Описание приготовления:

Приготовить заливное тесто на майонезе и кефире можно буквально за считанные минуты. Рецепт максимально прост, а необходимые ингредиенты найдутся на любой кухне. Начинка для пирогов может быть самая разнообразная, а если и с начинкой возиться будет лень или у вас нехватка времени, то просто добавьте в тесто тёртый сыр, колбасу и свежую зелень и пожарьте закусочные оладушки. Тесто универсальное и выручит в любой ситуации. Берите на вооружение этот замечательный несложный рецепт!

Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка

Состав / Ингредиенты:

Кефир 150 Миллилитров

Майонез 50 Грамм

Яйцо 1 Штука

Соль 1/2 Чайных ложки

Сода 1/3 Чайных ложки

Мука 200 Грамм

Количество порций 6

Калорийность

249 ккал

Калорийность

15 г

Белки

2 г

Жиры

30 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Заливное тесто на майонезе и кефире»

Подготовьте все ингредиенты. Кефир желательно взять комнатной температуры.

Взбейте яйцо с солью.

Добавьте кефир, майонез и соду.

Перемешайте. На поверхности должны появиться пузырьки. Это происходит реакция с содой.

Частями добавьте муку. Муки может уйти чуть меньше или больше, чем указано в рецепте.

Консистенция теста должна быть примерно, как густая сметана. Визуально оно напоминает тесто на оладьи. Заливное тесто не рекомендуется долго взбивать и перемешивать.

Заливное тесто на майонезе и кефире готово. Удачной вам выпечки!