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Солянка классическая

На чтение: 13 минут
Солянка классическая

Солянка – это всеми любимое первое блюдо, которое поражает своим насыщенным вкусом и ярким ароматом. Кушанье не зря называется сборным, так как в его состав может входить самая разная мясная продукция, включая такие разносолы, как каперсы, оливки либо маслины, кислые огурцы и рассол из-под них же. Подав такое кушанье к обеду, вы можете быть уверены в том, что члены вашей семьи не попросят второго блюда, так как порция супа надолго избавляет от голода, заряжает энергией и согревает изнутри.

Классическая сборная мясная солянка

Классическая сборная мясная солянка – это одно из самых любимых первых блюд мужской половины человечества, ведь в его состав входит целое ассорти мясных компонентов и таких разносолов, как каперсы, оливки и соленые огурчики. А еще важно не забыть про специи!

Солянка классическая

Ингредиенты –+6 порц.

  • Вода 3 л.
  • Говядина на кости 700 гр. (или свинина на кости)
  • Ребра свиные копченые 300 гр.
  • Ветчина 200 гр.
  • Копченая колбаса 200 гр.
  • Лук репчатый 2 шт.
  • Огурец соленый 2 шт.
  • Оливки 100 гр.
  • Каперсы 70 гр.
  • Томатный соус 2 ст.л.
  • Кетчуп 2 ст.л.
  • Масло подсолнечное 2 ст.л.
  • Масло сливочное 1 ст.л.
  • Лавровый лист 2 шт.
  • Перец душистый горошком 5 шт.
  • Петрушка 1 пучок
  • Лимон  по вкусу
  • Сметана  по вкусу
  • Соль  по вкусу
  • Перец чёрный молотый  по вкусу

Шаги 170 мин.

  1. Солянка классическая

    Классическая сборная мясная солянка готовится очень просто. Мясо на косточке, ребрышки и очищенную целую луковицу помещаем в кастрюлю и заливаем указанным количеством воды, доводим до кипения.

  2. Солянка классическая

    Нагрев убавляем и провариваем компоненты на протяжении двух часов, постоянно убирая пенку с поверхности.

  3. Солянка классическая

    Спустя 1 час и 45 минут бульон солим и приправляем лавровым листом и горошинами перца. Готовый отвар процеживаем, а мясо перекладываем на тарелку, луковицу можно выбросить.

  4. Солянка классическая

    Остывшее мясо снимаем с костей и режем брусочками.

  5. Солянка классическая

    Аналогичным способом измельчаем остальные мясные составляющие.

  6. Солянка классическая

    Нарезаем тонкой соломкой соленые огурцы.

  7. Солянка классическая

    Огурцы и немного бульона отправляем в сковороду и готовим на среднем огне 5-7 минут. Высыпаем в бульон.

  8. Солянка классическая

    На той же сковороде разогреваем смесь из растительного и сливочного масел, пассеруем лук до румяности при частом помешивании. Сдабриваем солью и черным перцем.

  9. Солянка классическая

    Добавляем томатный соус или кетчуп и перемешиваем.

  10. Солянка классическая

    Зажарку перекладываем в кастрюлю.

  11. Солянка классическая

    Также в бульон высыпаем мясные ингредиенты и оливки, перемешиваем и провариваем 10-15 минут. По желанию вливаем немного рассола из-под оливок.

  12. Солянка классическая

    Добавляем немного каперсов.

  13. Солянка классическая

    Солим и перчим, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения.

  14. Солянка классическая

    Выдерживаем готовый суп под крышкой 15 минут, затем разливаем по супницам и в каждую порцию забрасываем ломтик лимона, добавляем сметану и зелень – наслаждаемся. Солянка готова! Приятного аппетита!

Сборная солянка с картошкой и колбасой

Сборная солянка с картошкой и колбасой – это оригинальный и наваристый суп, который поражает своим букетом ароматов и вкусом, собранных в одной кастрюльке. Для рецепта рекомендуется использовать исключительно отборную говядину, без жилок и пленок.

Время готовки – 2 ч.

Время приготовления – 30 мин.

Порции – 7.

