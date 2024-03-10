Описание приготовления:

В приготовлении я использую силиконовую форму для выпекания диаметром 20 см., и я ее ничем не смазываю и пергамент на дно не выкладываю. Яблоки для начинки лучше всего выбирать кисло-сладких сортов.

Назначение: На полдник Основной ингредиент: Фрукты / Яблоки Блюдо: Выпечка / Пироги

Состав / Ингредиенты:

Мука 250 Грамм

Масло сливочное 150 Грамм (120 грамм — в тесто, 30 грамм — в яблочную начинку)

Сахар 120 Грамм (60 грамм — в тесто, 60 грамм — в начинку)

Яблоки 800 Грамм

Количество порций 6

Калорийность

211 ккал

Калорийность

2 г

Белки

9 г

Жиры

27 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Насыпной пирог с яблоками без манки»

Все ингредиенты подготовьте сразу. Сливочное масло должно быть хорошо охлажденным.

Для приготовления мучной крошки муку высыпьте в чашу блендера, добавьте 60 грамм сахара и 120 грамм холодного сливочного масла, нарезанного для удобства на кусочки.

Запустите блендер на 30-40 секунд. В итоге у вас должна получиться в чаше мелкая однородная крошка — это будущая песочная основа для пирога.

Яблоки почистите от кожуры, удалите семенной отдел и мякоть нарежьте небольшими кусочками.

В сотейник выложите яблоки, добавьте 60 грамм сахара и 30 грамм сливочного масла.

Проварите яблоки на небольшом огне до растворения сахара, но не позволяйте кусочкам яблок развариться полностью.

На дно формы для выпекания выложите половину мучной крошки, разровняйте ее ложкой в равномерный слой.

Поверх разложите яблочную массу из сотейника тоже равномерным слоем.

Затем слоем выложите оставшуюся часть мучной крошки. Отправьте форму с пирогом выпекаться в уже разогретую до 180 градусов духовку на 35-40 минут.

Готовый пирог полностью охладите и только тогда приступайте к нарезке.

Приятного аппетита!