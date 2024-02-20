Буженина – это аппетитное мясное блюдо, которое отличается особой мягкостью, сочностью и аппетитностью. Такой продукт станет изюминкой вашего домашнего или праздничного стола и никого не оставит равнодушным. Для приготовления используйте проверенную кулинарную подборку из десяти вкусных рецептов с пошаговыми фотографиями.

Буженина из свинины в духовке в домашних условиях

Буженина из свинины в духовке в домашних условиях получается невероятно сочной и насыщенной по вкусу. Такое блюдо порадует ваших близких или гостей и станет настоящим украшением стола. Подавайте вместе со свежими овощами, солениями или горячими гарнирами.

Ингредиенты –+8 порц.

Свинина 1.2 кг

Горчица баварская 1 ст.л.

Соль 1 ст.л.

Перец чёрный молотый 1 ч.л.

Чеснок 4 зуб.

Специи для мяса 1 ч.л.

Масло растительное 2 ст.л.

Шаги 240 мин.

Как приготовить буженину в духовке в домашних условиях? Выбираем подходящий кусок свинины, промываем его под водой и обсушиваем с помощью бумажных полотенец. В глубокой миске соединяем горчицу, специи для мяса, соль, перец и измельченный чеснок. Поливаем все это растительным маслом и хорошенько перемешиваем. Подготовленной смесью хорошенько натираем кусок свинины и убираем мариноваться на 2 часа. Если располагаете временем, то можно мариновать и дольше. Выкладываем кусок мяса на фольгу. Полностью заворачиваем свинину. Делаем в фольге проколы и убираем заготовку на полтора-два часа в разогретую до 160° духовку. Достаем готовое блюдо из духовки и даем остыть, только после этого раскрываем фольгу. Буженина в духовке в домашних условиях готова. Угощайтесь!

Буженина, запеченная в фольге

Буженина, запеченная в фольге, – это очень вкусное, сытное и сочное угощение для вашего домашнего или праздничного стола. Мясное блюдо идеально подойдет для вашего ужина. Подавайте его вместе с овощами, солениями или горячими гарнирами. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту.

Время готовки – 6 часов

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Свинина – 1 кг.

Чеснок – 1 головка.

Соль – 1,5 ч.л.

Паприка красная сладкая – 1 ч.л.

Кориандр – 1 ч.л.

Куркума – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Лист лавровый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Кусок свинины хорошенько промываем под водой и обсушиваем. Затем отбиваем кухонным молоточком с двух сторон.

Шаг 3. Очищаем зубчики чеснока режем их тонкими пластинками.

Шаг 4. В глубокой миске соединяем чеснок, разломанный лавровый лист, специи и соль.

Шаг 5. Хорошенько перемешиваем заготовку.

Шаг 6. В куске мяса делаем надрезы и вставляем в них зубчики чеснока.

Шаг 7. Со всех сторон натираем свинину специями и выкладываем на лист фольги.

Шаг 8. Плотно оборачиваем заготовку фольгой, кладем в форму для запекания и убираем в холодильник на 4 часа.

Шаг 9. Далее заготовку убираем разогретую до 180° духовку на полтора часа.

Шаг 10. Буженина, запеченная в фольге готова. Подавайте к столу.

Буженина из свинины, запеченная в рукаве

Буженина из свинины, запеченная в рукаве, отличается насыщенным вкусом и невероятной сочностью. Такое угощение никого не оставит равнодушным и идеально подойдет для званого ужина или вашего праздника. Для приготовления в домашних условиях берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 2 часа

Время приготовления – 20 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Свинина – 1 кг.

Чеснок – 4 зубчика.

Лист лавровый – 5 шт.

Соль – по вкусу.

Смесь перцев молотая – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Хорошо промываем свинину под водой и обсушиваем бумажными полотенцами. Затем мясо натираем солью.

Шаг 3. Очищаем зубчики чеснока и разделываем их на несколько частей.

Шаг 4. Делаем в мясе небольшие надрезы и вставляем сюда кусочки чеснока.

Шаг 5. Мясо хорошенько обсыпаем смесью перцев и выкладываем в глубокую миску. Посыпаем лавровыми листочками.

