Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить овощной салат «Мономах». Уксус 9% можно заменить на яблочный или лимонный сок. Клюкву можно использовать замороженную. Салат получатся легким, ярким и сочным. Особенно понравится тем, кто придерживается здорового питания.

Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Салаты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

Капуста белокочанная 300 Грамм

Перец болгарский красный 1/2 Штуки

Перец болгарский желтый 1/2 Штуки

Огурец 2 Штуки

Масло оливковое 2 Ст. ложки

Сахар 2 Щепотки

Уксус 9% 1 Ст. ложка

Соль По вкусу

Черный молотый перец По вкусу

Клюква 30 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

46 ккал

Калорийность

1 г

Белки

3 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Овощной салат «Мономах»»

Подготовьте все ингредиенты.

Капусту тонко нашинкуйте. Добавьте соль и пожмите руками, чтобы она стала сочнее.

Болгарский перец нарежьте соломкой.

Огурцы порежьте брусочками.

Для маринада смешайте оливковое масло с уксусом, солью, черным молотым перцем и сахаром. Клюкву помойте и обсушите.

Заправьте салат. Перемешайте. Уберите в холодильник на 10-15 минут настояться.

Перед подачей добавьте в салат клюкву. Овощной салат «Мономах» готов, приятного вам аппетита!