ГлавнаяРецептыЭто будут лучшие чебуреки в вашей жизни: готовим по традиционному рецепту Это будут лучшие чебуреки в вашей жизни: готовим по традиционному рецепту На чтение: 2 минуты Пожалуй, чебуреки никогда не лишатся своей популярности. Важно правильно приготовить тесто – оно должно быть нежным и хрустеть одновременно. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Лучшее мясо для чебуреков – свинина. Она очень сочная, что и необходимо для этого блюда. Стоит попробовать Такого вы еще точно не ели: рецепт фантастического соленого пирога от суперфиналистки «МастерШеф» Рецепт чебуреков Время: 1 час 20 минут Порций: 5 Ингредиенты для теста: – 450 граммов муки; – 250 миллилитров кипятка; – 1 желток; – 5 граммов соли; – 5 граммов сахара; – 20 миллилитров водки; – 20 миллилитров масла. Начинка: – 350 граммов свиного фарша; – 150 миллилитров воды; – 1 луковица; – 30 граммов зелени; – соль, перец, сухая аджика по вкусу. Приготовление: В кипяток добавьте масло, водку, соль, сахар и половину муки. Тщательно перемешайте и оставьте на 10 минут. Добавьте желток и оставшуюся муку. Перемешивайте 8 минут. Тесто должно не липнуть к рукам. Переложите его в пакет и оставьте отдохнуть при комнатной температуре 20 – 30 минут. Для начинки лук измельчите в блендере до кашеобразного состояния. Добавьте в фарш, перемешайте. Добавьте специи, измельченную зелень, воду и снова перемешайте. Тесто разделите на 10 равных частей, раскатайте, выложите начинку и сформуйте чебуреки. Жарьте на хорошо разогретом масле с обеих сторон, после чего выложите на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло. Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусный печеный картофель от Джейми Оливера. Поделитесь с друзьями