Шаг 6. Закрываем заготовку пищевой пленкой и оставляем мариноваться на 30-60 минут при комнатной температуре.

Шаг 7. Кладем мясо в рукав для запекания и завязываем с обеих сторон.

Шаг 8. Отправляем заготовку в разогретую до 200 градусов духовку на 1 час.

Шаг 9. Буженина из свинины, запеченная в рукаве готова. Нарезайте ломтиками и угощайтесь!

Буженина из индейки

Буженина из индейки – это питательное и полезное блюдо для вашего домашнего стола или праздника. Птица, приготовленная таким способом, выйдет очень нежной и мягкой. Обязательно берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт, с которым вы точно разнообразите привычное меню.

Время готовки – 15 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Филе индейки – 1 кг.

Вода – 1 л.

Соль – 4 ст.л.

Горчица столовая – 1 ст.л.

Соус соевый – 1 ст.л.

Паприка – 2 ч.л.

Смесь перцев молотая – 1 ч.л.

Травы прованские – 1 ч.л.

Чеснок – 4 зубчика.

Масло растительное – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Приготовим рассол из воды и соли.

Шаг 2. Погружаем в этот рассол индейку и убираем в холодильник на 2-3 часа.

Шаг 3. Очищаем чеснок и режем его тонкими полосками.

Шаг 4. В отдельной миске соединяем растительное масло, горчицу, специи и соевый соус.

Шаг 5. Тщательно все перемешиваем до однородности.

Шаг 6. Достаем из рассола индейку, обсушиваем ее с помощью бумажных полотенец. По периметру птицы делаем надрезы и вставляем в них кусочки чеснока.

Шаг 7. Хорошенько обмазываем индейку специями, прикрываем крышкой и убираем мариноваться в холодильник на 12 часов. Затем птицу отправляем в разогретую до 200 градусов духовку на 30 минут. Даем мясу остыть прямо в духовке.

Шаг 8. Буженина из индейки готова. Нарезайте порционными кусочками и подавайте угощение к столу!

Сочная буженина из говядины

Сочная буженина из говядины – это очень вкусное, сытное и аппетитное угощение для вашего домашнего или праздничного стола. Мясное блюдо можно просто подавать с хлебом или вместе с аппетитными гарнирами. Обязательно попробуйте приготовить буженину по нашему проверенному рецепту.

Время готовки – 4 часа

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Говядина – 0,5 кг.

Чеснок – 4 зубчика.

Соль – 10 гр.

Перец красный молотый – 3 гр.

Смесь перцев горошком – 1 ч.л.

Перец черный молотый – 3 гр.

Паприка – 5 гр.

Лист лавровый – 2 шт.

Вода – 1 л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты по списку.

Шаг 2. В глубокую миску выливаем воду и добавляем к ней лавровые листки, кусочки чеснока, соль и горошины перца. Кипятим около 3 минут.

Шаг 3. В остывший маринад выкладываем заранее промытое мясо и оставляем на несколько часов.

Шаг 4. Достаем говядину из рассола и обсушиваем ее с помощью бумажных полотенец. Мясо хорошенько натираем специями с измельченном чесноком.

Шаг 5. Выкладываем подготовленные продукты в пакет для запекания и завязываем его с обеих сторон.

Шаг 6. Отправляем заготовку в разогретую до 190° духовку и готовим 1 час. Затем разрываем пакет и даем мясу подрумяниться в течение 20 минут.

Шаг 7. Достаем готовую говядину и даем ей полностью остыть.

Шаг 8. Сочная буженина из говядины готова. Нарезайте и подавайте к столу!

Буженина из курицы в домашних условиях

Буженина из курицы в домашних условиях выходит удивительно сочной и интересной по вкусу. Такое блюдо порадует ваших близких или гостей и станет настоящим украшением стола. Подавайте вместе со свежими овощами, солениями или горячими гарнирами. Для приготовления используйте проверенный рецепт из нашей подборки.

Время готовки – 1 час 45 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 4

Ингредиенты:

Филе куриное – 2 шт.

