Рецепт: «Дунайский» салат — Заготовка на зиму

Ингредиенты:

морковь — 1 кг;

питьевая вода — 0,5 л;

лук репчатый — 1 кг;

перец сладкий — 1 кг;

огурцы свежие — 1 кг;

соль — 0,5 ст.;

сахар — 0,25 ст.;

масло растительное рафинированное — 0,5 ст.;

уксус 6% — 0,25 ст.

Способ приготовления: С детства помню, как осенью в больших количествах готовили «Дунайский» салат на зиму, но тогда он мне не очень нравился из-за своей лёгкой пикантности и кислинки. С возрастом вкусы изменились, и теперь я сама готовлю такой салат, чтобы с удовольствием открыть баночку в холодное время года. Предлагаю приготовить слегка облегчённый вариант этого салата из самых простых и доступных по цене сезонных овощей.

Нарезаем морковь тонкими короткими брусочками. Помещает ее в большую кастрюлю. Ставим кастрюлю на сильный огонь.

Сразу заливаем в кастрюлю пол литра воды. Больше воды не понадобится, поскольку в процессе приготовления овощи сами активно будут выделять сок.

Доводим содержимое кастрюли до кипения, варим пять минут, а затем добавляем в кастрюлю репчатый лук, нарезанный четвертинками колец. Провариваем ещё пять минут.

Следующим в кастрюлю отправляется сладкий перец, нарезанный тонкими полосками (количество перца в рецепте указано уже с тем учетом, что он очищен от семян и плодоножки).

Опять всё перемешиваем и доводим до кипения.

Последними в кастрюлю выкладываем огурцы.

Перед окончанием приготовления добавляем в кастрюлю половину стакана соли, четверть стакана сахара и половину стакана рафинированного растительного масла. Доводим до кипения и выключаем.

Перед тем, как раскладывать салат по банкам, вливаем в кастрюлю уксус.

Готовый «Дунайский салат» горячим раскладываем по стерилизованным баночкам (я предпочитаю банки небольшого размера), плотно закрываем крышками и оставляем остывать. Хотя, есть такой салат можно уже сразу, ведь он полностью готов.

Приятного аппетита!

Время приготовления: 2 ч.