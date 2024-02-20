Рецепт: Жюльен в тарталетках — В духовке

Ингредиенты:

соль — по вкусу;

перец черный молотый — по вкусу;

майонез — 1 ст.л.;

сметана 15% — 2 ст.л.;

сыр твердый — 70 грамм;

масло растительное — по вкусу;

репчатый лук — 1 шт.;

грибы свежие королевские — 200 грамм

Способ приготовления: Итак, друзья, сегодня жульен! Побалуемся? Всё готовят его по-разному. Однако принцип один. Для приготовления моего жульена, мне понадобятся грибы, прежде всего. Можно готовить и из обычных шампиньонов. У меня сегодня королевские. Будет ещё вкуснее. Грибы моем, чистим при необходимости, режем небольшими кусочками.

Примерно вот такими произвольными ломтиками.

Далее очищаем репчатый лук. Нарезаем его кубиками.

В сковороду наливаем растительное масло, нагреваем. Отправляем туда порезанный лук и слегка обжариваем его.

Затем пересыпаем сюда же наши грибы. И обжариваем вместе с луком, помешивая. Жарим до готовности грибов. Солим и перчим по вкусу.

Теперь добавляем к грибам сметану и майонез, тщательно перемешиваем.

Прогреваем всё вместе пару минут и выключаем газ. Отставляем сковороду в сторону.

Тем временем натираем на тёрке твердый, вкусный сыр. От его качества и вкуса зависит вкус блюда.

Раскладываем нашу грибную смесь по порционным тарталеткам- кокотницам.

Сверху посыпаем щедро сыром каждую порцию.

Ну а дальше, как вы понимаете, наши тарталетки следует отправить в духовку для запекания. Обычно, жульен запекают сразу перед подачей. Жульен подают всегда в горячем виде. Как известно, это одна из горячих закусок. Когда сыр расплавится, а это будет примерно через минут пять, а грибы хорошо прогреется и «поженятся» с сыром, жульен можно доставать из печи. Подаём блюдо сразу. Однако, осторожно, можно обжечься! За что мне нравятся вот такие керамические тарталетки- кокотницы, так это за то, что они медленно остывают и блюдо остаётся достаточно горячим и приятным для употребления. Приятного аппетита!

Время приготовления: 25 мин. Примерная стоимость порции: 120 руб.