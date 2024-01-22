Портал про города-курорты | Perekop

Это будут лучшие чебуреки в вашей жизни: готовим по традиционному рецепту

На чтение: 2 минуты
Это будут лучшие чебуреки в вашей жизни: готовим по традиционному рецепту

Пожалуй, чебуреки никогда не лишатся своей популярности. Важно правильно приготовить тесто – оно должно быть нежным и хрустеть одновременно.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Лучшее мясо для чебуреков – свинина. Она очень сочная, что и необходимо для этого блюда.

Стоит попробовать Такого вы еще точно не ели: рецепт фантастического соленого пирога от суперфиналистки «МастерШеф»

Рецепт чебуреков

  • Время: 1 час 20 минут
  • Порций: 5

Ингредиенты для теста:
– 450 граммов муки;
– 250 миллилитров кипятка;
– 1 желток;
– 5 граммов соли;
– 5 граммов сахара;
– 20 миллилитров водки;
– 20 миллилитров масла.

Начинка:
– 350 граммов свиного фарша;
– 150 миллилитров воды;
– 1 луковица;
– 30 граммов зелени;
– соль, перец, сухая аджика по вкусу.

Приготовление:

  1. В кипяток добавьте масло, водку, соль, сахар и половину муки. Тщательно перемешайте и оставьте на 10 минут.
  2. Добавьте желток и оставшуюся муку. Перемешивайте 8 минут. Тесто должно не липнуть к рукам. Переложите его в пакет и оставьте отдохнуть при комнатной температуре 20 – 30 минут.
  3. Для начинки лук измельчите в блендере до кашеобразного состояния. Добавьте в фарш, перемешайте. Добавьте специи, измельченную зелень, воду и снова перемешайте.
  4. Тесто разделите на 10 равных частей, раскатайте, выложите начинку и сформуйте чебуреки. Жарьте на хорошо разогретом масле с обеих сторон, после чего выложите на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.

Понравился рецепт? Попробуйте еще приготовить вкусный печеный картофель от Джейми Оливера.

Что будем искать? Например,Человек