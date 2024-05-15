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Быстрое печенье к чаю у вас на столе. Легкий рецепт: возьмите 1 стакан творога и яйцо

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Быстрое печенье к чаю у вас на столе. Легкий рецепт: возьмите 1 стакан творога и яйцо

Творожное печенье — это десерт, который существует во многих кухнях мира. Его история началась в глубокой древности, когда люди начали использовать творог в качестве ингредиента для выпечки. В разных странах творожное печенье имеет свои особенности. Например, в русской кухне творожное печенье обычно имеет форму конвертов, треугольников или ромбов. Оно может быть сладким или несладким, в зависимости от рецепта.

В европейской кухне творожное печенье часто имеет форму шариков, полумесяцев или колец. Оно может быть посыпано сахаром, корицей или другими специями.

В азиатской кухне творожное печенье может иметь форму рогаликов или трубочек. Оно часто готовится с добавлением орехов, сухофруктов или пряностей.

Ингредиенты:

  • Творог — 200 г;
  • Сахар — 60 г;
  • Масло растительное — 50 мл;
  • Яйцо — 1 шт.;
  • Кефир — 100 мл;
  • Мука — 300 г;
  • Сода пищевая — 1 ч.л.;
  • Соль — щепотка;
  • Ванильный сахар — 1 ч.л.

Приготовление творожного печенья:

Перетираем творог через сито, добавляем к нему яйцо, сахар, соль, ванильный сахар, растительное масло и кефир. Просеиваем в творог ⅓ часть муки и пищевую соду, замешиваем тесто.

Постепенно в тесто высыпаем остатки муки, продолжаем вымешивать мягкое тесто. Делим тесто на куски по 50-55 грамм, раскатываем каждый в лепешку толщиной 2-3 мм.

Посыпаем сахаром каждую лепешку, сворачиваем в рулет.

Быстрое печенье к чаю у вас на столе. Легкий рецепт: возьмите 1 стакан творога и яйцо

Рулет в свою очередь сворачиваем в улитку, обваливаем в сахаре.

Кладем улитки на противень, застеленный пергаментом.

Быстрое печенье к чаю у вас на столе. Легкий рецепт: возьмите 1 стакан творога и яйцо

Выпекаем печенье при 180 градусах 25-30 минут.

Быстрое печенье к чаю у вас на столе. Легкий рецепт: возьмите 1 стакан творога и яйцо

Рекомендуем остудить печенье перед употреблением. Творожная выпечка вкуснее, когда холодная.

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