. Угощайтесь!

Фасолевый суп с говядиной

Фасолевый суп с говядиной выходит очень вкусным, питательным и аппетитным. Такое блюдо идеально подойдет для большого семейного обеда и разнообразит ваше привычное меню. Обязательно попробуйте приготовить наваристый суп по нашему проверенному пошаговому рецепту.

Время готовки – 1 час 30 минут

Время приготовления – 20 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Говядина на кости – 0,5 кг.

Фасоль консервированная – 1 банка.

Картофель некрупный – 4 шт.

Лук репчатый – 1 шт.

Морковь – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный горошек – по вкусу.

Лист лавровый – 2 шт.

Зелень – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Вода – 2 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промываем говядину и кладем ее в кастрюлю. Заливаем водой, доводим до кипения и варим на маленьком огне до мягкости говядины. Затем бульон процеживаем, а мясо отделяем от косточки и возвращаем в кастрюлю.

Шаг 2. Очищаем и промываем картофель, режем его небольшим кубиком. Отправляем в мясной бульон, дополняем солью, горошинами перца и лавровым листком.

Шаг 3. Измельчаем лук с морковью и обжариваем их на растительном масле около 6 минут.

Шаг 4. Обжаренные овощи отправляем в суп.

Шаг 5. Дальше выкладываем фасоль из банки. Варим суп еще 10 минут.

Шаг 6. Выключаем огонь, добавляем измельченную зелень и даем блюду настояться под крышкой 10 минут. Перед подачей обязательно достаем горошины перца и лавровый лист.

Шаг 7. Фасолевый суп с говядиной готов. Разливайте по тарелкам и подавайте к столу!