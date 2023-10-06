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Быстрое овсяное печенье

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Быстрое овсяное печенье

Когда гости на подходе, а угостить их нечем, на помощь приходит быстрое овсяное печенье. И, сказать по правде, этот простейший рецепт не раз меня выручал. Так что смело могу утверждать: быстро – не значит не вкусно! И печенье, приготовленное за 20–30 минут, порой получается более аппетитным, ароматным и хрустящим, чем то, с которым надо возиться не один час.

Да и натуральный вкус домашнего печенья никогда не сравнится с магазинными сладостями. А самое приятное в этой истории то, что с рецептом этого овсяного печенья справится даже новичок. Очень достойная альтернатива промышленным сладостям, особенно для маленьких детей. А вот как приготовить ленивую овсянку в банке, можно прочесть здесь.

Быстрое овсяное печенье

Быстрое овсяное печенье: моменты приготовления

Чтобы сделать такую выпечку более диетической, сахар можно заменить на бананы, стевию или запаренные ранее сухофрукты. Орехи также добавляйте по желанию. Особенно вкусно получается с миндалем и кешью. Из представленного ниже количества продуктов в среднем выходит 15–20 порций. Для его приготовления лучше брать овсяные хлопья длительной варки. Так изделия принесут больше пользы вашему организму!

Ингредиенты

Овсяные хлопья115 г Пшеничная мука50 г Сахар70 г Соль1 щеп. Яйцо1 шт. Подсолнечное масло50 мл Ванильный сахар10 г

Приготовление

    Для начала смешайте яйцо с сахаром. При этом лучше взбивать массу миксером, чтобы получилась масса, напоминающая крем. Далее добавьте растительное масло, ванильный сахар и соль. Всё следует тщательно перемешать. После этого просейте муку, добавьте хлопья. Тесто лучше замешивать руками. Получившуюся заготовку желательно поставить на 10–20 минут в холодильник. После этого вы легко придадите форму будущему печенью.

    Быстрое овсяное печенье

    Сформируйте колобки, слегка прижимая сверху. Выложите каждое печенье на противень, предварительно смазанный маслом. Выпекается печенье около 13–15 минут при 180 градусах в предварительно разогретой духовке.

Опытные хозяйки отмечают, что при желании в тесто можно смело добавлять любимые ягоды или пряности вроде корицы или мускатного ореха. Это сделает угощение в разы вкуснее. Также обратите внимание на следующий рецепт — творожная запеканка на сковороде к завтраку.

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