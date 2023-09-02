Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить бруснику замороженную домашнюю. Бруснику для заморозки выбирайте спелую. При необходимости можно оставить ягоды с белыми бочками на несколько дней дозреть. Хранить замороженную бруснику также можно порционно в пакетах с замком зип-лок. Из домашней замороженной брусники потом можно будет приготовить морс или компот, использовать ее для выпечки или приготовления различных десертов.
Основной ингредиент: Ягоды / Брусника Блюдо: Заготовки
Состав / Ингредиенты:
- Брусника 1 Килограмм
Количество порций 10
Калорийность
43 ккал
Калорийность
1 г
Белки
1 г
Жиры
10 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Брусника замороженная домашняя»
Подготовьте бруснику.
Бруснику промойте и откиньте на сито. Дайте стечь лишней жидкости.
Выложите ягоды на бумажные полотенца. Тщательно переберите. Уберите все веточки, листики и испорченные ягоды. Затем хорошо обсушите.
Выложите бруснику в один слой (на небольшом расстоянии друг от друга) на тарелку с бортиками или небольшой противень. Уберите в морозилку на 8-9 часов.
Соберите ягоды и переложите в пищевой контейнер. Уберите в морозилку на хранение.
Брусника замороженная домашняя готова!