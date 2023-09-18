Буженина – это большой кусок отборного мяса, запеченный целиком. Деликатес получается нежным, ароматным и потрясающе вкусным. Готовить ее несложно, к тому же существует много хороших рецептов. Подают буженину, как правило, в охлажденном виде в качестве закуски. Кроме того, ее можно использовать в приготовлении салатов или бутербродов. И если вы хотите получить действительно вкусную буженину, нужно будет потратить много времени на маринование.

Буженина из свинины в домашних условиях

Буженина из свинины в домашних условиях – одна из самых известных закусок русской кухни. Она представляет собой замаринованный со специями и запеченный целый свиной окорок. Мы очень подробно описали способ приготовления отменной буженины дома.

Ингредиенты –+6 порц.

Свинина духовая ⅔ кг

Чеснок 4 зуб.

Перец чили по желанию

Масло растительное 2 ст.л.

Специи и Приправы 2 ч.л. (орех мускатный, паприка, кориандр, семена горчицы, хмели-сунели, перец черный)

Соль по вкусу

Шаги 6 ч.

Буженина из свинины легко готовится в домашних условиях. В списке ингредиентов приведен универсальный состав специй, по своему желанию вы можете дополнить его другими пряностями по своему вкусу. Если вам нравится пикантная пища, то обязательно добавьте перец чили. Свиная вырезка должна быть свежей и охлажденной. С зубчиков чеснока снимите верхний слой сухой шелухи. Затем обмойте зубчики и каждый разрежьте на 3-4 дольки. В мясе тонким острым ножом сделайте глубокие надрезы в разных местах и вложите в них кусочки чеснока. В мисочке смешайте растительное масло, смесь специй, молотый перец чили и соль. Полученной пряной смесью обмажьте кусок свинины со всех сторон. Оберните свинину в фольгу и уберите заготовку в холодильник. Мариновать следует не менее трех часов, а то и на ночь можно оставить, так буженина будет вкуснее и ароматнее. После маринования поместите сверток в форму для запекания. Запекайте мясо при 190-200 градусах в течение 100 минут. После этого выключите духовку и оставьте свинину в ней на 8 часов, при этом дверцу не открывайте. Через 8 часов разверните фольгу, слейте сок и дайте мясу обсохнуть. Подавайте на стол буженину из свинины в охлажденном виде. Приятного аппетита!

Сочная буженина в фольге в духовке

Сочная буженина в фольге в духовке здорово разнообразит ваш рацион питания, а в некоторых случаях сэкономит время на приготовление сытного перекуса. Также, еще одно немаловажное преимущество этого способа приготовления состоит в том, что не потребуется ни капли масла, мясо будет томиться в собственном соку.

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Свинина – 0,8 кг.

Молоко – 60 мл.

Чеснок – 2 зуб.

Соль поваренная – 1/2 ст.л.

Горчица – 1 ч.л.

Перец черный свежемолотый – 1/2 ч.л.

Перец красный молотый – ½ ч.л.

Травы итальянские сушеные – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину слегка обмойте холодной водой, просушите. Кроме ингредиентов, указанных в списке, понадобится пищевая фольга и медицинский шприц с толстой иглой.

Шаг 2. Очистите зубчики чеснока, нарежьте его пластинками.

Шаг 3. В нескольких местах на мясе сделайте глубокие надрезы и вставьте в них дольки чеснока.

Шаг 4. Натрите свинину солью со всех сторон.

Шаг 5. После этого возьмите специи и горчицу. Ими также щедро натрите свинину по всем бокам.

Шаг 6. Возьмите большой медицинский шприц, наберите в него молоко.

Шаг 7. Впрыскивайте молоко через иглу в мясо в нескольких местах до тех пор, пока молоко не станет выливаться наружу.

Шаг 8. Затем мясо оберните в фольгу и отправьте его в холодную духовку, установите температуру 150 градусов. После того, как установится необходимая температура, запекайте мясо в течение часа.

Шаг 9. Буженина в фольге готова, подавайте ее на стол в охлажденном виде. Приятного аппетита!

Как запечь буженину в рукаве в духовке

Как запечь буженину в рукаве в духовке, чтобы она стала самой вкусной и популярной закуской на столе? Можем точно вам сказать, что это совсем не сложная задача. Рукав позволяет мясу сохранить все свои соки и хорошо пропитаться пряными специями.