Ингредиенты:

  • Вода – 2,5 л.
  • Говядина филе – 250 гр.
  • Картошка – 200 гр.
  • Колбаса вареная – 100 гр.
  • Огурцы соленые – 100 гр.
  • Лук – 100 гр.
  • Морковка – 100 гр.
  • Паста томатная – 2 ст.л.
  • Лист лавра – 2 шт.
  • Соль – 1 ст.л.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Перец черный молотый – 1 ч.л.
  • Маслины – по вкусу.
  • Лимон – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для варки бульона заливаем говядину водой и ставим вариться. Тем временем, мелко нарезаем луковицу, колбасу и огурцы нарезаем соломкой, натираем на терке морковь, чистим и режем кубиками картошку. Дольки лимона разрезаем на четвертинки.

Солянка классическая

Шаг 2. Бульон варим на протяжении часа, снимая шумовкой пену. Готовый отвар процеживаем через марлю, а мясо остужаем и измельчаем.

Солянка классическая

Шаг 3. В прозрачный бульон забрасываем картофель, доводим до кипения и варим в течение 20 минут.

Солянка классическая

Шаг 4. Приготовим зажарку: на растительном масле пассеруем лук с морковью, добавляем мясные изделия и соленые огурцы. Через 5-7 минут вводим томатную пасту и прогреваем состав еще 1-2 минуты.

Солянка классическая

Шаг 5. Содержимое сковороды выкладываем в кастрюлю с картошкой, приправляем лавровым листом, перцем и солью – томим еще 10 минут, а затем настаиваем под крышкой (5-10 минут).

Солянка классическая

Шаг 6. В каждую тарелку солянки закидываем лимон и оливки, по желанию украшаем зеленью. Приятного аппетита!

Солянка классическая

Солянка из капусты с сосисками

Солянка из капусты с сосисками – это одновременно нежное и пикантное кушанье, которое отличается от того, что нам предлагали в столовых во времена СССР. Капустная солянка, приготовленная таким образом, да еще и в сочетании с ароматными травами и свежемолотым перцем вам обязательно понравится!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 4.

Ингредиенты:

  • Капуста белокочанная – 1 кг.
  • Сосиски – 5 шт.
  • Луковицы – 2 шт.
  • Морковка – 3 шт.
  • Паста томатная – 2 ст.л.
  • Травы прованские – 5 гр.
  • Лист лавровый – 3 шт.
  • Перец черный горошком – 6 шт.
  • Перец душистый молотый – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Укроп – 1 пучок.
  • Петрушка – 1 пучок.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.
  • Вода – 1 ст.

Процесс приготовления:

Шаг 1. На раскаленном растительном масле обжариваем кружочки сосисок до румяности.

Солянка классическая

Шаг 2. К румяному мясному компоненту высыпаем мелко нарезанный лук, перемешиваем и жарим около 5 минут.

Солянка классическая

Шаг 3. Теперь в огнеупорную посуду отправляем натертую морковку и перемешиваем. Через 5 минут посыпаем ингредиенты прованскими травами, солью и черным перцем.

Солянка классическая

Шаг 4. Дополняем состав тонко нашинкованной капустой, лавровым листом, томатной пастой, молотым душистым перцем и горошинами перца – перемешиваем и спустя 2-3 минуты выливаем стакан воды, и закрываем крышкой, томим на минимальном нагреве примерно 40 минут.

Солянка классическая

Шаг 5. Сервируем и подаем к столу в теплом либо остывшем виде, посыпав измельченной зеленью. Приятного аппетита!

Солянка классическая

Суп солянка с оливками в домашних условиях

Суп солянка с оливками в домашних условиях – это достаточно жирный и калорийный суп, который обладает непревзойденными вкусовыми характеристиками. Порция такого первого блюда насытит вас до самого вечера, ведь в его состав входит практически одно мясо!

Время готовки – 60 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6-7.

Ингредиенты:

  • Мясо – 1 кг.
  • Лист лавра – 2 шт.
  • Каперсы – 1 ст.л.
  • Луковицы – 2 шт.
  • Морковка – 1 шт.
  • Огурцы соленые – 4 шт.
  • Оливки/маслины – 10 шт.
  • Петрушка – 4 веточки.
  • Сметана – 100 гр.
  • Колбаса – по вкусу.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Перец черный горошком – 6 шт.
  • Паста томатная – 2 ст.л.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Перед началом процесса извлекаем мясо из морозильной камеры и даем время растаять.

Солянка классическая

Шаг 2. Мясо заливаем водой и доводим до кипения, бульон сливаем и меняем воду, повторно кипятим. Добавляем стебель сельдерея, очищенный лук и морковку – варим на протяжении 90 минут, снимая пенку. За 20 минут до готовности, приправляем черным перцем и лаврушкой.

