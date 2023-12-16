Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить брусскетту с рукколой и вялеными томатами. Хлеб для брускетты предпочтительнее использовать белый, например, чиабатта или багет. Дополнительно сюда можно добавить маслины или оливки без косточек. Здесь идеально сочетается хрустящий хлеб и творожный сыр с пряной рукколой и ароматными вялеными томатами. Готовится все просто и быстро, но получается невероятно вкусно!
Назначение: На праздничный стол / Фуршет Основной ингредиент: Овощи / Помидор / Зелень / Руккола / Вяленые помидоры Блюдо: Закуски / Брускетта
Состав / Ингредиенты:
- Хлеб ломтики 2 Штуки
- Сыр творожный 60 Грамм
- Томаты вяленые 40 Грамм
- Руккола 20 Грамм
- Чеснок (зубчик) 1 Зубчик
Количество порций 1
Калорийность
198 ккал
Калорийность
3 г
Белки
13 г
Жиры
20 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Брускетта с рукколой и вялеными томатами»
Подготовьте все ингредиенты.
Ломтики хлеба подсушите на сухой сковороде до румяного цвета.
Натрите ломтики зубчиком чеснока с двух сторон.
Смажьте творожным сыром.
Выложите руккколу и вяленые томаты сверху.
Брускетта с рукколой и вялеными томатами готова, приятного аппетита!