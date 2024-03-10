Описание приготовления:
В приготовлении я использую силиконовую форму для выпекания диаметром 20 см., и я ее ничем не смазываю и пергамент на дно не выкладываю. Яблоки для начинки лучше всего выбирать кисло-сладких сортов.
Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Яблоки Блюдо: Выпечка / Пироги
Состав / Ингредиенты:
- Мука 250 Грамм
- Масло сливочное 150 Грамм (120 грамм — в тесто, 30 грамм — в яблочную начинку)
- Сахар 120 Грамм (60 грамм — в тесто, 60 грамм — в начинку)
- Яблоки 800 Грамм
Количество порций 6
Калорийность
211 ккал
Калорийность
2 г
Белки
9 г
Жиры
27 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Насыпной пирог с яблоками без манки»
Все ингредиенты подготовьте сразу. Сливочное масло должно быть хорошо охлажденным.
Для приготовления мучной крошки муку высыпьте в чашу блендера, добавьте 60 грамм сахара и 120 грамм холодного сливочного масла, нарезанного для удобства на кусочки.
Запустите блендер на 30-40 секунд. В итоге у вас должна получиться в чаше мелкая однородная крошка — это будущая песочная основа для пирога.
Яблоки почистите от кожуры, удалите семенной отдел и мякоть нарежьте небольшими кусочками.
В сотейник выложите яблоки, добавьте 60 грамм сахара и 30 грамм сливочного масла.
Проварите яблоки на небольшом огне до растворения сахара, но не позволяйте кусочкам яблок развариться полностью.
На дно формы для выпекания выложите половину мучной крошки, разровняйте ее ложкой в равномерный слой.
Поверх разложите яблочную массу из сотейника тоже равномерным слоем.
Затем слоем выложите оставшуюся часть мучной крошки. Отправьте форму с пирогом выпекаться в уже разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.
Готовый пирог полностью охладите и только тогда приступайте к нарезке.
Приятного аппетита!