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Картофельные пышки на сковороде

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Картофельные пышки на сковороде

Никакие покупные снеки не смогут составить должную конкуренцию этой бюджетной закуске. Готовится она всего из двух ингредиентов: картошки и пшеничной муки. Но получаются такие домашние снеки в разы вкуснее магазинных чипсов. У вас исчезнут абсолютно все сомнения касательно этого, как только вы приготовите картофельные пышки на сковороде.

Всего из трех картошек у вас получится большущая тарелка ароматной закуски, которой можно будет лакомиться во время семейного просмотра фильма. И никакого попкорна при этом не нужно. Жареный картофель сможет его легко заменить.

Картофельные пышки на сковороде

Как приготовить картофельные пышки на сковороде

Учтите, что основной ингредиент должен остыть после варки. Советуем смешивать с пшеничной мукой уже охлажденный овощ. На это есть одна простая причина. Если картошка будет горячая, она вберет себя намного больше муки, нежели указано в рецепте. Потому стоит дождаться, пока она остынет. В это время можете приступить к приготовлению ароматнейшего соуса из имбиря к закуске. Его рецептом мы поделились в самом низу.

Ингредиенты

Картофель3 шт. Пшеничная мука4 ст. л. Соль по вкусу Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

    Отварите крупный картофель в мундире. Остудите его. Очистите картошку от кожуры. Натрите ее на терке с крупными отверстиями.Добавьте к картофелю соль и пшеничную муку. Перемешайте все ингредиенты до однородной массы.

    Картофельные пышки на сковороде

    Разделите полученное тесто на 8 равных частей, из каждой сформируйте джгут. Каждую заготовку разрежьте еще на 8 частей. Сформируйте небольшие шарики.При помощи фигурной стороны ручной соковыжималки придайте заготовкам приплюснутую форму с узором.

    Картофельные пышки на сковороде

    Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом. Обжарьте картофельные заготовки до золотистости с двух сторон. Выложите их на бумажное полотенце для удаления лишнего жира.

Рекомендуем презентовать такие румяные пышки из картофеля с оригинальным имбирным соусом. В небольшой емкости соедините 3 ст. л. сметаны с 0,5 ч. л. сахара и 1 щеп. соли. Натрите на мелкой терке небольшой кусочек корня имбиря. Добавьте его и 1 ч. л. лимонного сока к сметане. Поперчите всё. Хорошенько перемешайте ингредиенты. 2 минуты — и шикарный соус к картофельным снекам готов. Приятного аппетита!

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