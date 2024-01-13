Описание приготовления:
Приготовить заливное тесто на майонезе и кефире можно буквально за считанные минуты. Рецепт максимально прост, а необходимые ингредиенты найдутся на любой кухне. Начинка для пирогов может быть самая разнообразная, а если и с начинкой возиться будет лень или у вас нехватка времени, то просто добавьте в тесто тёртый сыр, колбасу и свежую зелень и пожарьте закусочные оладушки. Тесто универсальное и выручит в любой ситуации. Берите на вооружение этот замечательный несложный рецепт!
Основной ингредиент: Мука Блюдо: Выпечка
Состав / Ингредиенты:
- Кефир 150 Миллилитров
- Майонез 50 Грамм
- Яйцо 1 Штука
- Соль 1/2 Чайных ложки
- Сода 1/3 Чайных ложки
- Мука 200 Грамм
Количество порций 6
Калорийность
249 ккал
Калорийность
15 г
Белки
2 г
Жиры
30 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Заливное тесто на майонезе и кефире»
Подготовьте все ингредиенты. Кефир желательно взять комнатной температуры.
Взбейте яйцо с солью.
Добавьте кефир, майонез и соду.
Перемешайте. На поверхности должны появиться пузырьки. Это происходит реакция с содой.
Частями добавьте муку. Муки может уйти чуть меньше или больше, чем указано в рецепте.
Консистенция теста должна быть примерно, как густая сметана. Визуально оно напоминает тесто на оладьи. Заливное тесто не рекомендуется долго взбивать и перемешивать.
Заливное тесто на майонезе и кефире готово. Удачной вам выпечки!