Время готовки – 3 ч.20 мин.

Время приготовления – 60 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Шея свиная – 1,2 кг.

Паприка молотая – 1-2 ч.л.

Чеснок – 2 зуб.

Тимьян сушеный – 2 ветки.

Соль поваренная – 1 ч.л.

Масло растительное без запаха – 2 ст.л.

Смесь перцев молотая – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину помойте и просушите бумажными полотенцами.

Шаг 2. Мясо положите в широкую миску, посыпьте его специями и солью. Разотрите пальцами сухие веточки тимьяна и добавьте нарезанные зубчики чеснока. Полейте свинину растительным маслом и руками еще раз оботрите мясо специями.

Шаг 3. Миску с мясом затяните пищевой пленкой, оставьте заготовку при комнатной температуре на 30-60 минут. Если вы хотите получить максимально вкусную и ароматную буженину, можно выдержать мясо в холодильнике в течение ночи.

Шаг 4. Мясную заготовку поместите в рукав для запекания, завяжите его края с обеих сторон. Рукав положите на противень и сверху сделайте на нем несколько проколов иглой, чтобы выходил пар. Поместите противень с мясом в духовку, разогретую до 180 градусов, на 80 минут. Время запекания зависит от величины куска мяса.

Шаг 5. Готовую буженину извлеките из духовки и оставьте на 15 минут в рукаве. После этого аккуратно разрежьте рукав и извлеките мясо.

Шаг 6. Буженину, кстати, можно подавать в горячем виде с гарниром, или остудить ее и предлагать гостям в качестве закуски. Приятного аппетита!

Буженина из индейки

Буженина из индейки – бесподобная легкая закуска. Ее можно приготовить специально для праздничного стола или употреблять в ежедневном меню. Один очень важный момент: никогда не используйте для буженины замороженное мясо, лучше потрудиться и найти на рынке свежее охлажденное.

Время готовки – 24 ч.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Филе индейки – 1,5 кг.

Вода питьевая – 1 л.

Соль поваренная – 4 ст.л.

Перец черный молотый – 1 щепотка.

Горчица – 1 ст.л.

Соус соевый – 1 ст.л.

Паприка молотая – 2 ч.л.

Перец красный молотый – 0,5 ч.л.

Чеснок – 3 зуб.

Кориандр молотый – 1 ч.л.

Масло растительное рафинированное – 2 ст.л.

Травы прованские – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. В воде растворите соль. Полученным рассолом залейте филе индейки и оставьте на 2-3 часа. После этого обмойте филе и промокните бумажными полотенцами.

Шаг 2. Чесночные зубчики очистите от шелухи, срежьте кончики с обеих сторон и обмойте. Затем каждую дольку разрежьте на несколько частей.

Шаг 3. В грудке сделайте небольшие глубокие надрезы и в каждый вложите по кусочку чеснока.

Шаг 4. В мисочке смешайте все сухие приправы, добавьте к ним горчицу, растительное масло и соевый соус.

Шаг 5. Маринадом обмажьте индейку со всех сторон. Миску прикройте крышкой или затяните пищевой пленкой. Выдержите мясо сутки в холодильнике.

Шаг 6. Заранее прогрейте духовку до 250 градусов. Противень застелите фольгой и выложите на него маринованное мясо. Поместите противень с индейкой в духовку, убавьте нагрев до 200 градусов, запекайте ее в течение 30-35 минут. Дайте буженине полностью остыть в духовке.

Шаг 7. Подавайте буженину из индейки в охлажденном виде, как закуску. Приятного аппетита!

Домашняя буженина из говядины

Домашняя буженина из говядины – отличный способ приготовить мясо вкусно и быстро, да еще и немного про запас. Для буженины выбирайте крупный кусок свежего охлажденного мяса. Мариновать говядину можно любым способом, мы расскажем, как для этого использовать рассол.

Время готовки – 15 ч.

Время приготовления – 60 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Говядина – 1 кг.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Соль крупного помола – 3 ч.л.

Перец горошком – 10 шт.

Лист лавровый – 3 шт.

Розмарин – 1 ветка.

Чеснок – 1 головка.

