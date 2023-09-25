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Киш с тунцом, брокколи и сыром – французская классика на украинский лад

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Киш с тунцом, брокколи и сыром – французская классика на украинский лад

Киш, или открытый пирог – одно из любимых блюд украинцев, пришедшее к нам из французской кухни. Такие пироги традиционно готовят солеными, но есть и сладкие варианты.

ВКУСНЫЕ РЕЦЕПТЫ

Киш Лорен – традиционный пирог французской кухни. По классическому рецепту его готовят с беконом, сливочной заливкой и обилием сыра. Мы предлагаем вам немного отойти от классики и приготовить его с рыбой и брокколи.

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Такая вариация пирога станет не только сытным обедом или ужином, но и принесет новые вкусы к вашему привычному столу.

Киш с тунцом, брокколи и сыром – рецепт

  • Время: 80 минут
  • Порции: 8

Ингредиенты для теста:
– 200 граммов муки;
– 100 граммов холодного сливочного масла;
– 1 яйцо;
– 10 граммов молока;
– щепотка соли.
Для начинки:
– 4 яйца;
– 200 граммов сливок 10 – 30% жирности;
– 150 – 200 граммов брокколи;
– 200 граммов помидоров;
– 150 граммов сыра моцарелла;
– 3 – 4 банки консервированного тунца;
— зеленый лук.

Приготовление:

  • Для приготовления теста смешиваем в крошку муку и масло, добавляем яйцо, молоко и щепотку соли.
  • Собираем тесто в шарик и заворачиваем в пласт пищевой пленки, отправляем на 20 минут в холодильник.
  • Достаем тесто из холодильника и раскатываем между двумя листами пергамента.
  • Выкладываем тесто в форму и прокалываем вилкой, чтобы оно лучше пропекалось. Сверху застилаем пергаментом и насыпаем рис, чтобы тесто держало форму во время выпечки.
  • Разогреваем духовку до 180 градусов и выпекаем тесто в течение 30 минут.
  • На готовое тесто выкладываем брокколи, зеленый лук, тунец, творог и заливаем все взбитыми яйцами со сливками. Добавляем соль и черный молотый перец.
  • Сверху выкладываем нарезанные кусочками помидоры.
  • Выпекаем все в духовке при 180 градусах 40 – 50 минут до готовности.

Приятного аппетита!

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