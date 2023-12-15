Никакие покупные снеки не смогут составить должную конкуренцию этой бюджетной закуске. Готовится она всего из двух ингредиентов: картошки и пшеничной муки. Но получаются такие домашние снеки в разы вкуснее магазинных чипсов. У вас исчезнут абсолютно все сомнения касательно этого, как только вы приготовите картофельные пышки на сковороде.

Всего из трех картошек у вас получится большущая тарелка ароматной закуски, которой можно будет лакомиться во время семейного просмотра фильма. И никакого попкорна при этом не нужно. Жареный картофель сможет его легко заменить.

Как приготовить картофельные пышки на сковороде

Учтите, что основной ингредиент должен остыть после варки. Советуем смешивать с пшеничной мукой уже охлажденный овощ. На это есть одна простая причина. Если картошка будет горячая, она вберет себя намного больше муки, нежели указано в рецепте. Потому стоит дождаться, пока она остынет. В это время можете приступить к приготовлению ароматнейшего соуса из имбиря к закуске. Его рецептом мы поделились в самом низу.

Ингредиенты

Картофель3 шт. Пшеничная мука4 ст. л. Соль по вкусу Подсолнечное масло по вкусу

Приготовление

Отварите крупный картофель в мундире. Остудите его. Очистите картошку от кожуры. Натрите ее на терке с крупными отверстиями.Добавьте к картофелю соль и пшеничную муку. Перемешайте все ингредиенты до однородной массы. Разделите полученное тесто на 8 равных частей, из каждой сформируйте джгут. Каждую заготовку разрежьте еще на 8 частей. Сформируйте небольшие шарики.При помощи фигурной стороны ручной соковыжималки придайте заготовкам приплюснутую форму с узором. Разогрейте сковороду с подсолнечным маслом. Обжарьте картофельные заготовки до золотистости с двух сторон. Выложите их на бумажное полотенце для удаления лишнего жира.

Рекомендуем презентовать такие румяные пышки из картофеля с оригинальным имбирным соусом. В небольшой емкости соедините 3 ст. л. сметаны с 0,5 ч. л. сахара и 1 щеп. соли. Натрите на мелкой терке небольшой кусочек корня имбиря. Добавьте его и 1 ч. л. лимонного сока к сметане. Поперчите всё. Хорошенько перемешайте ингредиенты. 2 минуты — и шикарный соус к картофельным снекам готов. Приятного аппетита!