Горчица французская – 1 ст.л.

Морковь – 1 шт.

Чеснок – 5 зубчиков.

Желатин – 2 ч.л.

Вода – 4 ч.л.

Лист лавровый – 1 шт.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Замачиваем желатин, как это указано в инструкции на упаковке.

Шаг 2. Промываем куриное филе, удаляем кожу.

Шаг 3. Каждое филе разделяем на две пластины и слегка отбиваем кухонным молоточком.

Шаг 4. Очищаем морковь от кожуры и режем ее длинными брусочками.

Шаг 5. Очищаем зубчики чеснока и разделываем их на дольки.

Шаг 6. В размокший желатин отправляем горчицу.

Шаг 7. Размешиваем желатин с горчицей.

Шаг 8. Куриное филе солим и обмазываем заготовкой из горчицы и желатина.

Шаг 9. Складываем пластинки из филе друг на друга. Между слоями выкладываем зубчики чеснока и брусочки моркови.

Шаг 10. Обсыпаем заготовку специями и лавровым листком. Перекладываем это все на фольгу.

Шаг 11. Заворачиваем курицу в два слоя фольги.

Шаг 12. Отправляем в разогретую до 180° духовку на 1 час.

Шаг 13. Разрываем фольгу и запекаем еще 15 минут до образования румяной корочки.

Шаг 14. Буженина из курицы в домашних условиях готова. Подавайте к столу и угощайтесь!

Буженина с нитритной солью

Буженина с нитритной солью – это удивительно вкусное и питательное угощение, которое подойдет как для домашнего, так и для праздничного стола. Мясное блюдо можно просто подавать с хлебом и соусом или вместе с аппетитными гарнирами. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту.

Время готовки – 17 часов

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Шея свиная – 1,5 кг.

Смесь перцев горошком – 20 шт.

Лист лавровый – 2 шт.

Соль – 20 гр.

Соль нитритная – 15 гр.

Гвоздика – 4 шт.

Чеснок – 3 зубчика.

Перец черный молотый – по вкусу.

Семена горчицы – 1 ч.л.

Паприка сладкая – 1 ч.л.

Чеснок гранулированный – 1 ч.л.

Масло растительное – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим все необходимые продукты по списку.

Шаг 2. Смесь перцев горошком слегка обжариваем на сухой сковороде, затем раздавливает ножом.

Шаг 3. Выливаем воду в кастрюлю и добавляем к ней специи, нитритную соль. Варим 2 минуты после закипания воды, затем выключаем огонь и полностью даем остыть.

Шаг 4. Заранее промытую свинину накалываем вилкой и погружаем в рассол. Закрываем все это крышкой и убираем в холодильник на 15 часов.

Шаг 5. Достаем мясо из рассола, обсушиваем бумажными полотенцами и натираем специями. Также натираем обычной солью, измельченном чесноком и горчицей. Затем кусок мяса оборачиваем в пергамент и фольгу.

Шаг 6. Отправляем блюдо на полтора часа в разогретую до 210° духовку. Далее разворачиваем фольгу с пергаментом и запекаем еще 20 минут до румянца. Затем мясо остужаем, плотно оборачиваем пищевой пленкой и убираем в холодильник на несколько часов.

Шаг 7. Буженина с нитритной солью готова. Подавайте угощение к столу!

Домашняя буженина с горчицей

Домашняя буженина с горчицей отличается насыщенным вкусом и умеренной пикантностью. Такое угощение никого не оставит равнодушным и идеально подойдет для званого ужина или вашего праздника. Для приготовления в домашних условиях берите на заметку наш проверенный пошаговый рецепт.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 8

Ингредиенты:

Свинина – 1,5 кг.

Чеснок – 6 зубчиков.

Горчица столовая – 3 ст.л.

Масло растительное – 30 мл.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Для рассола:

Вода – 2 л.

Перец душистый горошек – 8 шт.

Перец черный горошек – 14 шт.

Соль – 100 гр.

Прованские травы – 1 ст.л.

Лист лавровый – 4 шт.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Сперва приготовим рассол. В воду отправляем два вида перца, соль, сушеные травы и лавровый лист.

