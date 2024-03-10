Бри и камамбер могут исчезнуть: ученые рассказали, почему это произойдет и что делать гурманам

В последние недели камамбер и его более мягкий на вкус родственник бри стали предметом заголовков и постов в социальных сетях. В них утверждают, что любимые сыры приближаются к гибели.

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Предупреждения появились после исследования Французского национального центра научных исследований, в котором говорится о том, что сыры находятся на “грани вымирания”. Смертный приговор ученые вынесли из-за грибкового кризиса.

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Сыр с плесенью – динамическая экосистема

Бри и камамбер – вкусные закуски, которые дополняют любимый бокал вина. На самом деле эти сыры являются динамической экосистемой.

Сыр имеет целое сообщество плесени, дрожжей и бактерий. Они все тусуются, растут и работают вместе, чтобы разложить сыр,

– рассказал Бенджамин Вулф, доцент кафедры биологии Университета Тафтса.

Камамбер и бри сейчас производятся с помощью одного типа плесени: Penicillium camemberti, которая придает сырам пушистую белую корочку и любимый аромат грязных носков.

«До недавнего времени камамбер и бри имели оттенки синего, оранжевого и зеленого – результат действия различных штаммов плесени, которые использовались для изготовления сыров», – рассказала Жанна Ропарс, эволюционный биолог из Французского национального центра научных исследований и Университета Париж-Сакле.

Penicillium camemberti не может размножаться самостоятельно, поэтому его приходится клонировать снова и снова. Это означает, что каждый сыр изготавливается с генетически идентичным штаммом.

По словам Ропарс, отсутствие генетического разнообразия делает его уязвимым к патогенным микроорганизмам и другим изменениям в окружающей среде. Поскольку каждая плесень является точной копией друг друга, одна неприятная болезнь может уничтожить всю популяцию.

Бри и камамбер годами являются любимыми сырами гурманов / Фото Unsplash

Однако, по словам ученых, бри и камамбер не могут исчезнуть скоро, поэтому любители сыра могут вздохнуть с облегчением.

«Penicillium camemberti не выживет, если мы продолжим идти этим путем», – предупреждает Ропарс.

Она и другие французские ученые, участвовавшие в исследовании, хотят помочь предотвратить подобные ошибки в будущем производстве пищевых продуктов.

«Уже есть несколько действительно замечательных людей, которые работают над новыми способами инноваций и заставляют эти формы делать новые вещи», – сказал Вулф.

Ропарс и ее команда предлагают потребителям привыкнуть к более разнообразным сырам, которые выглядят интереснее и вкуснее – например, камамбер и бри, изготовлены с другими штаммами плесени.

В свою очередь Вулф и его команда уже экспериментируют со способами быстрого одомашнивания некоторых диких штаммов плесени. Цель состоит в том, чтобы скрыть нежелательные черты или потенциальные токсины без генетической модификации грибка.

По словам Вулфа, есть много мировых кризисов, о которых стоит беспокоиться, и паника из-за сыра не является одним из них.

«Хотя, если быть честным, мир, в котором сыр является самой большой проблемой, был бы замечательным», – сказал он.