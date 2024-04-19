Описание приготовления:

Тесто готовим опарным способом, с добавлением свежих дрожжей. В работе я использовала хлопья быстрого приготовления.

Основной ингредиент: Крупы / Овсянка Блюдо: Выпечка / Булочки

Состав / Ингредиенты:

Овсяные хлопья 60 Грамм

Мука 450 Грамм

Молоко 200 Миллилитров

Масло сливочное 90 Грамм

Дрожжи прессованные 20 Грамм

Яйцо 2 Штуки

Сахар 80 Грамм

Соль 1/2 Чайных ложки

Количество порций 4

Калорийность

294 ккал

Калорийность

8 г

Белки

10 г

Жиры

42 г

Углеводы

Пищевая ценность на 100г.

Как приготовить «Булочки с овсяными хлопьями»

Все ингредиенты сразу же выложите на стол. Молоко подогрейте в кастрюльке до температуры в 35-37 градусов.

В просторную миску разотрите пальцами свежие дрожжи, добавьте столовую ложку сахара.

Залейте теплое молоко и активно перемешайте эти ингредиенты до полного растворения дрожжей.

Добавьте к этой смеси 100 грамм муки.

Перемешайте венчиком до получения однородной смеси, которая по консистенции напоминает блинное тесто — это опара. Миску с опарой накройте кухонным полотенцем и оставьте в теплом месте на 30 минут.

Параллельно приготовьте сдобную смесь. В миску вбейте яйца, добавьте оставшийся сахар. Перемешайте все венчиком.

Растопите в кастрюльке на маленьком огне сливочное масло, немного охладите и добавьте к сладкой яичной смеси. Перемешайте. Сдобная смесь готова.

Опара готова — она поднялась и приобрела пористую структуру.

Залейте к опаре сдобную смесь и перемешайте все ложкой.

Добавьте овсяные хлопья, соль и вмешайте эти ингредиенты ложкой.

Просеивайте оставшуюся муку частями и одновременно производите замес сначала ложкой, а затем руками.

Итоговое тесто должно быть мягким и не должно прилипать к рукам, поэтому вам может потребоваться чуть больше или чуть меньше муки. Тесто округлите в миске, накройте кухонным полотенцем и оставьте в теплом месте подходить.

Минут через 30 сделайте одну обминку теста и оставьте дальше подходить еще на 30-60 минут под кухонным полотенцем.

После чего из созревшего теста сформируйте заготовки булочек — отделяйте от общей массы небольшие части весом по 80 грамм и скатывайте из них шарики. Все шарики-заготовки выложите на противень, застеленный пергаментом для выпекания. Каждую будущую булочку смажьте взболтанным яйцом и чуть обсыпьте овсяными хлопьями. Оставьте противень с булочками в покое на 15 минут, а затем отправьте выпекаться в уже разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.

Готовые булочки можно подавать к столу чуть остывшими.

Приятного аппетита!