Шаг 2. Доводим рассол до кипения и варим в течение 2-3 минут. Затем остужаем до комнатной температуры.

Шаг 3. Промываем и обсушиваем мясо, выкладываем в глубокую форму.

Шаг 4. Заливаем мясо рассолом, накрываем крышкой и убираем в холодильник на двое-трое суток.

Шаг 5. Продавливаем чеснок через пресс и выкладываем в глубокую миску.

Шаг 6. Добавляем чеснок в горчицу.

Шаг 7. Сюда же выливаем растительное масло.

Шаг 8. Добавляем соль и черный молотый перец.

Шаг 9. Тщательно перемешиваем заготовку.

Шаг 10. Достаем мясо из рассола и обтираем его бумажным полотенцем. Затем хорошенько натираем смесью из специй.

Шаг 11. Перекладываем заготовку на фольгу.

Шаг 12. Плотно оборачиваем подготовленное мясо фольгой.

Шаг 13. Перекладываем продукт в форму для запекания и отправляем в разогретую до 180° духовку на полтора часа. Затем мясо достаем из фольги и даем ему отдохнуть около 30 минут.

Шаг 14. Домашняя буженина с горчицей готова. Нарезайте тонкими ломтиками и угощайтесь!

Буженина с чесноком в домашних условиях

Буженина с чесноком в домашних условиях – это очень вкусное, сытное и ароматное угощение для вашего домашнего или праздничного стола. Мясное блюдо можно просто подавать с хлебом и соусом или вместе с аппетитными гарнирами. Обязательно попробуйте приготовить по нашему проверенному рецепту.

Время готовки – 2 часа 30 минут

Время приготовления – 30 минут

Порции – 12

Ингредиенты:

Свинина – 1,5 кг.

Чеснок – 6 зубчиков.

Соль – по вкусу.

Специи – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготовим необходимые продукты. Зубчики чеснока очищаем от шелухи.

Шаг 2. Мясо хорошо промываем под водой и обсушиваем с помощью бумажных полотенец. Затем выкладываем его на противень с пергаментом.

Шаг 3. Очищенные зубчики чеснока разделываем на дольки.

Шаг 4. Делаем проколы в свинине и вставляем в них кусочки чеснока.

Шаг 5. Хорошенько натираем мясо солью и специями. Оставляем мариноваться на 1 час.

Шаг 6. Плотно заворачиваем мясо в два слоя пергамента и обвязываем нитью.

Шаг 7. Отправляем заготовку в разогретую до 180° духовку на полтора часа. Затем духовку выключаем и оставляем мясо там на 1 час. Перед подачей полностью остужаем.

Шаг 8. Буженина с чесноком в домашних условиях готова. Угощайтесь!

Буженина в соевом маринаде

Буженина в соевом маринаде получается невероятно сочной и оригинальной по вкусу. Такое блюдо порадует ваших близких или гостей и станет настоящим украшением стола. Подавайте вместе со свежими овощами, солениями или горячими гарнирами. Для приготовления используйте проверенный рецепт с пошаговыми фото из нашей подборки.

Время готовки – 3

Время приготовления – 30 минут

Порции – 6

Ингредиенты:

Шея свиная – 0,7 кг.

Соус соевый – 3 ст.л.

Мед – 1 ст.л.

Чеснок – 2 зубчика.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свиную шею хорошо промываем под водой и обсушиваем с помощью бумажных полотенец. Прокалываем мясо и вставляем кусочки чеснока.

Шаг 2. Хорошенько солим и перчим мясную заготовку.

Шаг 3. В глубокой миске соединяем соевый соус и жидкий мед. Не забываем, что соевый соус соленый.

Шаг 4. Поливаем мясо маринадом и убираем в холодильник на 2-3 часа.

Шаг 5. Выкладываем мясо в рукав для запекания и завязываем с обеих сторон. Отправляем в разогретую до 180° духовку.

Шаг 6. Запекаем свинину около 60 минут. Затем достаем ее и остужаем.

Шаг 7. Буженина в соевом маринаде готова. Скорее угощайтесь!