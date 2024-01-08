Солянка – это всеми любимое первое блюдо, которое поражает своим насыщенным вкусом и ярким ароматом. Кушанье не зря называется сборным, так как в его состав может входить самая разная мясная продукция, включая такие разносолы, как каперсы, оливки либо маслины, кислые огурцы и рассол из-под них же. Подав такое кушанье к обеду, вы можете быть уверены в том, что члены вашей семьи не попросят второго блюда, так как порция супа надолго избавляет от голода, заряжает энергией и согревает изнутри.

Классическая сборная мясная солянка

Классическая сборная мясная солянка – это одно из самых любимых первых блюд мужской половины человечества, ведь в его состав входит целое ассорти мясных компонентов и таких разносолов, как каперсы, оливки и соленые огурчики. А еще важно не забыть про специи!

Ингредиенты –+6 порц.

Вода 3 л.

Говядина на кости 700 гр. (или свинина на кости)

Ребра свиные копченые 300 гр.

Ветчина 200 гр.

Копченая колбаса 200 гр.

Лук репчатый 2 шт.

Огурец соленый 2 шт.

Оливки 100 гр.

Каперсы 70 гр.

Томатный соус 2 ст.л.

Кетчуп 2 ст.л.

Масло подсолнечное 2 ст.л.

Масло сливочное 1 ст.л.

Лавровый лист 2 шт.

Перец душистый горошком 5 шт.

Петрушка 1 пучок

Лимон по вкусу

Сметана по вкусу

Соль по вкусу

Перец чёрный молотый по вкусу

Шаги 170 мин.

Классическая сборная мясная солянка готовится очень просто. Мясо на косточке, ребрышки и очищенную целую луковицу помещаем в кастрюлю и заливаем указанным количеством воды, доводим до кипения. Нагрев убавляем и провариваем компоненты на протяжении двух часов, постоянно убирая пенку с поверхности. Спустя 1 час и 45 минут бульон солим и приправляем лавровым листом и горошинами перца. Готовый отвар процеживаем, а мясо перекладываем на тарелку, луковицу можно выбросить. Остывшее мясо снимаем с костей и режем брусочками. Аналогичным способом измельчаем остальные мясные составляющие. Нарезаем тонкой соломкой соленые огурцы. Огурцы и немного бульона отправляем в сковороду и готовим на среднем огне 5-7 минут. Высыпаем в бульон. На той же сковороде разогреваем смесь из растительного и сливочного масел, пассеруем лук до румяности при частом помешивании. Сдабриваем солью и черным перцем. Добавляем томатный соус или кетчуп и перемешиваем. Зажарку перекладываем в кастрюлю. Также в бульон высыпаем мясные ингредиенты и оливки, перемешиваем и провариваем 10-15 минут. По желанию вливаем немного рассола из-под оливок. Добавляем немного каперсов. Солим и перчим, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения. Выдерживаем готовый суп под крышкой 15 минут, затем разливаем по супницам и в каждую порцию забрасываем ломтик лимона, добавляем сметану и зелень – наслаждаемся. Солянка готова! Приятного аппетита!

Сборная солянка с картошкой и колбасой

Сборная солянка с картошкой и колбасой – это оригинальный и наваристый суп, который поражает своим букетом ароматов и вкусом, собранных в одной кастрюльке. Для рецепта рекомендуется использовать исключительно отборную говядину, без жилок и пленок.

Время готовки – 2 ч.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 7.

Ингредиенты:

Вода – 2,5 л.

Говядина филе – 250 гр.

Картошка – 200 гр.

Колбаса вареная – 100 гр.

Огурцы соленые – 100 гр.

Лук – 100 гр.

Морковка – 100 гр.

Паста томатная – 2 ст.л.

Лист лавра – 2 шт.

Соль – 1 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Перец черный молотый – 1 ч.л.

Маслины – по вкусу.

Лимон – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для варки бульона заливаем говядину водой и ставим вариться. Тем временем, мелко нарезаем луковицу, колбасу и огурцы нарезаем соломкой, натираем на терке морковь, чистим и режем кубиками картошку. Дольки лимона разрезаем на четвертинки.

Шаг 2. Бульон варим на протяжении часа, снимая шумовкой пену. Готовый отвар процеживаем через марлю, а мясо остужаем и измельчаем.

Шаг 3. В прозрачный бульон забрасываем картофель, доводим до кипения и варим в течение 20 минут.

Шаг 4. Приготовим зажарку: на растительном масле пассеруем лук с морковью, добавляем мясные изделия и соленые огурцы. Через 5-7 минут вводим томатную пасту и прогреваем состав еще 1-2 минуты.

Шаг 5. Содержимое сковороды выкладываем в кастрюлю с картошкой, приправляем лавровым листом, перцем и солью – томим еще 10 минут, а затем настаиваем под крышкой (5-10 минут).

