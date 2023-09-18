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Овощной салат «Мономах»

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Овощной салат «Мономах»

Описание приготовления:

Ниже я расскажу подробнее, как приготовить овощной салат «Мономах». Уксус 9% можно заменить на яблочный или лимонный сок. Клюкву можно использовать замороженную. Салат получатся легким, ярким и сочным. Особенно понравится тем, кто придерживается здорового питания.
Назначение: На обед / На ужин Основной ингредиент: Овощи Блюдо: Салаты Диета: Постные блюда / Вегетарианское питание

Состав / Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная 300 Грамм
  • Перец болгарский красный 1/2 Штуки
  • Перец болгарский желтый 1/2 Штуки
  • Огурец 2 Штуки
  • Масло оливковое 2 Ст. ложки
  • Сахар 2 Щепотки
  • Уксус 9% 1 Ст. ложка
  • Соль По вкусу
  • Черный молотый перец По вкусу
  • Клюква 30 Грамм

Количество порций 2

Калорийность

46 ккал

Калорийность

1 г

Белки

3 г

Жиры

4 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Овощной салат «Мономах»»

Овощной салат «Мономах»

Подготовьте все ингредиенты.

Овощной салат «Мономах»

Капусту тонко нашинкуйте. Добавьте соль и пожмите руками, чтобы она стала сочнее.

Овощной салат «Мономах»

Болгарский перец нарежьте соломкой.

Овощной салат «Мономах»

Огурцы порежьте брусочками.

Овощной салат «Мономах»

Для маринада смешайте оливковое масло с уксусом, солью, черным молотым перцем и сахаром. Клюкву помойте и обсушите.

Овощной салат «Мономах»

Заправьте салат. Перемешайте. Уберите в холодильник на 10-15 минут настояться.

Овощной салат «Мономах»

Перед подачей добавьте в салат клюкву. Овощной салат «Мономах» готов, приятного вам аппетита!

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