Овощной суп с яйцами: бюджетный рецепт

Даже без мяса может получиться очень наваристое и вкусное первое блюдо. Бюджетный овощной суп с яйцами под красноречивым названием «Неделя до зарплаты» тому доказательство. В его состав не входит ни один грамм мяса. Во время приготовления такого блюда используется лишь сухой куриный бульон.

Вышеназванный ингредиент вы можете заменить и натуральной добавкой. Ранее мы рассказывали, как приготовить бульонные кубики в домашних условиях. Они отличаются очень концентрированным вкусом. Потому одного такого кубика хватит на целую кастрюлю ароматного супа.

Как приготовить овощной суп с яйцами: маленький совет

Так как в этом блюде отсутствуют кусочки мяса или грибов, не следует натирать морковь и лук на терке. Лучше нарезать их небольшими кубиками. Благодаря этому суп только выиграет, ведь он не будет похож на простой бульон с картофелем.

Ингредиенты

Картофель250 г Морковь100 г Лук70 г Яйцо4 шт. Лавровый лист2 шт. Подсолнечное масло по вкусу Твердый сыр30 г Укроп0,25 пуч. Чеснок1 зуб. Куриный бульон0,5 ч. л. Паприка0,5 ч. л. Соль по вкусу Черный перец (молотый) по вкусу

Приготовление

Очищаем картофель от кожуры. Нарезаем его небольшим кубиком. Очищаем морковь и репчатый лук. Нарезаем их мелким кубиком.Разогреваем кастрюлю с подсолнечным маслом. Выкладываем в нее картошку, лук и морковь. Обжариваем их в течение 5 минут, не забывая помешивать. Заливаем овощи чистой водой. Добавляем лавровый лист и сухой куриный бульон. Всыпаем молотую паприку. Хорошенько всё перемешиваем. Добавляем в кастрюлю соль и черный молотый перец по вкусу. Снова перемешиваем. Варим бульон с овощами в течение 15 минут. Помещаем куриные яйца в отдельную кастрюлю. Заливаем их водой. Отвариваем яйца вкрутую (в течение 10 минут после закипания). Очищаем их. Нарезаем яйца мелким кубиком.Натираем на терке с мелкими отверстиями твердый сыр. Очищаем чеснок. Пропускаем его через пресс. Добавляем сыр и чеснок в кастрюлю. Перемешиваем и варим еще 5 минут.Промываем укроп под проточной водой. Обсушиваем его. Мелко нарезаем зелень. Добавляем ее и отварные яйца в суп. Снова всё перемешиваем. Через 5 минут выключаем огонь.

Из-за богатого вкуса такого бюджетного супчика ваши родные даже не обратят внимание на то, что в нём нет мяса. Разлетится такое ароматное и согревающее блюдо очень быстро. Сохраните этот простой рецепт вкусного и сытного обеда, который при потребности послужит палочкой-выручалочкой.