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Давно забытый рецепт из СССР. Так готовила моя мама: простое творожное печенье

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Давно забытый рецепт из СССР. Так готовила моя мама: простое творожное печенье

Многие люди любят творог, но не умеют его готовить. То есть, кроме обычной творожной запеканки некоторые кулинары не делают ничего. Однако, у творога, как продукта для выпечки, есть большой потенциал. Этот ингредиент добавляют как в пирожки, так и в печенье. Например, есть популярное советское творожное печенье, где главным компонентом считается творог.

Главное для печенья выбрать качественный, лучше деревенский творог. Тогда печенье будет мягким и сладким. К сожалению, такого результата не получится добиться с покупным продуктом.

Расскажем, как приготовить творожное печенье.

Ингредиенты для творожного печенья:

  • творог — 250 г;
  • сахар — 3 ст.л.;
  • яйцо — шт.;
  • кефир — 3 ст.л.;
  • сода — ½ ч.л.;
  • мука — 200 г.

Приготовление творожного печенья:

В миску с творогом высыпаем сахар и тщательно смешиваем. Разбиваем в чашку яйцо и взбиваем вилкой, выливаем к творогу вместе с кефиром и содой, перемешиваем до однородности.

Высыпаем в творожную смесь муку и замешиваем густое мягкое тесто. Выкладываем тесто на стол и скручиваем небольшую колбаску. Делим колбаску на небольшие порции.

Давно забытый рецепт из СССР. Так готовила моя мама: простое творожное печенье

В сковороде на растительном масле обжариваем небольшие колбаски из творожного теста до золотистой корочки с обеих сторон.

Давно забытый рецепт из СССР. Так готовила моя мама: простое творожное печенье

Таким образом получаются простое творожное печенье.

Давно забытый рецепт из СССР. Так готовила моя мама: простое творожное печенье

Его приготовление занимает не больше 15 минут.

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