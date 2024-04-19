Описание приготовления:
Тесто готовим опарным способом, с добавлением свежих дрожжей. В работе я использовала хлопья быстрого приготовления.
Основной ингредиент: Крупы / Овсянка Блюдо: Выпечка / Булочки
Состав / Ингредиенты:
- Овсяные хлопья 60 Грамм
- Мука 450 Грамм
- Молоко 200 Миллилитров
- Масло сливочное 90 Грамм
- Дрожжи прессованные 20 Грамм
- Яйцо 2 Штуки
- Сахар 80 Грамм
- Соль 1/2 Чайных ложки
Количество порций 4
Калорийность
294 ккал
Калорийность
8 г
Белки
10 г
Жиры
42 г
Углеводы
Пищевая ценность на 100г.
Как приготовить «Булочки с овсяными хлопьями»
Все ингредиенты сразу же выложите на стол. Молоко подогрейте в кастрюльке до температуры в 35-37 градусов.
В просторную миску разотрите пальцами свежие дрожжи, добавьте столовую ложку сахара.
Залейте теплое молоко и активно перемешайте эти ингредиенты до полного растворения дрожжей.
Добавьте к этой смеси 100 грамм муки.
Перемешайте венчиком до получения однородной смеси, которая по консистенции напоминает блинное тесто — это опара. Миску с опарой накройте кухонным полотенцем и оставьте в теплом месте на 30 минут.
Параллельно приготовьте сдобную смесь. В миску вбейте яйца, добавьте оставшийся сахар. Перемешайте все венчиком.
Растопите в кастрюльке на маленьком огне сливочное масло, немного охладите и добавьте к сладкой яичной смеси. Перемешайте. Сдобная смесь готова.
Опара готова — она поднялась и приобрела пористую структуру.
Залейте к опаре сдобную смесь и перемешайте все ложкой.
Добавьте овсяные хлопья, соль и вмешайте эти ингредиенты ложкой.
Просеивайте оставшуюся муку частями и одновременно производите замес сначала ложкой, а затем руками.
Итоговое тесто должно быть мягким и не должно прилипать к рукам, поэтому вам может потребоваться чуть больше или чуть меньше муки. Тесто округлите в миске, накройте кухонным полотенцем и оставьте в теплом месте подходить.
Минут через 30 сделайте одну обминку теста и оставьте дальше подходить еще на 30-60 минут под кухонным полотенцем.
После чего из созревшего теста сформируйте заготовки булочек — отделяйте от общей массы небольшие части весом по 80 грамм и скатывайте из них шарики. Все шарики-заготовки выложите на противень, застеленный пергаментом для выпекания. Каждую будущую булочку смажьте взболтанным яйцом и чуть обсыпьте овсяными хлопьями. Оставьте противень с булочками в покое на 15 минут, а затем отправьте выпекаться в уже разогретую до 180 градусов духовку на 20-25 минут.
Готовые булочки можно подавать к столу чуть остывшими.
Приятного аппетита!