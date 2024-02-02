Давно забытый рецепт из СССР. Так готовила моя мама: простое творожное печенье

Многие люди любят творог, но не умеют его готовить. То есть, кроме обычной творожной запеканки некоторые кулинары не делают ничего. Однако, у творога, как продукта для выпечки, есть большой потенциал. Этот ингредиент добавляют как в пирожки, так и в печенье. Например, есть популярное советское творожное печенье, где главным компонентом считается творог.
Главное для печенья выбрать качественный, лучше деревенский творог. Тогда печенье будет мягким и сладким. К сожалению, такого результата не получится добиться с покупным продуктом.
Расскажем, как приготовить творожное печенье.
Ингредиенты для творожного печенья:
- творог — 250 г;
- сахар — 3 ст.л.;
- яйцо — шт.;
- кефир — 3 ст.л.;
- сода — ½ ч.л.;
- мука — 200 г.
Приготовление творожного печенья:
В миску с творогом высыпаем сахар и тщательно смешиваем. Разбиваем в чашку яйцо и взбиваем вилкой, выливаем к творогу вместе с кефиром и содой, перемешиваем до однородности.
Высыпаем в творожную смесь муку и замешиваем густое мягкое тесто. Выкладываем тесто на стол и скручиваем небольшую колбаску. Делим колбаску на небольшие порции.
В сковороде на растительном масле обжариваем небольшие колбаски из творожного теста до золотистой корочки с обеих сторон.
Таким образом получаются простое творожное печенье.
Его приготовление занимает не больше 15 минут.