Шаг 6. В каждую тарелку солянки закидываем лимон и оливки, по желанию украшаем зеленью. Приятного аппетита!

Солянка из капусты с сосисками

Солянка из капусты с сосисками – это одновременно нежное и пикантное кушанье, которое отличается от того, что нам предлагали в столовых во времена СССР. Капустная солянка, приготовленная таким образом, да еще и в сочетании с ароматными травами и свежемолотым перцем вам обязательно понравится!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 1 кг.

Сосиски – 5 шт.

Луковицы – 2 шт.

Морковка – 3 шт.

Паста томатная – 2 ст.л.

Травы прованские – 5 гр.

Лист лавровый – 3 шт.

Перец черный горошком – 6 шт.

Перец душистый молотый – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Укроп – 1 пучок.

Петрушка – 1 пучок.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Вода – 1 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На раскаленном растительном масле обжариваем кружочки сосисок до румяности.

Шаг 2. К румяному мясному компоненту высыпаем мелко нарезанный лук, перемешиваем и жарим около 5 минут.

Шаг 3. Теперь в огнеупорную посуду отправляем натертую морковку и перемешиваем. Через 5 минут посыпаем ингредиенты прованскими травами, солью и черным перцем.

Шаг 4. Дополняем состав тонко нашинкованной капустой, лавровым листом, томатной пастой, молотым душистым перцем и горошинами перца – перемешиваем и спустя 2-3 минуты выливаем стакан воды, и закрываем крышкой, томим на минимальном нагреве примерно 40 минут.

Шаг 5. Сервируем и подаем к столу в теплом либо остывшем виде, посыпав измельченной зеленью. Приятного аппетита!

Суп солянка с оливками в домашних условиях

Суп солянка с оливками в домашних условиях – это достаточно жирный и калорийный суп, который обладает непревзойденными вкусовыми характеристиками. Порция такого первого блюда насытит вас до самого вечера, ведь в его состав входит практически одно мясо!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6-7.

Ингредиенты:

Мясо – 1 кг.

Лист лавра – 2 шт.

Каперсы – 1 ст.л.

Луковицы – 2 шт.

Морковка – 1 шт.

Огурцы соленые – 4 шт.

Оливки/маслины – 10 шт.

Петрушка – 4 веточки.

Сметана – 100 гр.

Колбаса – по вкусу.

Масло растительное – для жарки.

Перец черный горошком – 6 шт.

Паста томатная – 2 ст.л.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса извлекаем мясо из морозильной камеры и даем время растаять.

Шаг 2. Мясо заливаем водой и доводим до кипения, бульон сливаем и меняем воду, повторно кипятим. Добавляем стебель сельдерея, очищенный лук и морковку – варим на протяжении 90 минут, снимая пенку. За 20 минут до готовности, приправляем черным перцем и лаврушкой.

Шаг 3. По истечении времени, бульон процеживаем, а мясо остужаем.

Шаг 4. Вторую луковицу нарезаем мелкими кубиками либо полукольцами.

Шаг 5. На разогретом растительном масле обжариваем лук до мягкости, добавляем соломку колбасы, прогреваем еще 3-4 минуты.

Шаг 6. Заправляем компоненты томатной пастой и через 3 минуты вливаем половник бульона.

Шаг 7. Параллельно режем соломкой либо натираем на крупной терке соленые огурцы, оливки нарезаем колечками.

Шаг 8. Измельчаем мясо.

Шаг 9. В кипящий бульон отправляем мясные компоненты, зажарку и немного соли – провариваем еще 8-10 минут и вводим каперсы. Настаиваем под крышкой еще 15-20 минут и разливаем по тарелкам.

Шаг 10. Заправляем сметаной и зеленью – наслаждаемся. Приятного аппетита!

Мясная солянка с копченостями

Мясная солянка с копченостями – это изысканное первое блюдо, которое сведет вас с ума при первой же дегустации! Весь секрет невероятного вкуса заключается в наваристом бульоне, разбавленном кисло-соленым вкусом добавок, пряностей и специй – обязательно приготовьте!

Время готовки – 1 ч. 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

Бульон мясной – 250 мл.

Вода – 100 мл.

Копчености – 150 гр.

Огурцы соленые – 2 шт.

Лук – ½ шт.

Морковь – ½ шт.

Масло растительное – для жарки.

Паста томатная – 1 ст.л.

Оливки – 8 шт.

Каперсы – 1 ч.л.

Зелень рубленая – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты: снимаем кожицу и шелуху с морковки и лука, ополаскиваем.

Шаг 2. Соленые огурцы режем кольцами либо соломкой, морковь и лук мелко измельчаем.

Шаг 3. В сковородку наливаем немного растительного масла и обжариваем лук, высыпаем огурцы с морковью и обжариваем еще 3-4 минуты.