Вода – 1 л.

Масло растительное без запаха – 1 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говядину обмойте проточной водой и промокните плотными бумажными полотенцами.

Шаг 2. Приготовьте рассол для маринования мяса. В кастрюлю влейте литр воды, добавьте в нее перец горошком, лавровый лист и соль. Поместите емкость на плиту, доведите до кипения и варите рассол до растворения соли. После этого уберите кастрюлю с огня и остудите рассол.

Шаг 3. Говядину переложите в глубокую миску и залейте его маринадом. Емкость накройте крышкой и оставьте в холодильнике на 12 часов. Можно сделать это на ночь.

Шаг 4. Спустя указанное время извлеките мясо из рассола, промокните его от остатков жидкости салфетками. По мясу в разных местах сделайте глубокие надрезы и вложите в них дольки чеснока. Затем хорошо натрите мясо со всех сторон сушеными специями. Заготовку обмотайте крепкими толстыми нитками.

Шаг 5. Прогрейте на огне чугунную сковороду и влейте масло. Обжарьте говядину буквально по 3 минуты с каждой стороны.

Шаг 6. После обжарки переложите говядину в рукав для запекания. Добавьте к мясу ароматную веточку розмарина.

Шаг 7. Плотно завяжите края рукава, сверху сделайте несколько проколов иголкой или шпажкой для выхода пара. Рукав с мясом поместите в жаропрочную форму и отправьте в духовку, разогретую до 180 градусов. Запекайте буженину в течение 60-90 минуты.

Шаг 8. Когда буженина будет готова, оставьте ее в выключенной духовке до полного остывания. Затем разрежьте рукав, слейте сок, промокните буженину салфетками и можно подавать великолепную закуску на стол. Приятного аппетита!

Буженина из куриной грудки

Буженина из куриной грудки – невероятно сочная и аппетитная закуска несмотря на то, что делается она из белого мяса. С таким домашним деликатесом вы вообще сможете отказаться от покупных колбас для приготовления бутербродов.

Время готовки – 12 ч.

Время приготовления – 60 мин.

Порции – 1.

Ингредиенты:

Грудка куриная – 700-800 гр.

Чеснок – 4 зуб.

Морковка – 1 шт.

Для маринада:

Масло растительное без запаха – 1 ст.л.

Соус соевый – 2 ст.л.

Соль поваренная – по вкусу.

Лимон – ½ шт.

Имбирь измельченный – 1 ч.л.

Смесь перцев молотая – по вкусу.

Лист лавровый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Обмойте куриную грудку, аккуратно срежьте филе с кости.

Шаг 2. Для маринада смешайте в отдельной мисочке растительное масло, лимонный сок , соль, соевый соус, тертый имбирь и сушеные специи.

Шаг 3. Очистите морковку и крупные зубчики чеснока. Морковку нарежьте соломкой, а чеснок тонкими дольками.

Шаг 4. Теперь необходимо нашпиговать филе кусочками моркови и чеснока. Для этого в разных местах сделайте глубокие проколы ножом и вставляйте в них овощи.

Шаг 5. Далее кусочки филе положите в миску и залейте маринадом.

Шаг 6. Хорошо обваляйте филе в маринаде, добавьте к нему раскрошенный лавровый лист и оставшийся чеснок. Затяните миску с мясом пищевой пленкой и уберите в холодильник на ночь.

Шаг 7. На следующий день достаньте маринованное куриное филе из холодильника, слегка промокните его от маринада бумажными полотенцами. Пергамент слегка смочите водой и промажьте растительным маслом, так он лучше будет прилегать к мясу. Положите филе на пергамент.

Шаг 8. Плотно заверните мясо в пергамент.

Шаг 9. Завяжите заготовку толстыми нитками, но не пережимайте.

Шаг 10. Далее оберните заготовки в пищевую фольгу и поместите в жаропрочную форму. Отправьте форму с мясом в духовку, разогретую до 170 градусов. Запекайте 40 минут, после этого оставьте мясо остывать в фольге.

Шаг 11. Остывшую буженину оберните в сухой пергамент и отправьте созревать в холодильник на 5-6 часов. Подавайте буженину из куриного филе в охлажденном виде в форме нарезки или бутербродов. Приятного аппетита!

