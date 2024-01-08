Солянка – это всеми любимое первое блюдо, которое поражает своим насыщенным вкусом и ярким ароматом. Кушанье не зря называется сборным, так как в его состав может входить самая разная мясная продукция, включая такие разносолы, как каперсы, оливки либо маслины, кислые огурцы и рассол из-под них же. Подав такое кушанье к обеду, вы можете быть уверены в том, что члены вашей семьи не попросят второго блюда, так как порция супа надолго избавляет от голода, заряжает энергией и согревает изнутри.
Классическая сборная мясная солянка
Классическая сборная мясная солянка – это одно из самых любимых первых блюд мужской половины человечества, ведь в его состав входит целое ассорти мясных компонентов и таких разносолов, как каперсы, оливки и соленые огурчики. А еще важно не забыть про специи!
Ингредиенты –+6 порц.
- Вода 3 л.
- Говядина на кости 700 гр. (или свинина на кости)
- Ребра свиные копченые 300 гр.
- Ветчина 200 гр.
- Копченая колбаса 200 гр.
- Лук репчатый 2 шт.
- Огурец соленый 2 шт.
- Оливки 100 гр.
- Каперсы 70 гр.
- Томатный соус 2 ст.л.
- Кетчуп 2 ст.л.
- Масло подсолнечное 2 ст.л.
- Масло сливочное 1 ст.л.
- Лавровый лист 2 шт.
- Перец душистый горошком 5 шт.
- Петрушка 1 пучок
- Лимон по вкусу
- Сметана по вкусу
- Соль по вкусу
- Перец чёрный молотый по вкусу
Шаги 170 мин.
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Классическая сборная мясная солянка готовится очень просто. Мясо на косточке, ребрышки и очищенную целую луковицу помещаем в кастрюлю и заливаем указанным количеством воды, доводим до кипения.
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Нагрев убавляем и провариваем компоненты на протяжении двух часов, постоянно убирая пенку с поверхности.
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Спустя 1 час и 45 минут бульон солим и приправляем лавровым листом и горошинами перца. Готовый отвар процеживаем, а мясо перекладываем на тарелку, луковицу можно выбросить.
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Остывшее мясо снимаем с костей и режем брусочками.
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Аналогичным способом измельчаем остальные мясные составляющие.
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Нарезаем тонкой соломкой соленые огурцы.
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Огурцы и немного бульона отправляем в сковороду и готовим на среднем огне 5-7 минут. Высыпаем в бульон.
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На той же сковороде разогреваем смесь из растительного и сливочного масел, пассеруем лук до румяности при частом помешивании. Сдабриваем солью и черным перцем.
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Добавляем томатный соус или кетчуп и перемешиваем.
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Зажарку перекладываем в кастрюлю.
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Также в бульон высыпаем мясные ингредиенты и оливки, перемешиваем и провариваем 10-15 минут. По желанию вливаем немного рассола из-под оливок.
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Добавляем немного каперсов.
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Солим и перчим, ориентируясь на свои вкусовые предпочтения.
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Выдерживаем готовый суп под крышкой 15 минут, затем разливаем по супницам и в каждую порцию забрасываем ломтик лимона, добавляем сметану и зелень – наслаждаемся. Солянка готова! Приятного аппетита!
Сборная солянка с картошкой и колбасой
Сборная солянка с картошкой и колбасой – это оригинальный и наваристый суп, который поражает своим букетом ароматов и вкусом, собранных в одной кастрюльке. Для рецепта рекомендуется использовать исключительно отборную говядину, без жилок и пленок.
Время готовки – 2 ч.
Время приготовления – 30 мин.
Порции – 7.
Ингредиенты:
- Вода – 2,5 л.
- Говядина филе – 250 гр.
- Картошка – 200 гр.
- Колбаса вареная – 100 гр.
- Огурцы соленые – 100 гр.
- Лук – 100 гр.
- Морковка – 100 гр.
- Паста томатная – 2 ст.л.
- Лист лавра – 2 шт.
- Соль – 1 ст.л.
- Масло растительное – для жарки.
- Перец черный молотый – 1 ч.л.
