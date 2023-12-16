Самое главное блюдо на Сочельник: узнайте секрет настоящей рождественской кутьи

Традиционно по случаю Рождества украинцы накрывают пышный стол. А главным блюдом на Сочельник является кутья, ведь именно с нее принято начинать трапезу.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Кутья – традиционное обрядовое блюдо из отварных злаков. Она символизирует единство с землей, поэтому чаще используют те крупы, которые растут в нашей местности – пшеницу, пшено, гречку и так далее.

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Как сделать рождественскую кутью

Время : 3 часа

: 3 часа Порций: 6

Ингредиенты:

– 1 стакан пшеницы;

– 150 граммов сухофруктов (яблок, абрикосов, груш, слив);

– 100 граммов изюма;

– 100 граммов мака;

– 100 граммов грецких орехов;

– 3 столовые ложки меда;

– 2 столовые ложки сахара.

Кутья – традиционное рождественское блюдо / Фото Depositphotos

Приготовление:

Хорошо переберите пшеницу, промойте и замочите на несколько часов, а лучше на ночь. Затем слейте воду из пшеницы, залейте новую и варите на медленном огне до полной готовности. Налейте в кастрюлю два литра воды и поставьте на огонь. Переберите сухофрукты и тщательно промойте. После закипания воды выложите в кастрюлю и варите 10 – 15 минут на медленном огне. После этого оставьте узвар настаиваться на несколько часов. Тем временем промойте мак и залейте его крутым кипятком. Далее слейте воду, еще раз промойте и снова залейте кипятком. Накройте крышкой и оставьте на 30 минут. Слейте из распаренного мака воду и протрите его в ступке вместе с сахаром. Изюм промойте и залейте на 10 – 15 минут кипятком. Орехи высушите в духовке или на сухой сковороде, затем очистите их от шелухи и измельчите. Готовую пшеницу выложите в миску, добавьте к ней мак, узвар, изюм, орехи и мед. Перемешайте все ингредиенты и подавайте кутью на стол.

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