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Будете жалеть, если не сделаете так. Морковь на зиму в банках: заготовка для любых блюд

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Будете жалеть, если не сделаете так. Морковь на зиму в банках: заготовка для любых блюд

О полезных свойствах моркови детям говорят с детства. Морковь — это источник множества полезных веществ, которые помогают правильно функционировать организму. В том числе, одним из важных плюсов моркови заключается в том, что она улучшает зрение.

При всех положительных свойствах моркови, этот овощ надоедает, если употреблять его в сыром виде. В супах и вторых блюдах морковь не особо заметна, хоть и придает свои вкусовые нотки.

Чтобы дольше хранить морковь со своего огорода и использовать в быту, лучше сделать заготовки в банках.

Ингредиенты для морковной заготовки:

  • морковь — 3 кг;
  • соль — 3 ст. л.;
  • уксус 9% — ст. л. на банку 0,5 литра.

Приготовление морковной заготовки:

Очищаем морковь и убираем черные точки, плодоножки. Стерилизуем заранее банки и крышки.

На крупной терке или через мясорубку измельчаем очищенную морковь. Смешиваем морковную массу с солью, тщательно перемешиваем руками.

Будете жалеть, если не сделаете так. Морковь на зиму в банках: заготовка для любых блюд

Выкладываем соленую морковную массу в банки, утрамбовываем до горлышка. Вливаем в каждую банку по ложке уксуса, накрываем крышками.

Будете жалеть, если не сделаете так. Морковь на зиму в банках: заготовка для любых блюд

Перекладываем банки в кастрюлю, дно покрываем заранее полотенцем. Заливаем кастрюлю водой по плечики и отправляем на средний огонь до кипения.

Далее варим банки с морковью полчаса под крышкой.

Будете жалеть, если не сделаете так. Морковь на зиму в банках: заготовка для любых блюд

Вынимаем банки из кастрюли, закрываем и переворачиваем дном вверх.

Будете жалеть, если не сделаете так. Морковь на зиму в банках: заготовка для любых блюд

Оставляем банки под полотенцем до остывания. Так легко можно сделать быструю зажарку для зимних блюд, супов и салатов

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