- Маслины – по вкусу.
- Лимон – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для варки бульона заливаем говядину водой и ставим вариться. Тем временем, мелко нарезаем луковицу, колбасу и огурцы нарезаем соломкой, натираем на терке морковь, чистим и режем кубиками картошку. Дольки лимона разрезаем на четвертинки.
Шаг 2. Бульон варим на протяжении часа, снимая шумовкой пену. Готовый отвар процеживаем через марлю, а мясо остужаем и измельчаем.
Шаг 3. В прозрачный бульон забрасываем картофель, доводим до кипения и варим в течение 20 минут.
Шаг 4. Приготовим зажарку: на растительном масле пассеруем лук с морковью, добавляем мясные изделия и соленые огурцы. Через 5-7 минут вводим томатную пасту и прогреваем состав еще 1-2 минуты.
Шаг 5. Содержимое сковороды выкладываем в кастрюлю с картошкой, приправляем лавровым листом, перцем и солью – томим еще 10 минут, а затем настаиваем под крышкой (5-10 минут).
Шаг 6. В каждую тарелку солянки закидываем лимон и оливки, по желанию украшаем зеленью. Приятного аппетита!
Солянка из капусты с сосисками
Солянка из капусты с сосисками – это одновременно нежное и пикантное кушанье, которое отличается от того, что нам предлагали в столовых во времена СССР. Капустная солянка, приготовленная таким образом, да еще и в сочетании с ароматными травами и свежемолотым перцем вам обязательно понравится!
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 4.
Ингредиенты:
- Капуста белокочанная – 1 кг.
- Сосиски – 5 шт.
- Луковицы – 2 шт.
- Морковка – 3 шт.
- Паста томатная – 2 ст.л.
- Травы прованские – 5 гр.
- Лист лавровый – 3 шт.
- Перец черный горошком – 6 шт.
- Перец душистый молотый – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
- Укроп – 1 пучок.
- Петрушка – 1 пучок.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
- Вода – 1 ст.
Процесс приготовления:
Шаг 1. На раскаленном растительном масле обжариваем кружочки сосисок до румяности.
Шаг 2. К румяному мясному компоненту высыпаем мелко нарезанный лук, перемешиваем и жарим около 5 минут.
Шаг 3. Теперь в огнеупорную посуду отправляем натертую морковку и перемешиваем. Через 5 минут посыпаем ингредиенты прованскими травами, солью и черным перцем.
Шаг 4. Дополняем состав тонко нашинкованной капустой, лавровым листом, томатной пастой, молотым душистым перцем и горошинами перца – перемешиваем и спустя 2-3 минуты выливаем стакан воды, и закрываем крышкой, томим на минимальном нагреве примерно 40 минут.
Шаг 5. Сервируем и подаем к столу в теплом либо остывшем виде, посыпав измельченной зеленью. Приятного аппетита!
Суп солянка с оливками в домашних условиях
Суп солянка с оливками в домашних условиях – это достаточно жирный и калорийный суп, который обладает непревзойденными вкусовыми характеристиками. Порция такого первого блюда насытит вас до самого вечера, ведь в его состав входит практически одно мясо!
Время готовки – 60 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 6-7.
Ингредиенты:
- Мясо – 1 кг.
- Лист лавра – 2 шт.
- Каперсы – 1 ст.л.
- Луковицы – 2 шт.
- Морковка – 1 шт.
- Огурцы соленые – 4 шт.
- Оливки/маслины – 10 шт.
- Петрушка – 4 веточки.
- Сметана – 100 гр.
- Колбаса – по вкусу.
- Масло растительное – для жарки.
- Перец черный горошком – 6 шт.
- Паста томатная – 2 ст.л.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Перед началом процесса извлекаем мясо из морозильной камеры и даем время растаять.
Шаг 2. Мясо заливаем водой и доводим до кипения, бульон сливаем и меняем воду, повторно кипятим. Добавляем стебель сельдерея, очищенный лук и морковку – варим на протяжении 90 минут, снимая пенку. За 20 минут до готовности, приправляем черным перцем и лаврушкой.