Солянка классическая

Шаг 3. По истечении времени, бульон процеживаем, а мясо остужаем.

Солянка классическая

Шаг 4. Вторую луковицу нарезаем мелкими кубиками либо полукольцами.

Солянка классическая

Шаг 5. На разогретом растительном масле обжариваем лук до мягкости, добавляем соломку колбасы, прогреваем еще 3-4 минуты.

Солянка классическая

Шаг 6. Заправляем компоненты томатной пастой и через 3 минуты вливаем половник бульона.

Солянка классическая

Шаг 7. Параллельно режем соломкой либо натираем на крупной терке соленые огурцы, оливки нарезаем колечками.

Солянка классическая

Шаг 8. Измельчаем мясо.

Солянка классическая

Шаг 9. В кипящий бульон отправляем мясные компоненты, зажарку и немного соли – провариваем еще 8-10 минут и вводим каперсы. Настаиваем под крышкой еще 15-20 минут и разливаем по тарелкам.

Солянка классическая

Шаг 10. Заправляем сметаной и зеленью – наслаждаемся. Приятного аппетита!

Солянка классическая

Мясная солянка с копченостями

Мясная солянка с копченостями – это изысканное первое блюдо, которое сведет вас с ума при первой же дегустации! Весь секрет невероятного вкуса заключается в наваристом бульоне, разбавленном кисло-соленым вкусом добавок, пряностей и специй – обязательно приготовьте!

Время готовки – 1 ч. 40 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 3.

Ингредиенты:

  • Бульон мясной – 250 мл.
  • Вода – 100 мл.
  • Копчености – 150 гр.
  • Огурцы соленые – 2 шт.
  • Лук – ½ шт.
  • Морковь – ½ шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Оливки – 8 шт.
  • Каперсы – 1 ч.л.
  • Зелень рубленая – 2 ст.л.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем продукты: снимаем кожицу и шелуху с морковки и лука, ополаскиваем.

Солянка классическая

Шаг 2. Соленые огурцы режем кольцами либо соломкой, морковь и лук мелко измельчаем.

Солянка классическая

Шаг 3. В сковородку наливаем немного растительного масла и обжариваем лук, высыпаем огурцы с морковью и обжариваем еще 3-4 минуты.

Солянка классическая

Шаг 4. Копченые ингредиенты разрезаем на средние кубики.

Солянка классическая

Шаг 5. Высыпаем мясо к зажарке и перемешиваем.

Солянка классическая

Шаг 6. Содержимое огнеупорной посуды сдабриваем томатной пастой и водой, мешаем и прогреваем.

Солянка классическая

Шаг 7. Через 5 минут овощи в соусе и копчености перекладываем в кастрюлю и заливаем бульоном, доводим до кипения и варим 5 минут на минимальном нагреве.

Солянка классическая

Шаг 8. Для заправки измельчаем промытую зелень, каперсы и оливки.

Солянка классическая

Шаг 9. Оливки и каперсы вместе с зеленью высыпаем в солянку, перемешиваем и через 3-5 минут убираем кастрюлю с огня.

Солянка классическая

Шаг 10. Не дожидаясь остывания, снимаем пробу. Приятного аппетита!

Солянка классическая

Рыбная солянка в домашних условиях

Рыбная солянка в домашних условиях готовится просто и процесс приготовления не отнимет у вас много свободного вечера. Главный секрет успеха заключается в норме кислоты, с которой очень легко переборщить, так как помимо рыбы и овощей, в состав также входят различные соленья.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Форель холодного копчения – 350 гр.
  • Лук – 3 шт.
  • Огурцы соленые – 5 шт.
  • Рассол огуречный – 1/3 ст.
  • Маслины – 60 гр.
  • Каперсы маринованные – 1 ст.л.
  • Паста томатная – 2,5 ст.л.
  • Масло растительное – 2,5 ст.л.
  • Стебель сельдерея – 1 шт.
  • Морковка – 1 шт.
  • Корень сельдерея сушеный – 1 ч.л.
  • Лимон – ½ шт.
  • Петрушка – 20 гр.
  • Лист лавровый – 2 шт.
  • Перец черный горошком – 0,5 ч.л.
  • Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
  • Суповой набор из семги – 700 гр.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Для приготовления бульона, в кастрюлю забрасываем два вида рыбы (подойдет, кожица, голова без жабр и глаз, хвост семги, и кости и часть мякоти форели холодного копчения), корень и стебель сельдерея, горошины перца, очищенную морковку, лавр и луковицу.

