ГлавнаяРецептыКиш с тунцом, брокколи и сыром – французская классика на украинский лад Киш с тунцом, брокколи и сыром – французская классика на украинский лад На чтение: 2 минуты Киш, или открытый пирог – одно из любимых блюд украинцев, пришедшее к нам из французской кухни. Такие пироги традиционно готовят солеными, но есть и сладкие варианты. ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ Киш Лорен – традиционный пирог французской кухни. По классическому рецепту его готовят с беконом, сливочной заливкой и обилием сыра. Мы предлагаем вам немного отойти от классики и приготовить его с рыбой и брокколи. Читайте также Нестандартные рецепты блюд с куриными котлетами, которые посмакуют всем Такая вариация пирога станет не только сытным обедом или ужином, но и принесет новые вкусы к вашему привычному столу. Киш с тунцом, брокколи и сыром – рецепт Время: 80 минут Порции: 8 Ингредиенты для теста: – 200 граммов муки; – 100 граммов холодного сливочного масла; – 1 яйцо; – 10 граммов молока; – щепотка соли. Для начинки: – 4 яйца; – 200 граммов сливок 10 – 30% жирности; – 150 – 200 граммов брокколи; – 200 граммов помидоров; – 150 граммов сыра моцарелла; – 3 – 4 банки консервированного тунца; — зеленый лук. Приготовление: Для приготовления теста смешиваем в крошку муку и масло, добавляем яйцо, молоко и щепотку соли. Собираем тесто в шарик и заворачиваем в пласт пищевой пленки, отправляем на 20 минут в холодильник. Достаем тесто из холодильника и раскатываем между двумя листами пергамента. Выкладываем тесто в форму и прокалываем вилкой, чтобы оно лучше пропекалось. Сверху застилаем пергаментом и насыпаем рис, чтобы тесто держало форму во время выпечки. Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем тесто в течение 30 минут. На готовое тесто выкладываем брокколи, зеленый лук, тунец, творог и заливаем все взбитыми яйцами со сливками. Добавляем соль и черный молотый перец. Сверху выкладываем нарезанные кусочками помидоры. Выпекаем все в духовке при 180 градусах 40 – 50 минут до готовности. Приятного аппетита! Понравился рецепт? Попробуйте также приготовить домашнее засоленное сало с паприкой. Поделитесь с друзьями