Описание приготовления:
Ниже я расскажу подробнее, как приготовить овощной салат «Мономах». Уксус 9% можно заменить на яблочный или лимонный сок. Клюкву можно использовать замороженную. Салат получатся легким, ярким и сочным. Особенно понравится тем, кто придерживается здорового питания.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Салаты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание
Состав / Ингредиенты:
- Капуста белокочанная 300 Грамм
- Перец болгарский красный 1/2 Штуки
- Перец болгарский желтый 1/2 Штуки
- Огурец 2 Штуки
- Масло оливковое 2 Ст. ложки
- Сахар 2 Щепотки
- Уксус 9% 1 Ст. ложка
- Соль По вкусу
- Черный молотый перец По вкусу
- Клюква 30 Грамм
Количество порций 2
Калорийность
46 ккал
Калорийность
1 г
Белки
3 г
Жиры
4 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Овощной салат «Мономах»»
Подготовьте все ингредиенты.
Капусту тонко нашинкуйте. Добавьте соль и пожмите руками, чтобы она стала сочнее.
Болгарский перец нарежьте соломкой.
Огурцы порежьте брусочками.
Для маринада смешайте оливковое масло с уксусом, солью, черным молотым перцем и сахаром. Клюкву помойте и обсушите.
Заправьте салат. Перемешайте. Уберите в холодильник на 10-15 минут настояться.
Перед подачей добавьте в салат клюкву. Овощной салат «Мономах» готов, приятного вам аппетита!