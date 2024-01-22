Это будут лучшие чебуреки в вашей жизни: готовим по традиционному рецепту

Пожалуй, чебуреки никогда не лишатся своей популярности. Важно правильно приготовить тесто – оно должно быть нежным и хрустеть одновременно.

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Лучшее мясо для чебуреков – свинина. Она очень сочная, что и необходимо для этого блюда.

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Рецепт чебуреков

Время : 1 час 20 минут

: 1 час 20 минут Порций: 5

Ингредиенты для теста:

– 450 граммов муки;

– 250 миллилитров кипятка;

– 1 желток;

– 5 граммов соли;

– 5 граммов сахара;

– 20 миллилитров водки;

– 20 миллилитров масла.

Начинка:

– 350 граммов свиного фарша;

– 150 миллилитров воды;

– 1 луковица;

– 30 граммов зелени;

– соль, перец, сухая аджика по вкусу.

Приготовление:

В кипяток добавьте масло, водку, соль, сахар и половину муки. Тщательно перемешайте и оставьте на 10 минут. Добавьте желток и оставшуюся муку. Перемешивайте 8 минут. Тесто должно не липнуть к рукам. Переложите его в пакет и оставьте отдохнуть при комнатной температуре 20 – 30 минут. Для начинки лук измельчите в блендере до кашеобразного состояния. Добавьте в фарш, перемешайте. Добавьте специи, измельченную зелень, воду и снова перемешайте. Тесто разделите на 10 равных частей, раскатайте, выложите начинку и сформуйте чебуреки. Жарьте на хорошо разогретом масле с обеих сторон, после чего выложите на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.

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