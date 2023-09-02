Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить бруснику замороженную домашнюю. Бруснику для заморозки выбирайте спелую. При необходимости можно оставить ягоды с белыми бочками на несколько дней дозреть. Хранить замороженную бруснику также можно порционно в пакетах с замком зип-лок. Из домашней замороженной брусники потом можно будет приготовить морс или компот, использовать ее для выпечки или приготовления различных десертов.

Основной ингредиент: Ягоды / Брусника Блюдо: Заготовки

Состав / Ингредиенты:

Брусника 1 Килограмм

Количество порций 10

Калорийность

43 ккал

Калорийность

1 г

Белки

1 г

Жиры

10 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Брусника замороженная домашняя»

Подготовьте бруснику.

Бруснику промойте и откиньте на сито. Дайте стечь лишней жидкости.

Выложите ягоды на бумажные полотенца. Тщательно переберите. Уберите все веточки, листики и испорченные ягоды. Затем хорошо обсушите.

Выложите бруснику в один слой (на небольшом расстоянии друг от друга) на тарелку с бортиками или небольшой противень. Уберите в морозилку на 8-9 часов.

Соберите ягоды и переложите в пищевой контейнер. Уберите в морозилку на хранение.

Брусника замороженная домашняя готова!