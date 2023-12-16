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Брускетта с рукколой и вялеными томатами

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Брускетта с рукколой и вялеными томатами

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить брусскетту с рукколой и вялеными томатами. Хлеб для брускетты предпочтительнее использовать белый, например, чиабатта или багет. Дополнительно сюда можно добавить маслины или оливки без косточек. Здесь идеально сочетается хрустящий хлеб и творожный сыр с пряной рукколой и ароматными вялеными томатами. Готовится все просто и быстро, но получается невероятно вкусно!
Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Овощи / Помидор / Зелень / Руккола / Вяленые помидоры Блюдо: Закуски / Брускетта

Состав / Ингредиенты:

  • Хлеб ломтики 2 Штуки
  • Сыр творожный 60 Грамм
  • Томаты вяленые 40 Грамм
  • Руккола 20 Грамм
  • Чеснок (зубчик) 1 Зубчик

Количество порций 1

Калорийность

198 ккал

Калорийность

3 г

Белки

13 г

Жиры

20 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Брускетта с рукколой и вялеными томатами»

Брускетта с рукколой и вялеными томатами

Подготовьте все ингредиенты.

Брускетта с рукколой и вялеными томатами

Ломтики хлеба подсушите на сухой сковороде до румяного цвета.

Брускетта с рукколой и вялеными томатами

Натрите ломтики зубчиком чеснока с двух сторон.

Брускетта с рукколой и вялеными томатами

Смажьте творожным сыром.

Брускетта с рукколой и вялеными томатами

Выложите руккколу и вяленые томаты сверху.

Брускетта с рукколой и вялеными томатами

Брускетта с рукколой и вялеными томатами готова, приятного аппетита!

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