Сочная и мягкая буженина в духовке

Сочная и мягкая буженина в духовке – это не так уж и сложно, как может показаться на первый взгляд. Самое главное – выбрать качественное мясо и хорошо его промариновать. Буженина – это универсальная закуска, ее можно подать в виде нарезки в любое время, а кроме того, например, на завтрак можно приготовить с бужениной бутерброды.

Время готовки – 18-20 ч.

Время приготовления – 40 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Вода – 1,5 л.

Свинина – 0,8 кг.

Чеснок – 3 зуб.

Соль поваренная – 1,5 ст.л.

Лист лавровый – 2 шт.

Смесь специй для мяса – 1 ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Промойте свинину проточной водой, промокните ее от влаги плотными бумажными полотенцами.

Шаг 2. Затем приготовьте смесь для маринования. В емкость влейте воду, добавьте в нее смесь специй, соль и лавровый лист.

Шаг 3. Рассол закипятите. После того, как соль растворится, уберите кастрюлю с огня и остудите.

Шаг 4. Остывшим рассолом залейте мясо и уберите его в холодильник на 12 часов.

Шаг 5. Через 12 часов извлеките мясо из рассола и промокните бумажными салфетками.

Шаг 6. Зубчики чеснока очистите от шелухи и нарежьте тонкими пластинками.

Шаг 7. Мясо в разных местах нашпигуйте чесночными дольками. Для этого острием ножа делайте отверстия и вкладывайте в них чесночные дольки.

Шаг 8. Затем еще раз оботрите свинину молотыми специями.

Шаг 9. Далее заверните заготовку в три слоя фольги.

Шаг 10. Сверток отправьте в разогретую до 190 градусов духовку на 1,5 часа.

Шаг 11. Через полтора часа проверьте готовность мяса, оно должно легко прокалываться ножом и из него не должен выделяться розовый сок. Сначала остудите мясо до комнатной температуры, затем уберите его в холодильник. Когда мясо «созреет», буженина получится сочной и вкусной, подавайте ее в охлажденном виде. Приятного аппетита!

Буженина из свиной шеи

Буженина из свиной шеи – это, кто-то скажет, сугубо праздничное блюдо. Ведь на такой деликатес можно потратиться только по особому случаю. Буженина получится очень мягкой и нежной, но все равно это плотная и очень сытная закуска.

Время готовки – 3 ч.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 5-10.

Ингредиенты:

Морковка – 2 шт.

Шея свиная – 1,2-2 кг.

Смесь перцев молотая – 10 гр.

Соль гавайская – 4 ч.л.

Чеснок – 1 головка.

Эстрагон – 10 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Свинину промойте прохладной водой и срежьте все тонкие пленочки и излишки жира.

Шаг 2. Очистите и помойте морковку. С зубчиков чеснока снимите сухую шелуху. Морковку можно нарезать мелко, но мы рекомендуем натереть на мелкой терке. Каждый зубчик чеснока разрежьте на 3-4 части.

Шаг 3. В мясе в нескольких местах сделайте надрезы и вложите в них дольки чеснока.

Шаг 4. Натрите мясо специями и разложите по нему тертую морковку, оставьте на несколько минут, пока прогревается духовка.

Шаг 5. Далее мясо оберните в три слоя фольги и отправьте в духовку. Запекайте при 180 градусах в течение 2,5 часов. Подавать буженину можно в горячем виде с картошечкой или полностью остудить ее и сделать нарезку для застолья. Приятного аппетита!

Буженина с нитритной солью в домашних условиях

Буженина с нитритной солью в домашних условиях готовится так же просто, как и традиционные варианты, но хранить ее можно немного дольше. К тому же в правильных дозах, нитритная соль безопасна для организма. Берите рецепт на заметку и к празднику у вас на столе будет прекрасная мясная закуска.

Время готовки – 180 мин.

Время приготовления – 60 мин.

Порции – 12.

Ингредиенты:

Свинина – 2 кг.

Соль нитритная – 20 гр.

Тимьян – 1 ветка.

Перец черный молотый/смесь перцев – 2 ч.л.

Соль поваренная – 20 гр.

Чеснок – по вкусу.

Перец горошком – по вкусу.

Лист лавровый – по вкусу.

Для калитки:

Мука ржаная – по вкусу.