Солянка классическая

Шаг 2. Всю мякоть форели холодного копчения в бульон не забрасываем. Не теряя времени, вторую луковицу очищаем и нарезаем.

Солянка классическая

Шаг 3. Соленые огурцы натираем на терке для овощей по-корейски либо режем соломкой. Готовый бульон процеживаем.

Солянка классическая

Шаг 4. Займемся зажаркой: на растительном масле томим лук до мягкости, добавляем пасту из протертых томатов, огурцы, рассол, половник бульона. Тушим на протяжении 15 минут.

Солянка классическая

Шаг 5. К содержимому сковороды высыпаем каперсы и выкладываем зажарку в бульон, варим еще 15 минут и при необходимости досаливаем и перчим. Настаиваем, готовый суп под крышкой 10-20 минут.

Солянка классическая

Шаг 6. Разливаем суп по пиалам и в каждую порцию забрасываем лимон, зелень, маслины и кусочки форели. Наслаждаемся!

Солянка классическая

Солянка с мясом говядины

Солянка с мясом говядины всегда получается безумно наваристой и сытной, а своим ароматом заполняет всю кухню еще до окончания варки. Приготовьте такой суп к обеду и все члены вашей семьи останутся довольны, сыты и уверены в вашем кулинарном таланте!

Время готовки – 90 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 6-7.

Ингредиенты:

  • Говядина – 300 гр.
  • Колбаски охотничьи – 200 гр.
  • Картофель – 3 шт.
  • Огурцы маринованные – 2 шт.
  • Маслины – 200 гр.
  • Луковица – 1 шт.
  • Томатный соус – 5 ст.л.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Перец душистый горошком – 5 шт.
  • Лимон – ½ шт.
  • Петрушка – 6 веточек.
  • Вода – 3 л.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Мякоть говядины режем на небольшие сегменты, помещаем в кастрюлю и заливаем водой – варим на протяжении 40 минут, обязательно избавляясь от образующейся пены.

Солянка классическая

Шаг 2. В это время кубиками нарезаем очищенный лук с картошкой, колбаски – колечками, огурцы, лимон и зелень произвольно.

Солянка классическая

Шаг 3. На разогретом растительном масле подрумяниваем лук.

Солянка классическая

Шаг 4. К пассеровке высыпаем колбаски и горошины перца (предварительно следует раздавить). Жарим 5 минут.

Солянка классическая

Шаг 5. Заливаем ингредиенты 200 миллилитрами бульона и томим около 10 минут.

Солянка классическая

Шаг 6. В готовый бульон отправляем маслины, аппетитную зажарку, огурцы и кубики картошки – варим 10 минут и сдабриваем петрушкой, перцем и солью. Даем солянке настояться под крышкой 15 минут.

Солянка классическая

Шаг 7. Перед подачей добавляем в кушанье ломтик лимона. Готовьте и получайте удовольствие!

Солянка классическая

Солянка с курицей

Солянка с курицей, ветчиной и сосисками – это первое блюдо, которое особенно понравится сильному полу, так как такая гармония компонентов покоряет при первой же пробе. Особый и неповторимый вкус блюду придают такие ингредиенты, как маринованные огурцы и маслины.

Время готовки – 50 мин.

Время приготовления – 10-15 мин.

Порции – 6.

Ингредиенты:

  • Голени куриные – 300 гр.
  • Сосиски молочные – 150 гр.
  • Колбаса копченая – 150 гр.
  • Ветчина – 150 гр.
  • Луковица – 1 шт.
  • Огурцы маринованные – 1 шт.
  • Паста томатная – 1 ст.л.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Лист лавра – 1 шт.
  • Маслины – 10-12 шт.
  • Соль – по вкусу.
  • Перец черный молотый – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Готовим зажарку: в сковороде нагреваем растительное масло и обжариваем кубики маринованного огурца и лука, добавив 100 миллилитров бульона, сваренного из ножек, и томатную пасту.

Солянка классическая

Шаг 2. Жаропрочную посуду закрываем крышкой и тушим содержимое на умеренном огне около 10-15 минут.

Солянка классическая

Шаг 3. Сваренный бульон из куриных голеней соединяем с зажаркой.

Солянка классическая

Шаг 4. Следом в суп отправляем измельченную курицу, ветчину, колбасу и сосиски, забрасываем листик лавра – доводим до кипения и провариваем 10-15 минут. В конце приготовления вводим в бульон маслины.