Шаг 4. Копченые ингредиенты разрезаем на средние кубики.

Шаг 5. Высыпаем мясо к зажарке и перемешиваем.

Шаг 6. Содержимое огнеупорной посуды сдабриваем томатной пастой и водой, мешаем и прогреваем.

Шаг 7. Через 5 минут овощи в соусе и копчености перекладываем в кастрюлю и заливаем бульоном, доводим до кипения и варим 5 минут на минимальном нагреве.

Шаг 8. Для заправки измельчаем промытую зелень, каперсы и оливки.

Шаг 9. Оливки и каперсы вместе с зеленью высыпаем в солянку, перемешиваем и через 3-5 минут убираем кастрюлю с огня.

Шаг 10. Не дожидаясь остывания, снимаем пробу. Приятного аппетита!

Рыбная солянка в домашних условиях

Рыбная солянка в домашних условиях готовится просто и процесс приготовления не отнимет у вас много свободного вечера. Главный секрет успеха заключается в норме кислоты, с которой очень легко переборщить, так как помимо рыбы и овощей, в состав также входят различные соленья.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Форель холодного копчения – 350 гр.

Лук – 3 шт.

Огурцы соленые – 5 шт.

Рассол огуречный – 1/3 ст.

Маслины – 60 гр.

Каперсы маринованные – 1 ст.л.

Паста томатная – 2,5 ст.л.

Масло растительное – 2,5 ст.л.

Стебель сельдерея – 1 шт.

Морковка – 1 шт.

Корень сельдерея сушеный – 1 ч.л.

Лимон – ½ шт.

Петрушка – 20 гр.

Лист лавровый – 2 шт.

Перец черный горошком – 0,5 ч.л.

Перец черный молотый – 0,5 ч.л.

Суповой набор из семги – 700 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления бульона, в кастрюлю забрасываем два вида рыбы (подойдет, кожица, голова без жабр и глаз, хвост семги, и кости и часть мякоти форели холодного копчения), корень и стебель сельдерея, горошины перца, очищенную морковку, лавр и луковицу.

Шаг 2. Всю мякоть форели холодного копчения в бульон не забрасываем. Не теряя времени, вторую луковицу очищаем и нарезаем.

Шаг 3. Соленые огурцы натираем на терке для овощей по-корейски либо режем соломкой. Готовый бульон процеживаем.

Шаг 4. Займемся зажаркой: на растительном масле томим лук до мягкости, добавляем пасту из протертых томатов, огурцы, рассол, половник бульона. Тушим на протяжении 15 минут.

Шаг 5. К содержимому сковороды высыпаем каперсы и выкладываем зажарку в бульон, варим еще 15 минут и при необходимости досаливаем и перчим. Настаиваем, готовый суп под крышкой 10-20 минут.

Шаг 6. Разливаем суп по пиалам и в каждую порцию забрасываем лимон, зелень, маслины и кусочки форели. Наслаждаемся!

Солянка с мясом говядины

Солянка с мясом говядины всегда получается безумно наваристой и сытной, а своим ароматом заполняет всю кухню еще до окончания варки. Приготовьте такой суп к обеду и все члены вашей семьи останутся довольны, сыты и уверены в вашем кулинарном таланте!

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6-7.

Ингредиенты:

Говядина – 300 гр.

Колбаски охотничьи – 200 гр.

Картофель – 3 шт.

Огурцы маринованные – 2 шт.

Маслины – 200 гр.

Луковица – 1 шт.

Томатный соус – 5 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Перец душистый горошком – 5 шт.

Лимон – ½ шт.

Петрушка – 6 веточек.

Вода – 3 л.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мякоть говядины режем на небольшие сегменты, помещаем в кастрюлю и заливаем водой – варим на протяжении 40 минут, обязательно избавляясь от образующейся пены.

Шаг 2. В это время кубиками нарезаем очищенный лук с картошкой, колбаски – колечками, огурцы, лимон и зелень произвольно.

Шаг 3. На разогретом растительном масле подрумяниваем лук.

Шаг 4. К пассеровке высыпаем колбаски и горошины перца (предварительно следует раздавить). Жарим 5 минут.

Шаг 5. Заливаем ингредиенты 200 миллилитрами бульона и томим около 10 минут.

Шаг 6. В готовый бульон отправляем маслины, аппетитную зажарку, огурцы и кубики картошки – варим 10 минут и сдабриваем петрушкой, перцем и солью. Даем солянке настояться под крышкой 15 минут.

Шаг 7. Перед подачей добавляем в кушанье ломтик лимона. Готовьте и получайте удовольствие!