Шаг 3. По истечении времени, бульон процеживаем, а мясо остужаем.
Шаг 4. Вторую луковицу нарезаем мелкими кубиками либо полукольцами.
Шаг 5. На разогретом растительном масле обжариваем лук до мягкости, добавляем соломку колбасы, прогреваем еще 3-4 минуты.
Шаг 6. Заправляем компоненты томатной пастой и через 3 минуты вливаем половник бульона.
Шаг 7. Параллельно режем соломкой либо натираем на крупной терке соленые огурцы, оливки нарезаем колечками.
Шаг 8. Измельчаем мясо.
Шаг 9. В кипящий бульон отправляем мясные компоненты, зажарку и немного соли – провариваем еще 8-10 минут и вводим каперсы. Настаиваем под крышкой еще 15-20 минут и разливаем по тарелкам.
Шаг 10. Заправляем сметаной и зеленью – наслаждаемся. Приятного аппетита!
Мясная солянка с копченостями
Мясная солянка с копченостями – это изысканное первое блюдо, которое сведет вас с ума при первой же дегустации! Весь секрет невероятного вкуса заключается в наваристом бульоне, разбавленном кисло-соленым вкусом добавок, пряностей и специй – обязательно приготовьте!
Время готовки – 1 ч. 40 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 3.
Ингредиенты:
- Бульон мясной – 250 мл.
- Вода – 100 мл.
- Копчености – 150 гр.
- Огурцы соленые – 2 шт.
- Лук – ½ шт.
- Морковь – ½ шт.
- Масло растительное – для жарки.
- Паста томатная – 1 ст.л.
- Оливки – 8 шт.
- Каперсы – 1 ч.л.
- Зелень рубленая – 2 ст.л.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготавливаем продукты: снимаем кожицу и шелуху с морковки и лука, ополаскиваем.
Шаг 2. Соленые огурцы режем кольцами либо соломкой, морковь и лук мелко измельчаем.
Шаг 3. В сковородку наливаем немного растительного масла и обжариваем лук, высыпаем огурцы с морковью и обжариваем еще 3-4 минуты.
Шаг 4. Копченые ингредиенты разрезаем на средние кубики.
Шаг 5. Высыпаем мясо к зажарке и перемешиваем.
Шаг 6. Содержимое огнеупорной посуды сдабриваем томатной пастой и водой, мешаем и прогреваем.
Шаг 7. Через 5 минут овощи в соусе и копчености перекладываем в кастрюлю и заливаем бульоном, доводим до кипения и варим 5 минут на минимальном нагреве.
Шаг 8. Для заправки измельчаем промытую зелень, каперсы и оливки.
Шаг 9. Оливки и каперсы вместе с зеленью высыпаем в солянку, перемешиваем и через 3-5 минут убираем кастрюлю с огня.
Шаг 10. Не дожидаясь остывания, снимаем пробу. Приятного аппетита!
Рыбная солянка в домашних условиях
Рыбная солянка в домашних условиях готовится просто и процесс приготовления не отнимет у вас много свободного вечера. Главный секрет успеха заключается в норме кислоты, с которой очень легко переборщить, так как помимо рыбы и овощей, в состав также входят различные соленья.
Время готовки – 50 мин.
Время приготовления – 15 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Форель холодного копчения – 350 гр.
- Лук – 3 шт.
- Огурцы соленые – 5 шт.
- Рассол огуречный – 1/3 ст.
- Маслины – 60 гр.
- Каперсы маринованные – 1 ст.л.
- Паста томатная – 2,5 ст.л.
- Масло растительное – 2,5 ст.л.
- Стебель сельдерея – 1 шт.
- Морковка – 1 шт.
- Корень сельдерея сушеный – 1 ч.л.
- Лимон – ½ шт.
- Петрушка – 20 гр.
- Лист лавровый – 2 шт.
- Перец черный горошком – 0,5 ч.л.
- Перец черный молотый – 0,5 ч.л.
- Суповой набор из семги – 700 гр.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Для приготовления бульона, в кастрюлю забрасываем два вида рыбы (подойдет, кожица, голова без жабр и глаз, хвост семги, и кости и часть мякоти форели холодного копчения), корень и стебель сельдерея, горошины перца, очищенную морковку, лавр и луковицу.