Солянка классическая

Шаг 5. Снимаем пробу, всыпаем черный перец и соль.

Солянка классическая

Шаг 6. Солянку разливаем по тарелкам и незамедлительно дегустируем. Приятного аппетита!

Солянка классическая

Суп солянка с фасолью

Суп солянка с фасолью – это изысканное кушанье, которое не только надолго избавит вас от голода, но также согреет изнутри и поможет вылечиться от простуды. Вкус настоящей солянки отличается своей высокой кислотностью и легкой остротой, которые прекрасно дополняют отварное мясо и бобовые.

Время готовки – 2 ч. 30 мин.

Время приготовления – 20-25 мин.

Порции – 4-6.

Ингредиенты:

  • Говядина – 500 гр.
  • Вода – 2 л.
  • Фасоль белая – 1,5 ст.
  • Картошка – 2 шт.
  • Морковка – 1 шт.
  • Лук – 1 шт.
  • Рассол капустный – 200 мл.
  • Перец красный острый соленый – 1 шт.
  • Приправа овощная – 1 ч.л.
  • Сахар-песок – 1 ч.л.
  • Лист лавра – 2 шт.
  • Колбаса копченая – 150 гр.
  • Масло подсолнечное – для жарки.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Говядину (лучше брать кусок на кости) заливаем водой и доводим до кипения, убираем пенку и солим, варим в течение 120 минут при медленном кипении.

Солянка классическая

Шаг 2. Вынимаем мясо из бульона и остужаем, в кастрюлю высыпаем промытую фасоль и засекаем полчаса.

Солянка классическая

Шаг 3. Очищаем и промываем овощи.

Солянка классическая

Шаг 4. Морковку и картошку нарезаем кубиками, лук – полукольцами. Картофель отправляем в бульон.

Солянка классическая

Шаг 5. На растительном масле обжариваем лук с морковью, выкладываем в суп вместе с рассолом и доводим до кипения. Приправляем кушанье лавром, кольцами красного перца, овощной приправой, солью и сахаром.

Солянка классическая

Шаг 6. Отварную говядину режем на кубики и раскладываем по порционным тарелкам.

Солянка классическая

Шаг 7. Добавляем соломку колбасы.

Солянка классическая

Шаг 8. Когда картошка в супе стала мягкой – отключаем нагрев и заливаем мясные ингредиенты наваристым бульоном с овощами и фасолью. Приятного аппетита!

Солянка классическая

Грибной суп солянка

Грибной суп солянка – это идеальное блюдо для осеннего обеда, который придется по вкусу всем вашим домочадцам. Для дополнительной сытости, добавим в суп немного картофеля и других овощей. А шампиньоны насытят кушанье неповторимым и ярким ароматом, перед которым невозможно устоять!

Время готовки – 45 мин.

Время приготовления – 20 мин.

Порции – 8.

Ингредиенты:

  • Грибы – 300 гр.
  • Картошка – 6 шт.
  • Луковица – 1 шт.
  • Лист лавра – 1 шт.
  • Масло растительное – для жарки.
  • Вода – 2 л.
  • Огурцы маринованные – 2 шт.
  • Паста томатная – 1,5 ст.л.
  • Оливки б/к– 200 гр.
  • Соль – по вкусу.

Процесс приготовления:

Шаг 1. Подготавливаем составляющие: очищаем и нарезаем лук четверть кольцами либо кубиком, измельчаем маринованные огурцы и грибы.

Солянка классическая

Шаг 2. На умеренном пламени прогреваем растительное масло и пассеруем лук 3-4 минуты.

Солянка классическая

Шаг 3. К луку высыпаем грибы, перемешиваем и продолжаем тепловую обработку.

Солянка классическая

Шаг 4. Сдабриваем зажарку огурчиками и томатной пастой, убавляем нагрев и закрываем крышкой – тушим около 5 минут.

Солянка классическая

Шаг 5. Тем временем в кастрюле доводим воду до кипения, чистим и режем картошку – забрасываем в кипяток и солим.

Солянка классическая

Шаг 6. К картофелю выкладываем зажарку с грибами и луком, доводим до кипения и варим 20 минут.

Солянка классическая

Шаг 7. Дополняем суп оливками и лавром, перемешиваем и держим на конфорке еще 5 минут.

Солянка классическая

Шаг 8. Каждую порцию украшаем лимоном и зеленью. Приятного аппетита!

Солянка классическая

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