Соль поваренная – по вкусу.

Вода – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Взвесьте все необходимые специи. По желанию можно дополнить список своими любыми пряностями, которые подходят для мяса.

Шаг 2. Соль растворите в воде, в раствор добавьте молотый перец или смесь перцев, хорошо перемешайте.

Шаг 3. При помощи специального шприца в разных местах введите раствор с солью и перцем во внутрь мяса. Вместо такого устройства, можно использовать обычный медицинский шприц с толстой иглой. После этого хорошо промассируйте руками мясо.

Шаг 4. В миску положите нарезанный чеснок, горошины перца и раскрошенный лавровый лист. Сверху положите мясо, выдержите его в холодильнике в течение ночи. Каждые 4 часа ворочайте свинину.

Шаг 5. Наутро достаньте мясо и хорошо оботрите его бумажными полотенцами.

Шаг 6. Теперь необходимо приготовить калитку. Смешайте ржаную муку, соль и воду в таких пропорциях, чтобы не пересолить. Масса должна быть мягкая, но не текучая, весь ее объем должен составлять около двух стаканов.

Шаг 7. Теперь мясную заготовку необходимо облепить полученным ржаным тестом. Сделайте это сначала с одной стороны.

Шаг 8. Затем переверните заготовку и положите тесто с другой стороны. Таким образом мясо будет, как будто в мучном коконе.

Шаг 9. Проверьте, чтобы нигде не было просветов, и оболочка была целостной. Поместите мясо в форму и отправьте в духовку, под решеткой расположите миску с водой. Духовка должна быть разогрета до 100 градусов. Запекайте свинину до тех пор, пока температура внутри мяса не подымится до 70 градусов. Примерно через 4-5 часов буженина будет готова.

Шаг 10. Буженина получается очень вкусной и сочной. Подавайте закуску в охлажденном виде. Приятного аппетита!

Буженина из карбоната свинины в духовке

Буженина из карбоната свинины в духовке получается абсолютно потрясающей. Не повредит даже и небольшая жировая прослойка, она придаст только большую сочность буженине. Из специй лучше всего взять чеснок, черный перец, паприку, куркуму и другие.

Время готовки – 3 ч.

Время приготовления – 60 мин.

Порции – 5.

Ингредиенты:

Карбонат свиной – 1 кг.

Перец черный молотый – 2 гр.

Горчица – 2 ч.л.

Чеснок – 5 зуб.

Травы итальянские сушеные – 1 ч.л.

Паприка – 1 ч.л.

Соль поваренная – 15 гр.

Перец кайенский – 1 ч.л.

Ягоды можжевеловые – 10 шт.

Масло растительное без запаха – 2 ст.л.

Мед – 1 ч.л.

Куркума – ½ ч.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мясо обязательно должно быть свежим. Обмойте его прохладной водой и промокните бумажными полотенцами.

Шаг 2. Очистите чесночные зубчики и разрежьте их на несколько частей.

Шаг 3. На карбонате сделайте проколы острием ножа и вставьте в них чеснок вместе с можжевеловыми ягодами. Делайте надрезы равномерно по всему куску мяса.

Шаг 4. В мисочке смешайте перец, паприку, куркуму и итальянские травы.

Шаг 5. К смеси специй добавьте соль, мед и растительное масло, хорошо перемешайте массу.

Шаг 6. Нашпигованный чесноком карбонат натрите солью и молотым перцем.

Шаг 7. Затем промажьте мясо со всех сторон горчицей.

Шаг 8. И после этого нанесите на мясо приготовленный ранее маринад.

Шаг 9. Далее карбонат быстро обжарьте на сковороде с двух сторон, чтобы все соки запечатались внутри мяса.

Шаг 10. После обжарки хорошо запакуйте мясо в фольгу. Сверток положите в жаропрочную форму и отправьте в духовку. Температуру установите в 100 градусов. Запекайте мясо в течение 1,5-2 часов.

Шаг 11. Через указанное время достаньте мясо, разверните фольгу и полейте мясо образовавшимся соком. Запекайте еще полчаса при 200 градусах.

Шаг 12. Готовую буженину из карбоната остудите и нарежьте тонкими ломтиками. Подавайте ее в виде закуски. Приятного аппетита!