Шаг 2. Всю мякоть форели холодного копчения в бульон не забрасываем. Не теряя времени, вторую луковицу очищаем и нарезаем.
Шаг 3. Соленые огурцы натираем на терке для овощей по-корейски либо режем соломкой. Готовый бульон процеживаем.
Шаг 4. Займемся зажаркой: на растительном масле томим лук до мягкости, добавляем пасту из протертых томатов, огурцы, рассол, половник бульона. Тушим на протяжении 15 минут.
Шаг 5. К содержимому сковороды высыпаем каперсы и выкладываем зажарку в бульон, варим еще 15 минут и при необходимости досаливаем и перчим. Настаиваем, готовый суп под крышкой 10-20 минут.
Шаг 6. Разливаем суп по пиалам и в каждую порцию забрасываем лимон, зелень, маслины и кусочки форели. Наслаждаемся!
Солянка с мясом говядины
Солянка с мясом говядины всегда получается безумно наваристой и сытной, а своим ароматом заполняет всю кухню еще до окончания варки. Приготовьте такой суп к обеду и все члены вашей семьи останутся довольны, сыты и уверены в вашем кулинарном таланте!
Время готовки – 90 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 6-7.
Ингредиенты:
- Говядина – 300 гр.
- Колбаски охотничьи – 200 гр.
- Картофель – 3 шт.
- Огурцы маринованные – 2 шт.
- Маслины – 200 гр.
- Луковица – 1 шт.
- Томатный соус – 5 ст.л.
- Масло растительное – для жарки.
- Перец душистый горошком – 5 шт.
- Лимон – ½ шт.
- Петрушка – 6 веточек.
- Вода – 3 л.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Мякоть говядины режем на небольшие сегменты, помещаем в кастрюлю и заливаем водой – варим на протяжении 40 минут, обязательно избавляясь от образующейся пены.
Шаг 2. В это время кубиками нарезаем очищенный лук с картошкой, колбаски – колечками, огурцы, лимон и зелень произвольно.
Шаг 3. На разогретом растительном масле подрумяниваем лук.
Шаг 4. К пассеровке высыпаем колбаски и горошины перца (предварительно следует раздавить). Жарим 5 минут.
Шаг 5. Заливаем ингредиенты 200 миллилитрами бульона и томим около 10 минут.
Шаг 6. В готовый бульон отправляем маслины, аппетитную зажарку, огурцы и кубики картошки – варим 10 минут и сдабриваем петрушкой, перцем и солью. Даем солянке настояться под крышкой 15 минут.
Шаг 7. Перед подачей добавляем в кушанье ломтик лимона. Готовьте и получайте удовольствие!
Солянка с курицей
Солянка с курицей, ветчиной и сосисками – это первое блюдо, которое особенно понравится сильному полу, так как такая гармония компонентов покоряет при первой же пробе. Особый и неповторимый вкус блюду придают такие ингредиенты, как маринованные огурцы и маслины.
Время готовки – 50 мин.
Время приготовления – 10-15 мин.
Порции – 6.
Ингредиенты:
- Голени куриные – 300 гр.
- Сосиски молочные – 150 гр.
- Колбаса копченая – 150 гр.
- Ветчина – 150 гр.
- Луковица – 1 шт.
- Огурцы маринованные – 1 шт.
- Паста томатная – 1 ст.л.
- Масло растительное – для жарки.
- Лист лавра – 1 шт.
- Маслины – 10-12 шт.
- Соль – по вкусу.
- Перец черный молотый – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Готовим зажарку: в сковороде нагреваем растительное масло и обжариваем кубики маринованного огурца и лука, добавив 100 миллилитров бульона, сваренного из ножек, и томатную пасту.
Шаг 2. Жаропрочную посуду закрываем крышкой и тушим содержимое на умеренном огне около 10-15 минут.
Шаг 3. Сваренный бульон из куриных голеней соединяем с зажаркой.
