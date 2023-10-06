Когда гости на подходе, а угостить их нечем, на помощь приходит быстрое овсяное печенье. И, сказать по правде, этот простейший рецепт не раз меня выручал. Так что смело могу утверждать: быстро – не значит не вкусно! И печенье, приготовленное за 20–30 минут, порой получается более аппетитным, ароматным и хрустящим, чем то, с которым надо возиться не один час.

Да и натуральный вкус домашнего печенья никогда не сравнится с магазинными сладостями. А самое приятное в этой истории то, что с рецептом этого овсяного печенья справится даже новичок. Очень достойная альтернатива промышленным сладостям, особенно для маленьких детей. А вот как приготовить ленивую овсянку в банке, можно прочесть здесь.

Быстрое овсяное печенье: моменты приготовления

Чтобы сделать такую выпечку более диетической, сахар можно заменить на бананы, стевию или запаренные ранее сухофрукты. Орехи также добавляйте по желанию. Особенно вкусно получается с миндалем и кешью. Из представленного ниже количества продуктов в среднем выходит 15–20 порций. Для его приготовления лучше брать овсяные хлопья длительной варки. Так изделия принесут больше пользы вашему организму!

Ингредиенты

Овсяные хлопья115 г Пшеничная мука50 г Сахар70 г Соль1 щеп. Яйцо1 шт. Подсолнечное масло50 мл Ванильный сахар10 г

Приготовление

Для начала смешайте яйцо с сахаром. При этом лучше взбивать массу миксером, чтобы получилась масса, напоминающая крем. Далее добавьте растительное масло, ванильный сахар и соль. Всё следует тщательно перемешать. После этого просейте муку, добавьте хлопья. Тесто лучше замешивать руками. Получившуюся заготовку желательно поставить на 10–20 минут в холодильник. После этого вы легко придадите форму будущему печенью. Сформируйте колобки, слегка прижимая сверху. Выложите каждое печенье на противень, предварительно смазанный маслом. Выпекается печенье около 13–15 минут при 180 градусах в предварительно разогретой духовке.

Опытные хозяйки отмечают, что при желании в тесто можно смело добавлять любимые ягоды или пряности вроде корицы или мускатного ореха. Это сделает угощение в разы вкуснее. Также обратите внимание на следующий рецепт — творожная запеканка на сковороде к завтраку.