Солянка с курицей

Солянка с курицей, ветчиной и сосисками – это первое блюдо, которое особенно понравится сильному полу, так как такая гармония компонентов покоряет при первой же пробе. Особый и неповторимый вкус блюду придают такие ингредиенты, как маринованные огурцы и маслины.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

Голени куриные – 300 гр.

Сосиски молочные – 150 гр.

Колбаса копченая – 150 гр.

Ветчина – 150 гр.

Луковица – 1 шт.

Огурцы маринованные – 1 шт.

Паста томатная – 1 ст.л.

Масло растительное – для жарки.

Лист лавра – 1 шт.

Маслины – 10-12 шт.

Соль – по вкусу.

Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовим зажарку: в сковороде нагреваем растительное масло и обжариваем кубики маринованного огурца и лука, добавив 100 миллилитров бульона, сваренного из ножек, и томатную пасту.

Шаг 2. Жаропрочную посуду закрываем крышкой и тушим содержимое на умеренном огне около 10-15 минут.

Шаг 3. Сваренный бульон из куриных голеней соединяем с зажаркой.

Шаг 4. Следом в суп отправляем измельченную курицу, ветчину, колбасу и сосиски, забрасываем листик лавра – доводим до кипения и провариваем 10-15 минут. В конце приготовления вводим в бульон маслины.

Шаг 5. Снимаем пробу, всыпаем черный перец и соль.

Шаг 6. Солянку разливаем по тарелкам и незамедлительно дегустируем. Приятного аппетита!

Суп солянка с фасолью

Суп солянка с фасолью – это изысканное кушанье, которое не только надолго избавит вас от голода, но также согреет изнутри и поможет вылечиться от простуды. Вкус настоящей солянки отличается своей высокой кислотностью и легкой остротой, которые прекрасно дополняют отварное мясо и бобовые.

Время готовки – 2 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 4-6.

Ингредиенты:

Говядина – 500 гр.

Вода – 2 л.

Фасоль белая – 1,5 ст.

Картошка – 2 шт.

Морковка – 1 шт.

Лук – 1 шт.

Рассол капустный – 200 мл.

Перец красный острый соленый – 1 шт.

Приправа овощная – 1 ч.л.

Сахар-песок – 1 ч.л.

Лист лавра – 2 шт.

Колбаса копченая – 150 гр.

Масло подсолнечное – для жарки.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говядину (лучше брать кусок на кости) заливаем водой и доводим до кипения, убираем пенку и солим, варим в течение 120 минут при медленном кипении.

Шаг 2. Вынимаем мясо из бульона и остужаем, в кастрюлю высыпаем промытую фасоль и засекаем полчаса.

Шаг 3. Очищаем и промываем овощи.

Шаг 4. Морковку и картошку нарезаем кубиками, лук – полукольцами. Картофель отправляем в бульон.

Шаг 5. На растительном масле обжариваем лук с морковью, выкладываем в суп вместе с рассолом и доводим до кипения. Приправляем кушанье лавром, кольцами красного перца, овощной приправой, солью и сахаром.

Шаг 6. Отварную говядину режем на кубики и раскладываем по порционным тарелкам.

Шаг 7. Добавляем соломку колбасы.

Шаг 8. Когда картошка в супе стала мягкой – отключаем нагрев и заливаем мясные ингредиенты наваристым бульоном с овощами и фасолью. Приятного аппетита!

Грибной суп солянка

Грибной суп солянка – это идеальное блюдо для осеннего обеда, который придется по вкусу всем вашим домочадцам. Для дополнительной сытости, добавим в суп немного картофеля и других овощей. А шампиньоны насытят кушанье неповторимым и ярким ароматом, перед которым невозможно устоять!

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

Грибы – 300 гр.

Картошка – 6 шт.

Луковица – 1 шт.

Лист лавра – 1 шт.

Масло растительное – для жарки.

Вода – 2 л.

Огурцы маринованные – 2 шт.

Паста томатная – 1,5 ст.л.

Оливки б/к– 200 гр.

Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем составляющие: очищаем и нарезаем лук четверть кольцами либо кубиком, измельчаем маринованные огурцы и грибы.

Шаг 2. На умеренном пламени прогреваем растительное масло и пассеруем лук 3-4 минуты.

Шаг 3. К луку высыпаем грибы, перемешиваем и продолжаем тепловую обработку.

Шаг 4. Сдабриваем зажарку огурчиками и томатной пастой, убавляем нагрев и закрываем крышкой – тушим около 5 минут.

Шаг 5. Тем временем в кастрюле доводим воду до кипения, чистим и режем картошку – забрасываем в кипяток и солим.

Шаг 6. К картофелю выкладываем зажарку с грибами и луком, доводим до кипения и варим 20 минут.

Шаг 7. Дополняем суп оливками и лавром, перемешиваем и держим на конфорке еще 5 минут.

Шаг 8. Каждую порцию украшаем лимоном и зеленью. Приятного аппетита!