Шаг 4. Следом в суп отправляем измельченную курицу, ветчину, колбасу и сосиски, забрасываем листик лавра – доводим до кипения и провариваем 10-15 минут. В конце приготовления вводим в бульон маслины.
Шаг 5. Снимаем пробу, всыпаем черный перец и соль.
Шаг 6. Солянку разливаем по тарелкам и незамедлительно дегустируем. Приятного аппетита!
Суп солянка с фасолью
Суп солянка с фасолью – это изысканное кушанье, которое не только надолго избавит вас от голода, но также согреет изнутри и поможет вылечиться от простуды. Вкус настоящей солянки отличается своей высокой кислотностью и легкой остротой, которые прекрасно дополняют отварное мясо и бобовые.
Время готовки – 2 ч. 30 мин.
Время приготовления – 20-25 мин.
Порции – 4-6.
Ингредиенты:
- Говядина – 500 гр.
- Вода – 2 л.
- Фасоль белая – 1,5 ст.
- Картошка – 2 шт.
- Морковка – 1 шт.
- Лук – 1 шт.
- Рассол капустный – 200 мл.
- Перец красный острый соленый – 1 шт.
- Приправа овощная – 1 ч.л.
- Сахар-песок – 1 ч.л.
- Лист лавра – 2 шт.
- Колбаса копченая – 150 гр.
- Масло подсолнечное – для жарки.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Говядину (лучше брать кусок на кости) заливаем водой и доводим до кипения, убираем пенку и солим, варим в течение 120 минут при медленном кипении.
Шаг 2. Вынимаем мясо из бульона и остужаем, в кастрюлю высыпаем промытую фасоль и засекаем полчаса.
Шаг 3. Очищаем и промываем овощи.
Шаг 4. Морковку и картошку нарезаем кубиками, лук – полукольцами. Картофель отправляем в бульон.
Шаг 5. На растительном масле обжариваем лук с морковью, выкладываем в суп вместе с рассолом и доводим до кипения. Приправляем кушанье лавром, кольцами красного перца, овощной приправой, солью и сахаром.
Шаг 6. Отварную говядину режем на кубики и раскладываем по порционным тарелкам.
Шаг 7. Добавляем соломку колбасы.
Шаг 8. Когда картошка в супе стала мягкой – отключаем нагрев и заливаем мясные ингредиенты наваристым бульоном с овощами и фасолью. Приятного аппетита!
Грибной суп солянка
Грибной суп солянка – это идеальное блюдо для осеннего обеда, который придется по вкусу всем вашим домочадцам. Для дополнительной сытости, добавим в суп немного картофеля и других овощей. А шампиньоны насытят кушанье неповторимым и ярким ароматом, перед которым невозможно устоять!
Время готовки – 45 мин.
Время приготовления – 20 мин.
Порции – 8.
Ингредиенты:
- Грибы – 300 гр.
- Картошка – 6 шт.
- Луковица – 1 шт.
- Лист лавра – 1 шт.
- Масло растительное – для жарки.
- Вода – 2 л.
- Огурцы маринованные – 2 шт.
- Паста томатная – 1,5 ст.л.
- Оливки б/к– 200 гр.
- Соль – по вкусу.
Процесс приготовления:
Шаг 1. Подготавливаем составляющие: очищаем и нарезаем лук четверть кольцами либо кубиком, измельчаем маринованные огурцы и грибы.
Шаг 2. На умеренном пламени прогреваем растительное масло и пассеруем лук 3-4 минуты.
Шаг 3. К луку высыпаем грибы, перемешиваем и продолжаем тепловую обработку.
Шаг 4. Сдабриваем зажарку огурчиками и томатной пастой, убавляем нагрев и закрываем крышкой – тушим около 5 минут.
Шаг 5. Тем временем в кастрюле доводим воду до кипения, чистим и режем картошку – забрасываем в кипяток и солим.
Шаг 6. К картофелю выкладываем зажарку с грибами и луком, доводим до кипения и варим 20 минут.
Шаг 7. Дополняем суп оливками и лавром, перемешиваем и держим на конфорке еще 5 минут.
Шаг 8. Каждую порцию украшаем лимоном и зеленью. Приятного аппетита!